Festivalul Vinului Moldovenesc revine la București în acest weekend

Homepage  / Advertorial
  de  Advertorial
Festivalul Vinului Moldovenesc revine la București în acest weekend

Vă așteptăm pe 5 și 6 septembrie, pe Bulevardul Kiseleff din București, în intervalul 12:00-22:00, la cea de-a șasea ediție a Festivalului Vinului Moldovenesc. În cadrul evenimentului, peste 40 de crame vor prezenta vinuri premiate, spumante fine și Divin, pentru toate gusturile.

Noutatea de anul acesta este organizarea, în fiecare dintre cele două zile ale festivalului, a patru masterclassuri „Școala Vinului', susținute de somelieri cu experiență. Vinurile disponibile sunt premiate internațional, inclusiv cu medalii de aur.

Atmosfera festivalului va fi completată de concerte live de jazz contemporan. Publicul va avea la dispoziție zone de relaxare, spații interactive, un food court, precum și o serie de alte surprize pregătite pe parcursul celor două zile.

Intrarea este liberă, iar pachetele de degustări, precum și biletele pentru masterclassurile Școala Vinului pot fi achiziționate atât online, cât și la fața locului. 

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Șase tineri violonceliști s-au calificat în semifinala Concursului Enescu 2026
Advertorial
Șase tineri violonceliști s-au calificat în semifinala Concursului Enescu 2026
Specialiștii Auto Schunn prezintă: criterii importante atunci când alegi o mașină premium
Advertorial
Specialiștii Auto Schunn prezintă: criterii importante atunci când alegi o mașină premium
Evaluarea și îngrijirea sănătății cognitive, într-o abordare integrată la PROMEMORIA
Advertorial
Evaluarea și îngrijirea sănătății cognitive, într-o abordare integrată la PROMEMORIA
De la viziune la spațiu funcțional: cum abordează PickTwo proiectele pentru companii
Advertorial
De la viziune la spațiu funcțional: cum abordează PickTwo proiectele pentru companii
Cum verifici dacă un atelier de bijuterii este serios înainte să comanzi
Advertorial
Cum verifici dacă un atelier de bijuterii este serios înainte să comanzi
De la alinierea dinților la estetica zâmbetului: recomandările Dr. Alexandra Mircea
Advertorial
De la alinierea dinților la estetica zâmbetului: recomandările Dr. Alexandra Mircea
Publicitate
Ce cadouri a primit Bebeto la împlinirea vârstei de 18 ani. Anamaria Prodan: „Așa își va începe Laurențiu jr viața, fără grija zilei de mâine”
Ce cadouri a primit Bebeto la împlinirea vârstei de 18 ani. Anamaria Prodan: „Așa își va începe Laurențiu jr viața, fără grija zilei de mâine”
Ce este baby blues și cum îl deosebim de depresia post-partum. Anastasia Puiu, medic ginecolog: „O mamă abia devenită mamă nu trebuie lăsată singură”
Ce este baby blues și cum îl deosebim de depresia post-partum. Anastasia Puiu, medic ginecolog: „O mamă abia devenită mamă nu trebuie lăsată singură”
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Colecția IKEA care ține pasul cu tine, de la prima chirie la fiecare nou început Citeşte întreaga ştire: Colecția IKEA care ține pasul cu tine, de la prima chirie la fiecare nou început
Colecția IKEA care ține pasul cu tine, de la prima chirie la fiecare nou început Citeşte întreaga ştire: Colecția IKEA care ține pasul cu tine, de la prima chirie la fiecare nou început
Antena 1
Cine este bărbatul care a plâns neîncetat la înmormântarea Ancăi Pandrea. I-a fost alături până în ultimele clipe
Cine este bărbatul care a plâns neîncetat la înmormântarea Ancăi Pandrea. I-a fost alături până în ultimele clipe
Apariție rară la înmormântarea Ancăi Pandrea. Sora regretatei actrițe a venit să o conducă pe ultimul drum
Apariție rară la înmormântarea Ancăi Pandrea. Sora regretatei actrițe a venit să o conducă pe ultimul drum
EXCLUSIV. Nepotul Ancăi Pandrea, primele declarații în ziua înmormântării. Cine îi va fi alături actriței pe ultimul drum
EXCLUSIV. Nepotul Ancăi Pandrea, primele declarații în ziua înmormântării. Cine îi va fi alături actriței pe ultimul drum
EXCLUSIV | Mirela Vaida, experiență grea într-un hamam din Uzbekistan. Ce a pățit în timpul unui masaj: „Nu aș mai repeta”
EXCLUSIV | Mirela Vaida, experiență grea într-un hamam din Uzbekistan. Ce a pățit în timpul unui masaj: „Nu aș mai repeta”
Unica.ro
Cui i-a lăsat Anca Pandrea toată averea ei. Dezvăluirea făcută de prietenul său apropiat, actorul Victor Yila: „A făcut un lucru bun”. Incredibil ce decizie a luat regretata actriță, înainte să moară
Cui i-a lăsat Anca Pandrea toată averea ei. Dezvăluirea făcută de prietenul său apropiat, actorul Victor Yila: „A făcut un lucru bun”. Incredibil ce decizie a luat regretata actriță, înainte să moară
Ce s-a aflat acum despre bărbatul pe care Ilinca Vandici o să-l facă tată. Cine este, de fapt, Bogdan Boitor
Ce s-a aflat acum despre bărbatul pe care Ilinca Vandici o să-l facă tată. Cine este, de fapt, Bogdan Boitor
Se iubesc și nu se mai ascund! Ea are 60 de ani, el... nici 40! Toți românii o știu de la TV, dar am aflat și cine e iubitul ei tinerel!
Se iubesc și nu se mai ascund! Ea are 60 de ani, el... nici 40! Toți românii o știu de la TV, dar am aflat și cine e iubitul ei tinerel!
“Nu mă așteptam să mă îndrăgostesc de o femeie”. Îndrăgita actriță și soția ei au sărbătorit 22 de ani de iubire. Cum s-a transformat prietenia dintre cele două femei într-o dragoste profundă
“Nu mă așteptam să mă îndrăgostesc de o femeie”. Îndrăgita actriță și soția ei au sărbătorit 22 de ani de iubire. Cum s-a transformat prietenia dintre cele două femei într-o dragoste profundă
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din advertorial
Cum alegi nutrienții potriviți în funcție de nevoile organismului
Cum alegi nutrienții potriviți în funcție de nevoile organismului
Advertorial

+ Mai multe
Gala BrandRO 2026. Care sunt cele mai puternice branduri românești
Gala BrandRO 2026. Care sunt cele mai puternice branduri românești
Advertorial

+ Mai multe
Căderea părului: cauze frecvente, tipuri de alopecie și când merită să consulți un specialist?
Căderea părului: cauze frecvente, tipuri de alopecie și când merită să consulți un specialist?
Advertorial

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC