Specialiștii Auto Schunn prezintă: criterii importante atunci când alegi o mașină premium

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Foto: Pexels

Alegerea unei mașini premium presupune mai mult decât preferința pentru un anumit design sau pentru o marcă. Confortul, tehnologia, motorizarea, spațiul interior și costurile de utilizare sunt câteva dintre criteriile care merită analizate înainte de achiziție. Pentru a lua o decizie potrivită, este util să pornești de la modul în care vei folosi mașina și de la ceea ce aștepți de la aceasta pe termen lung.

Cum alegi tipul potrivit de mașină

Primul pas este să stabilești ce fel de vehicul se potrivește stilului tău de viață. O mașină folosită în principal pentru deplasări urbane poate avea alte caracteristici importante decât una destinată călătoriilor lungi sau activităților profesionale.

Pentru familii, spațiul interior și capacitatea portbagajului pot fi prioritare, în timp ce pentru activități comerciale contează mai ales capacitatea de încărcare și configurația vehiculului. Dacă ai nevoie de un vehicul destinat transportului de marfă sau echipamentelor, poți lua în calcul gamele de autoutilitare Mercedes, disponibile în mai multe configurații și dimensiuni.

Ia în calcul și modul de finanțare

Bugetul unei mașini nu înseamnă doar suma plătită la achiziție. Costurile de întreținere, asigurare, impozitare și utilizare trebuie incluse în calculul pe termen lung.

Pentru cei care preferă o soluție cu cheltuieli mai ușor de anticipat, poate fi analizat și un leasing operational, în funcție de durata contractului, rulajul estimat și serviciile incluse. În funcție de ofertă, anumite costuri asociate utilizării mașinii pot fi gestionate printr-o plată lunară stabilită în contract.

O astfel de soluție poate fi relevantă atât pentru companii, cât și pentru persoane care preferă să utilizeze un vehicul fără să suporte integral costurile asociate proprietății.

Alege cu atenție dealerul

Și alegerea unui dealer auto face parte din procesul de cumpărare. Este important să ai acces la informații clare despre modele, echipări și variante de finanțare, dar și la servicii după achiziție.

Un dealer care oferă servicii de service, întreținere, Buy-back sau Trade-in poate simplifica atât achiziția, cât și etapele ulterioare. Pentru un vehicul premium, accesul la servicii specializate poate conta pe termen lung la fel de mult ca alegerea modelului.

Confortul trebuie analizat dincolo de aspect

Interiorul unei mașini premium trebuie să fie plăcut, dar și practic. Poziția la volan, spațiul pentru pasageri, scaunele, climatizarea și nivelul de zgomot sunt detalii care devin importante mai ales atunci când petreci mult timp pe drum.

La fel de relevantă este tehnologia disponibilă. Sistemele de asistență, conectivitatea și funcțiile care simplifică parcarea sau navigarea pot contribui la o experiență mai confortabilă.

Un test drive te poate ajuta să verifici aceste aspecte în condiții reale. Uneori, o mașină care pare potrivită pe hârtie nu oferă aceeași senzație atunci când este condusă.

Alege motorizarea în funcție de utilizare

Nu există o motorizare potrivită pentru toți șoferii. Alegerea depinde de distanțele parcurse, tipul de drumuri și frecvența utilizării.

Pentru deplasările urbane, anumite variante pot fi mai potrivite, în timp ce pentru drumuri lungi sau utilizare intensivă trebuie analizate alte criterii. În cazul unui vehicul comercial, contează și greutatea transportată, frecvența deplasărilor și tipul traseelor.

De aceea, compararea motorizărilor este mai utilă atunci când este făcută în raport cu situația concretă a utilizatorului.

Verifică tehnologiile și sistemele de siguranță

Modelele moderne pot include numeroase sisteme de asistență menite să facă deplasările mai confortabile și mai sigure. Senzorii de parcare, camerele video, sistemele de monitorizare a traficului și funcțiile de asistență la condus sunt doar câteva exemple.

Nu este însă necesar să alegi toate dotările disponibile. Mai important este ca echiparea să răspundă nevoilor tale. O configurație bine aleasă poate fi mai utilă decât o listă foarte lungă de funcții pe care nu le vei folosi.

Compară înainte să iei decizia

O mașină premium trebuie să răspundă unor nevoi concrete, nu doar să arate bine. Înainte de alegerea finală, compară modelele în funcție de confort, motorizare, spațiu, tehnologie, costuri și modul de utilizare.

La Auto Schunn, consultanții pot oferi informații despre modelele Mercedes-Benz disponibile și despre soluțiile de achiziție, astfel încât alegerea să fie făcută în funcție de ceea ce ai nevoie în mod real.

Un test drive și o discuție cu un specialist pot clarifica diferențele dintre variante și te pot ajuta să alegi o mașină premium care să se potrivească atât stilului tău de viață, cât și bugetului disponibil.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro