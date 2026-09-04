Festivalul Vinului Moldovenesc revine la București în acest weekend

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Vă așteptăm pe 5 și 6 septembrie, pe Bulevardul Kiseleff din București, în intervalul 12:00-22:00, la cea de-a șasea ediție a Festivalului Vinului Moldovenesc. În cadrul evenimentului, peste 40 de crame vor prezenta vinuri premiate, spumante fine și Divin, pentru toate gusturile.

Noutatea de anul acesta este organizarea, în fiecare dintre cele două zile ale festivalului, a patru masterclassuri „Școala Vinului', susținute de somelieri cu experiență. Vinurile disponibile sunt premiate internațional, inclusiv cu medalii de aur.

Atmosfera festivalului va fi completată de concerte live de jazz contemporan. Publicul va avea la dispoziție zone de relaxare, spații interactive, un food court, precum și o serie de alte surprize pregătite pe parcursul celor două zile.

Intrarea este liberă, iar pachetele de degustări, precum și biletele pentru masterclassurile Școala Vinului pot fi achiziționate atât online, cât și la fața locului.

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