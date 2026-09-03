De ce interioarele elegante nu urmează niciodată tendințele orbește?

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Un interior elegant își păstrează farmecul și după ce imaginile care au inspirat amenajarea dispar din reviste și de pe rețelele sociale. Secretul stă în alegeri coerente, materiale potrivite stilului de viață și o paletă vizuală care poate evolua în timp. Tendințele oferă idei utile, însă o locuință reușită are nevoie de o identitate proprie, construită în jurul oamenilor care o folosesc.

Spațiile care îmbătrânesc frumos pornesc de la echilibru, proporții și funcționalitate, iar elementele actuale sunt integrate cu măsură. Această abordare se regăsește și în soluțiile pentru amenajări interioare disponibile la DIEGO.

Tendințele funcționează cel mai bine ca sursă de inspirație

În fiecare sezon apar culori dominante, texturi noi și obiecte care ajung rapid în numeroase proiecte de amenajare. Unele dintre ele se potrivesc firesc unei locuințe, altele își pierd atractivitatea după o perioadă scurtă. Un spațiu elegant selectează influențele actuale în funcție de arhitectură, lumină și atmosfera dorită.

O nuanță intensă poate apărea pe un perete de accent sau prin câteva accesorii ușor de schimbat. Formele inspirate de o anumită perioadă pot fi introduse printr-un fotoliu, o măsuță ori un corp de iluminat. În acest fel, interiorul rămâne actual fără ca fiecare schimbare de trend să impună o renovare amplă.

Materialele de bază merită alese pentru mulți ani

Pardoseala, finisajele pereților și mobilierul principal formează fundalul amenajării. În cazul acestor elemente, durabilitatea și ușurința întreținerii cântăresc mult, deoarece înlocuirea lor presupune timp, costuri și lucrări suplimentare. Materialele cu aspect echilibrat și proprietăți potrivite utilizării zilnice oferă libertate mai mare atunci când decorul se schimbă.

Un exemplu este un parchet rezistent la apa, util în zonele unde pardoseala poate intra ocazional în contact cu umezeala. În oferta DIEGO, alegerea unui parchet rezistent la apa poate fi privită ca parte a unei amenajări gândite pe termen lung, alături de finisaje care se adaptează ușor mai multor direcții estetice.

Culorile creează continuitate între încăperi

Paleta cromatică influențează puternic percepția întregii locuințe. Tonurile neutre, nuanțele naturale și culorile atent dozate pot lega vizual camere cu funcții diferite. Eleganța apare adesea din relația armonioasă dintre suprafețe, mobilier și lumină, nu din numărul elementelor decorative.

Culorile foarte populare într-un anumit sezon pot fi introduse prin obiecte mici, textile sau decorațiuni. O bază cromatică mai calmă permite modificări ulterioare fără intervenții majore și oferă suficient spațiu pentru accente personale.

Textilele pot schimba atmosfera fără renovare

Perdelele, covoarele, pernele decorative și tapițeriile au un impact vizual considerabil, deși pot fi înlocuite relativ simplu. Tocmai de aceea, textilele reprezintă o zonă potrivită pentru experimentarea cu tendințe. O textură nouă sau o culoare actuală poate transforma atmosfera camerei fără să modifice structura amenajării.

Perdelele influențează și felul în care lumina pătrunde în interior. Un material delicat poate crea o atmosferă aerisită, în timp ce o țesătură mai densă aduce profunzime vizuală și poate completa mobilierul. Alegerea lor merită corelată cu dimensiunea ferestrelor, orientarea camerei și culorile deja prezente.

Echilibrul dintre estetică și funcționalitate

Un interior poate arăta impecabil într-o fotografie și totuși să devină incomod în viața de zi cu zi. Circulația prin cameră, spațiile de depozitare, rezistența suprafețelor și iluminatul influențează experiența zilnică. Eleganța durabilă include întotdeauna confortul și funcționalitatea în deciziile de amenajare.

Înainte de alegerea unui obiect sau finisaj, ajută să fie analizat rolul său concret. O canapea trebuie să se potrivească dimensiunii camerei și obiceiurilor familiei, iar corpurile de iluminat trebuie amplasate în funcție de activitățile desfășurate în fiecare zonă.

O casă elegantă evoluează firesc

Tendințele pot aduce prospețime și idei interesante, însă valoarea lor crește atunci când sunt filtrate prin stilul personal și nevoile locuinței. Alegerile durabile creează o bază stabilă, iar detaliile permit interiorului să evolueze odată cu preferințele celor care îl folosesc. Materialele bine alese, culorile coerente, textilele și obiectele personale contribuie împreună la un spațiu care rămâne plăcut ani la rând. Soluțiile disponibile la DIEGO pot susține această abordare, oferind posibilitatea de a construi amenajarea în jurul unui stil propriu, cu atenție la aspect și utilizarea de zi cu zi.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro