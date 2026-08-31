Fațete feldspatice sau E.max? Diferențe, avantaje și cum alegi varianta potrivită pentru un zâmbet natural

Tot mai multe persoane care iau în calcul fațete dentare nu mai caută doar dinți albi și perfect aliniați, ci un rezultat care să pară firesc, personalizat și greu de identificat ca lucrare dentară.

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  de  ELLE
Fațete feldspatice sau E.max? Diferențe, avantaje și cum alegi varianta potrivită pentru un zâmbet natural

Tot mai multe persoane care iau în calcul fațete dentare nu mai caută doar dinți albi și perfect aliniați, ci un rezultat care să pară firesc, personalizat și greu de identificat ca lucrare dentară. Iar aici intervine un detaliu tehnic pe care pacientul îl cunoaște rareori la începutul tratamentului, dar care poate influența decisiv rezultatul final: materialul din care sunt realizate fațetele.

Printre opțiunile disponibile astăzi în fațete dentare, două tehnologii domină discuția: fațetele feldspatice și fațetele din disilicat de litiu, cunoscute sub numele comercial E.max. Deși ambele au ca scop final un zâmbet armonios, diferențele dintre ele sunt suficient de mari încât alegerea greșită poate însemna, uneori, un rezultat estetic dezamăgitor.

Fațete feldspatice vs. E.max: care sunt principalele diferențe?

Fațetele feldspatice sunt realizate prin stratificarea manuală a ceramicii de către tehnicianul dentar. Practic, nuanța, transparența și textura sunt construite succesiv, strat cu strat, pentru a reproduce cât mai fidel aspectul unui dinte natural.

Această tehnică oferă un grad foarte ridicat de individualizare estetică. Tehnicianul poate controla variațiile cromatice, translucența marginii incizale, textura suprafeței și modul în care lumina este reflectată de fiecare fațetă.

Fațetele E.max sunt realizate din disilicat de litiu, o ceramică apreciată pentru combinația dintre estetică și rezistență mecanică. Materialul poate fi presat sau prelucrat digital prin tehnologie CAD/CAM și poate fi ulterior individualizat pentru a obține un rezultat cât mai natural.

Diferența principală nu este, așadar, între un material „bun' și unul „mai slab', ci între două soluții cu avantaje diferite.

„Nu vorbim despre un material mai bun sau mai slab decât celălalt, ci despre două instrumente diferite, potrivite pentru situații clinice diferite. Fațetele feldspatice ne oferă foarte multă libertate de exprimare estetică, pentru că tehnicianul poate controla în detaliu nuanțele, transparențele și textura. E.max vine cu un avantaj important în ceea ce privește rezistența mecanică și poate fi o alegere foarte bună atunci când situația clinică o cere', explică Dr. Ayman Abboud, fondatorul clinicii Smile Design București, specialist în chirurgie orală, implantologie și radiologie.

Naturalețea, marele avantaj al fațetelor feldspatice

Marele avantaj al fațetelor feldspatice este capacitatea de a reproduce nu doar culoarea unui dinte natural, ci și profunzimea lui optică. Un dinte natural nu este uniform: are zone mai translucide, variații cromatice discrete, texturi fine și un mod particular de a reflecta lumina. Prin stratificarea manuală a ceramicii, aceste detalii pot fi construite individual pentru fiecare fațetă, astfel încât rezultatul final să nu pară un „set de dinți', ci o extensie naturală a fizionomiei pacientului.

În cazul fațetelor feldspatice, tehnicianul dentar nu execută doar o lucrare protetică, ci construiește individual fiecare dinte. Forma, textura, translucența și variațiile cromatice sunt ajustate manual, strat cu strat. Din acest motiv, rezultatul depinde într-o măsură foarte mare de experiența tehnicianului, de sensibilitatea sa estetică și de capacitatea de a interpreta corect fizionomia pacientului.

De ce contează atât de mult mâna tehnicianului

Tocmai pentru că rezultatul fațetelor feldspatice depinde atât de mult de execuția tehnică, Smile Design București colaborează pentru aceste cazuri cu un laborator de protetică dentară specializat din Dubai. Alegerea nu ține doar de materialele utilizate, ci mai ales de nivelul de experiență al tehnicienilor în stratificarea ceramicii și în personalizarea estetică a lucrărilor complexe.

„Diferența dintre o fațetă corect realizată și una excepțională nu stă doar în culoare sau formă. Se vede în modul în care lumina trece prin ceramică, în textura suprafeței, în micile variații de nuanță și, mai ales, în faptul că privitorul nu poate identifica lucrarea dentară. Pentru noi, acesta este standardul estetic pe care îl urmărim', explică Dr. Ayman Abboud, fondatorul Smile Design București.

Cum alegi cele mai potrivite fațete dentare?

Alegerea dintre fațetele feldspatice și E.max trebuie făcută întotdeauna în funcție de situația clinică. Atunci când obiectivul principal este obținerea unui rezultat cât mai natural, cu un nivel ridicat de personalizare și conservarea maximă a aspectului individual al zâmbetului, fațetele feldspatice pot reprezenta una dintre cele mai rafinate opțiuni disponibile în estetica dentară. E.max rămâne, în schimb, o soluție foarte valoroasă în cazurile în care cerințele funcționale și mecanice au o pondere mai mare.

„Nici fațetele feldspatice, nici cele E.max nu sunt, prin definiție, „soluția superioară” — alegerea corectă depinde de particularitățile fiecărui caz. Fațetele feldspatice pot fi varianta potrivită atunci când prioritatea este estetica maximă, naturalețea și o abordare cât mai conservatoare a structurii dentare existente. Fațetele E.max devin, în schimb, recomandarea indicată atunci când este nevoie de o rezistență mecanică suplimentară, fie din cauza forțelor masticatorii, fie a dimensiunii lucrării protetice.”, precizează Dr. Ayman Abboud, fondatorul clinicii Smile Design București.

În estetica dentară de nivel înalt, diferența nu mai este făcută doar de cât de albi sau de drepți sunt dinții, ci de cât de natural se integrează noul zâmbet în fizionomia pacientului. Iar atunci când obiectivul este ca lucrarea să nu poată fi „citită' ca lucrare dentară, materialul, tehnicianul și nivelul de personalizare devin la fel de importante ca experiența medicului.

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Foto: Smile Design Bucuresti

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