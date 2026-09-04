Back to City Chic: întoarcerea în oraș, în stil Italian

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Septembrie vine cu energia unui nou început. Orașul își recapătă ritmul, agenda se umple din nou, iar zilele se împart între birou, prânzuri în aer liber și seri care păstrează încă puțin din atmosfera verii. Este momentul în care garderoba revine în prim-plan, cu acel mix perfect de eleganță, versatilitate și atitudine.

Back to City Chic, noua poveste Oltre dedicată revenirii în oraș, propune un stil urban feminin și relaxat. Tailoring-ul devine mai lejer, blazer-ele impecabile se combină cu costume coordonate, denim cu croieli atent studiate, jachete și tricotaje esențiale. Piese create pentru zile în mișcare, care funcționează la fel de bine la o întâlnire de dimineață, la un aperitivo după birou sau într-un weekend petrecut în oraș.

Paleta noului sezon trece de la albastru profund și burgundy la nuanțe de coniac și tonuri neutre. Texturile plăcute, detaliile speciale și jocul de layering dau personalitate ținutelor, într-un echilibru firesc între feminitate și aer contemporan. Fiecare piesă lasă loc propriului stil, punând în valoare silueta prin materiale de calitate și croieli impecabile.

Pentru Oltre, întoarcerea în oraș nu înseamnă doar schimbarea sezonului, ci și redescoperirea plăcerii de a te îmbrăca pentru ritmul vieții de zi cu zi. Dinamic, sofisticat și natural Italian-chic, noul sezon transformă rutina într-un nou pretext pentru stil. Descoperă colecția în magazine și online, pe www.oltre.com .

Sursa foto: Oltre

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