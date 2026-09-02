Ghidul participantului la Always Forever Festival: Program, opțiuni de transport, opțiuni culinare și reguli de acces la Palatul Mogoșoaia, 4-5 septembrie 2026

Ne luăm la revedere de la vară cu Always Forever Festival, care își deschide porțile în perioada 4–5 septembrie 2026, în cadrul domeniului Palatului Mogoșoaia.
Festivalul promite o experiență completă de muzică, gastronomie și relaxare într-un cadru istoric.
Program și Acces
Program pe Ore și Scene
ZIUA 1 — VINERI, 4 SEPTEMBRIE 2026
ZIUA 2 — SÂMBĂTĂ, 5 SEPTEMBRIE 2026
Food Court Lineup
Zona gastronomică reunește selleri locali de street food și deserturi:
Cum ajungi la festival (și cum te întorci acasă)
Activități, Târg & Zone de Experiență
Metode de plată (Sistem Cashless)
Plățile în cadrul festivalului (baruri, food court) se efectuează exclusiv fără numerar:
Reguli de acces și securitate
solară, picături de ochi, țigări, brichete, dopuri de urechi, ochelari de soare, pălării, evantaie/mini-ventilatoare electrice, pături și prosoape mici, medicamente doar în limita a 3
Regimul medicamentelor:
Accesul este permis cu maximum 3 pastile în total per persoană (limitat la o doză zilnică fără prescripție pentru cei fără boli cronice), în timp ce persoanele cu afecțiuni cronice pot intra cu doza zilnică de medicamente specifice (cum ar fi spray-ul pentru astm, verificat confidențial la intrare de cadrul medical SMURD/Salvare) doar în baza unei prescripții medicale valabile.
Acces și Bilete
Biletele sunt disponibile acum pe platforma iabilet.ro prin link-ul oficial: tickets.alwaysforeverfestival.ro.
Despre Always Forever
Always Forever nu este doar un festival, ci o stare de spirit. Este despre conexiunea dintre muzică, artă și spațiul istoric, oferind o platformă unde comunitatea se poate exprima liber sub semnul calității și al inovației.
Bazar Production
Cu o activitate de peste 25 de ani în industria de entertainment, Bazar Production semnează organizarea a peste 1.000 de evenimente care au adunat, împreună, peste un milion de spectatori. Expertiza noastră acoperă proiecte de diverse scări, de la festivaluri de nișă până la mari producții pe stadioane.
Deținător al unor branduri iconice precum The Mission, Always Forever, Fall in Love și Miez. Portofoliul include nume globale precum Kings Of Leon, Placebo sau Jessie Ware.
Producător al unor evenimente record, precum Meciul de Retragere al Generației de Aur (50.000+ spectatori pe Arena Națională) și zone de Public Viewing pentru Euro 2024.
Corporate & Producție: Partener strategic pentru branduri de top (Coca-Cola, Heineken), oferind soluții integrate de logistică, ticketing și management de eveniment la standarde internaționale.
Partenerii media, aici: https://alwaysforeverfestival.ro/parteneri/
Ne vedem la Always Forever Festival.
Si aici:
Instagram: @alwaysforever.festival
Tik Tok: alwaysforever.festival
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