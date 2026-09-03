Cum s-a schimbat piața de beauty din România și ce rol joacă magazinele specializate precum 24Beauty

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  de  ELLE
Cum s-a schimbat piața de beauty din România și ce rol joacă magazinele specializate precum 24Beauty

Felul în care românii privesc îngrijirea pielii s-a schimbat considerabil în ultimii ani. Dacă în trecut accentul era pus în principal pe produsele de machiaj, iar rutina zilnică se rezuma adesea la câteva produse de bază, astăzi interesul pentru skincare este mai mare ca oricând. Consumatorii citesc despre ingrediente, urmăresc recomandările specialiștilor, compară formule și își aleg produsele în funcție de nevoile reale ale pielii. În același timp, piața de beauty a devenit mult mai diversificată, iar magazinele specializate au început să joace un rol important în modul în care oamenii descoperă produse noi și își construiesc rutina de îngrijire. În acest context, platforme precum 24Beauty vin cu o abordare diferită, punând accent pe calitatea produselor și pe ideea că o piele sănătoasă reprezintă cea mai bună bază pentru orice tip de frumusețe.

Skincare-ul a devenit o prioritate, nu doar un pas înaintea machiajului

În urmă cu câțiva ani, multe persoane cumpărau produse cosmetice în funcție de popularitate sau de aspectul ambalajului. Astăzi, criteriile de alegere sunt mult mai bine definite. Consumatorii vor să știe ce ingrediente conține un produs, pentru ce tip de ten este recomandat și ce rezultate poate oferi în timp.

Această schimbare a fost influențată atât de accesul mai ușor la informație, cât și de dorința oamenilor de a investi în sănătatea pielii, nu doar în aspectul ei imediat. Tot mai multe persoane înțeleg că un ten bine îngrijit are nevoie de curățare delicată, hidratare, protecție solară și produse adaptate nevoilor individuale.

Expresia „Îngrijirea tenului este mai importantă decât acoperirea lui' reflectă foarte bine direcția în care s-a îndreptat piața de beauty. Machiajul rămâne important, însă acesta arată întotdeauna mai bine atunci când este aplicat pe o piele echilibrată și sănătoasă.

Acest interes crescut pentru skincare a determinat apariția unor magazine specializate care aleg produsele cu mai multă atenție și oferă consumatorilor acces la formule performante, dezvoltate în jurul ingredientelor eficiente.

Consumatorii caută produse care oferă rezultate reale

Una dintre cele mai importante schimbări din piața de beauty este orientarea către eficiență. Reclamele spectaculoase nu mai sunt suficiente pentru a convinge un cumpărător. Oamenii își doresc produse care răspund unor nevoi concrete și care își demonstrează valoarea prin utilizare constantă.

Hidratarea, calmarea pielii sensibile, reducerea senzației de uscăciune sau îmbunătățirea luminozității tenului sunt obiective pe care mulți le urmăresc atunci când își aleg rutina.

Magazinele specializate precum 24Beauty răspund acestei tendințe printr-o selecție atentă de produse premium, testate și apreciate pentru eficiența lor. Accentul nu cade pe numărul mare de produse disponibile, ci pe alegerea unor formule care pot deveni cu adevărat utile în rutina zilnică.

Fiecare produs este selectat pentru a răspunde unor cerințe clare, indiferent că este vorba despre curățare delicată, hidratare intensă, calmarea pielii sau menținerea unui aspect sănătos și luminos. Această abordare oferă mai multă încredere cumpărătorilor și simplifică procesul de alegere într-o piață tot mai aglomerată.

Magazinele specializate contribuie la educarea consumatorilor

Diversificarea produselor cosmetice a adus și o provocare importantă: alegerea corectă. Astăzi există numeroase ingrediente active, texturi și formule, iar diferențele dintre ele nu sunt întotdeauna ușor de înțeles. Din acest motiv, magazinele specializate nu mai au doar rolul de a comercializa produse, ci și pe acela de a oferi informații utile și de a ghida consumatorii în construirea unei rutine potrivite.

Persoanele aflate la începutul experienței în skincare caută explicații simple despre ingrediente precum vitamina C, acidul hialuronic, niacinamida, retinolul sau ceramidele și vor să afle cum pot combina aceste produse fără să își irite pielea.

24Beauty promovează ideea unei rutine construite în jurul nevoilor reale ale pielii, nu în jurul tendințelor de moment. Acest mod de abordare îi ajută pe consumatori să aleagă produse compatibile între ele și să evite achizițiile făcute doar din impuls. O rutină simplă, bine alcătuită și adaptată tipului de ten oferă, de cele mai multe ori, rezultate mai bune decât utilizarea unui număr foarte mare de produse fără o logică bine stabilită.

Inovația și calitatea au devenit criterii esențiale

Piața de beauty evoluează permanent, iar producătorii investesc constant în dezvoltarea unor formule noi, mai eficiente și mai bine tolerate de piele. Texturile sunt tot mai plăcute, ingredientele sunt atent selecționate, iar cercetarea cosmetică aduce produse care răspund unor nevoi tot mai specifice. Magazinele specializate au avantajul de a putea selecta aceste noutăți și de a le pune la dispoziția consumatorilor într-un mod organizat și bine documentat.

24Beauty urmărește tocmai această direcție, alegând produse care combină eficiența cu experiența plăcută de utilizare. Nu este suficient ca un produs să conțină ingrediente performante. Acesta trebuie să fie confortabil la aplicare, să se integreze ușor într-o rutină și să ofere rezultate care pot fi observate în timp.

Interesul pentru formule inovatoare și pentru branduri care investesc în cercetare demonstrează maturizarea pieței românești și dorința consumatorilor de a face alegeri informate. Această evoluție contribuie la ridicarea standardelor întregii industrii și încurajează dezvoltarea unor produse tot mai bine adaptate nevoilor actuale.

Frumusețea autentică începe cu o rutină construită pentru tine

Una dintre cele mai importante schimbări observate în ultimii ani este faptul că rutina de îngrijire nu mai este percepută ca o obligație, ci ca un moment dedicat propriei stări de bine. Tot mai multe persoane transformă îngrijirea tenului într-un ritual zilnic care oferă atât beneficii pentru piele, cât și câteva minute de relaxare într-un program aglomerat.

24Beauty își construiește filosofia în jurul acestei idei, oferind nu doar produse, ci și o experiență orientată spre confort, eficiență și încredere. Scopul nu este acela de a promova perfecțiunea, ci de a susține o piele sănătoasă și echilibrată, care reflectă îngrijirea constantă.

Atunci când rutina este adaptată tipului de ten și produselor potrivite, rezultatele apar treptat și se mențin în timp. Hidratarea, curățarea delicată și utilizarea ingredientelor active potrivite devin obiceiuri care contribuie la aspectul sănătos al pielii pe termen lung. Evoluția pieței de beauty din România arată că interesul pentru skincare va continua să crească. Consumatorii sunt mai bine informați, mai atenți la calitatea produselor și mai preocupați de sănătatea pielii decât oricând. În acest context, magazinele specializate precum 24Beauty au un rol important, oferind acces la produse atent selecționate și la o filozofie bazată pe rezultate reale. Atunci când rutina zilnică este construită cu grijă și adaptată nevoilor fiecărei persoane, îngrijirea pielii devine mai mult decât un gest cosmetic – devine o investiție în confort, încredere și frumusețe autentică.

Sursa foto Elle: freepik.com

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