Marsupiul COŸA CARRIER de la CYBEX

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  de  ELLE
Marsupiul COŸA CARRIER de la CYBEX

CYBEX prezintă marsupiul COŸA Bouclé, o combinație rafinată de eleganță și confort. Realizat dintr-un material Bouclé luxos, apreciat pentru textura sa extrem de moale, acesta se adaptează cu ușurință fiecărei etape de creștere, încă de la naștere.

Materialul matlasat este disponibil în nuanțele Cream White și Stone Black, ambele variante fiind completate de cusături și finisaje distinctive, care îi conferă un aspect rafinat. Cataramele deosebite și broderiile jucăușe completează designul și adaugă un plus de personalitate momentelor speciale petrecute împreună de părinte și copil.

Marsupiul COŸA Bouclé îmbină stilul cu funcționalitatea și oferă mai multe poziții ergonomice de purtare, concepute pentru dezvoltarea sănătoasă a șoldurilor. Acestea susțin poziția corectă în formă de M a picioarelor și curbura naturală a coloanei în formă de C.

Atunci când nu este utilizat pentru purtarea copilului, sistemul se transformă cu ușurință într-o geantă purtată transversal, elegantă și practică, oferind flexibilitate și un plus de stil în orice aventură.

În același design și în aceleași variante de culoare, CYBEX oferă mamelor și borseta Bouclé, un accesoriu modern, cu un aer relaxat și sofisticat. Inspirată de moda contemporană și de estetica urbană, aceasta se remarcă prin cusăturile atent realizate, nasturii îndrăzneți și cataramele cu design distinctiv. Cele două compartimente încăpătoare și portmoneul pentru monede permit organizarea lucrurilor esențiale și păstrarea lor mereu la îndemână.

Datorită baretei reglabile în mai multe moduri, borseta Bouclé poate fi purtată transversal, pentru un look relaxat, pe umăr, pentru un stil degajat, sau în talie, pentru o apariție cu personalitate.

Pentru mai multe informații vizitați: www.cybex-online.com.

Despre compania CYBEX

Compania germană, fondată în 2005 de cehul Martin Poš, este cunoscută la nivel mondial pentru dezvoltarea de produse care se integrează perfect în stilul de viață al părinților și le oferă acestora o viață mai plăcută și mai ușoară, în maxim confort și siguranță. Toate produsele CYBEX sunt ghidate de principiul inovator D.S.F., care reprezintă o combinație unică de design distinct (Design), cele mai înalte standarde de siguranță (Safety) și funcționalități inteligente (Functionality). – „For all tomorrows people!

Sursa foto:  www.cybex-online.com

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