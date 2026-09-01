Uite care este dieta ideală pentru a slăbi în mod eficient și sănătos

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  de  ELLE
Uite care este dieta ideală pentru a slăbi în mod eficient și sănătos

„Cum slăbesc rapid' și „dieta pentru a slăbi rapid' sunt probabil cele mai căutate expresii pe motoarele de căutare de pe internet din întreaga lume. Dar, așa cum recomandă experții în nutriție și dietetică, poate că ceea ce ar trebui să se întrebe toți cei care doresc să slăbească este „cum să mănânci pentru a slăbi în mod sănătos'. Mai mult, în loc să se limiteze la căutarea unei diete pentru slăbit, este indicat să-și revizuiască stilul de viață în ansamblu, incluzând activitatea fizică și alte obiceiuri, precum fumatul, consumul de alcool sau somnul insuficient.

Cele 3 principii de bază ale nutriției pentru pierderea în greutate

Fiecare persoană dorește să slăbească într-un mod sănătos rapid dintr-un motiv diferit. Pentru unii, urgența vine din faptul că vara este la colț și le vine cheful să-și etaleze silueta. Alteori, motivul este o nuntă și nevoia de a încăpea în rochia sau costumul care, cu ani în urmă, se potrivea ca o mănușă, iar acum nu se mai închide. Indiferent de motiv, mult prea des se cade în capcana căutării disperate a formulei magice pentru a slăbi rapid, ignorând importanța optimizării hormonale în procesul de slăbire.

Dar când vine vorba de slăbit, nu există magie, ci cifre, bun simț și răbdare.

Să analizăm fiecare dintre aceste aspecte mai în detaliu.

1. Pentru a slăbi, alege o dietă personalizată

Pentru ca o dietă să funcționeze, trebuie să fie cât mai personalizată posibil.

Dieta este ca acel costum croit pe măsură.

Dacă cineva are măsuri standard, cu siguranță va găsi rapid un costum în magazin. Dacă, dimpotrivă, este mai înalt, mai scund sau are umerii mai lați decât în mod normal, cu siguranță, pentru ca acesta să i se potrivească, va trebui adaptat corpului său.

2. Un stil de viață activ

Un alt principiu de bază al dietei de slăbire este consumul unui număr mai mic de calorii decât cele consumate. În acest fel, organismul va căuta energia de care are nevoie în depozitele sale de grăsime, dar și în alte compartimente, cum ar fi masa musculară. Rezultatul este mult dorita pierdere în greutate.

Capcana constă în a crede că este suficient să reduci caloriile, când este la fel de important să crești activitatea fizică, pentru a arde mai ușor caloriile și a contribui la menținerea masei musculare. Alegerea unor rețete sănătoase, echilibrate și nutritive te poate ajuta să faci aceste schimbări într-un mod mai ușor de menținut pe termen lung. 

Unele persoane atribuie lipsa pierderii în greutate cu cea a unei probleme genetice sau poate unei probleme cu tiroida.

Cu toate acestea, „în peste 95% dintre cazurile în care se consumă mai puține calorii decât se consumă, se slăbește. Ceea ce nu înseamnă că nu trebuie luate în considerare și alte elemente care vor determina ca acest rezultat să fie mai rapid sau mai lent, mai eficient sau mai puțin eficient'

3. Tipul alimentelor și modul de preparare

A treia regulă de aur a slăbitului este să acordăm atenție tipului de aliment și modului de preparare. Ambele aspecte vor influența cantitatea de calorii consumate. Dacă mâncăm 100 de grame de cartofi fierți sau copți, vom consuma aproximativ 90 de calorii. Aceeași cantitate, dar sub formă de cartofi prăjiți, va crește aportul la peste 200.

Să slăbești rapid și sănătos, este posibil?

Trebuie să lăsăm timpul să-și facă treaba și să ținem cont de particularitățile fiecărei persoane. O persoană tânără și sănătoasă poate slăbi mai repede, dar o persoană mai în vârstă s-ar putea să nu poată face acest lucru în același ritm. În orice caz, se insistă asupra necesității de a adopta o schimbare a obiceiurilor pentru a slăbi în siguranță și a se menține la noua greutate. În caz contrar, mai devreme sau mai târziu se revine la greutatea inițială, temutul efect yo-yo.

O persoană nu poate slăbi 10 kilograme și să uite de asta pentru totdeauna. Nu e ca și cum ți-ai rupe un os, ți s-ar pune ghips și, după câteva săptămâni, ar fi deja vindecat. După slăbire, trebuie să menții în continuare obiceiurile sănătoase care au permis această scădere în greutate, pentru a nu o recupera din nou sau pentru a o recupera cât mai puțin posibil. Regula de aur pentru ca o dietă să funcționeze și persoana să-și mențină noua greutate este să adopte schimbări de obiceiuri. Iar pentru asta este nevoie de educație alimentară care să contribuie la menținerea lor.

Dietele miraculoase, la fel de rapide pe cât de efemere, îndeplinesc doar prima parte. Și, ca și cum asta nu ar fi de ajuns, ele pun în pericol sănătatea și îngreunează adoptarea unor comportamente alimentare sănătoase.

Provocarea slăbirii în timpul menopauzei

Nu este imposibil să slăbești în timpul menopauzei, dar este mai dificil. Cheia stă în cunoașterea foarte bună a consecințelor menopauzei. Activitatea hormonală care înainte avea loc în corpul nostru în fiecare lună și care consuma multă energie nu mai are loc. Metabolismul nostru bazal scade odată cu vârsta și, ca și cum asta nu ar fi suficient, de obicei menopauza este și o etapă în care neglijăm puțin activitatea fizică, de la mersul la sală până la reducerea activității în casă sau cu copiii.

Înainte de a ne descuraja când ne uităm la cântar, ar fi bine să înțelegem ce se întâmplă cu corpul nostru atunci când trecem prin menopauză. Astfel, este mai ușor să înțelegem de ce este atât de greu să slăbim în această etapă a vieții.

A slăbi nu înseamnă a reduce colesterolul

Colesterolul este o substanță indispensabilă pentru organism. 70% din cantitatea pe care o avem în corp este produsă de acesta, iar 30% provine din alimentele pe care le consumăm. De multe ori, excesul de greutate al unei persoane este determinat de un consum ridicat de alimente bogate în grăsimi saturate în dietă (produse de patiserie, carne procesată, mâncare fast-food etc.). Atunci când se elimină sau se reduce consumul acestora, de obicei scad și nivelurile de colesterol. Dar nu se poate asocia întotdeauna un exces de colesterol cu excesul de greutate. Există persoane cu o greutate optimă ale căror niveluri de colesterol din sânge sunt ridicate.

Din nou, abordarea pierderii în greutate împreună cu un dietetician-nutriționist este cea mai bună modalitate de a o face în siguranță.

Cheia succesului: dieta și exercițiul fizic

În secțiunea recomandărilor practice pentru a reuși o dietă de slăbire, activitatea fizică ocupă un loc important. Nu este doar un complement al dietei, ci și al sănătății noastre în general. Nu este necesar să mergem la sală zilnic, dar trebuie să adoptăm obiceiuri care să ne mențină activi, cum ar fi parcurgerea a 10.000 de pași pe zi, alegerea de a coborî cu o stație mai devreme din autobuz și a merge pe jos, urcarea scărilor etc.

În concluzie, pentru ca pierderea în greutate să funcționeze, trebuie să integrăm activitatea fizică zilnică într-un mod fluid și natural.

Sursa foto: freepik.com

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