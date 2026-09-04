Evaluarea și îngrijirea sănătății cognitive, într-o abordare integrată la PROMEMORIA

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  de  ELLE
Evaluarea și îngrijirea sănătății cognitive, într-o abordare integrată la PROMEMORIA

Foto: Pexels

Pe măsură ce înaintăm în vârstă, este firesc să apară anumite schimbări ale memoriei, atenției sau vitezei cu care procesăm informațiile. Uneori uităm unde am pus un obiect sau avem nevoie de câteva secunde în plus pentru a ne aminti un nume. Astfel de situații nu indică automat o afecțiune. Atunci când modificările devin frecvente și încep să afecteze activitățile obișnuite, însă, o evaluare medicală poate clarifica dacă este vorba despre o schimbare normală asociată vârstei sau despre o problemă care necesită atenție.

Când merită acordată mai multă atenție memoriei

Nu orice episod de uitare este un motiv de îngrijorare. Oboseala, stresul, lipsa somnului sau anumite medicamente pot influența temporar capacitatea de concentrare și memoria.

Semnele care persistă sau se accentuează merită însă discutate cu un medic. Repetarea acelorași întrebări, dificultățile în gestionarea activităților obișnuite, dezorientarea în locuri cunoscute sau problemele tot mai evidente în găsirea cuvintelor pot indica necesitatea unei evaluări.

Un diagnostic Alzheimer nu se stabilește pe baza unui singur simptom și nici printr-un singur test. Medicul ia în considerare istoricul persoanei, evoluția manifestărilor, rezultatele evaluărilor cognitive și, atunci când este necesar, investigații suplimentare.

Îngrijirea trebuie adaptată persoanei

Pe măsură ce apar dificultăți cognitive, nevoile pacientului se pot schimba. Uneori este nevoie de mai mult ajutor în organizarea zilei, alteori de supraveghere sau de adaptarea anumitor activități.

Un centru specializat in dementa in Bucuresti poate reprezenta o opțiune pentru familiile care au nevoie de sprijin suplimentar în gestionarea acestor situații. Important este ca îngrijirea să țină cont de gradul de autonomie, de starea fizică și cognitivă și de particularitățile fiecărei persoane.

O rutină previzibilă poate fi de ajutor. Orele regulate pentru mese, odihnă și activitățile zilnice pot oferi un sentiment de siguranță, mai ales atunci când orientarea devine mai dificilă.

Sănătatea cognitivă trebuie privită împreună cu sănătatea fizică

Creierul nu funcționează separat de restul organismului. Afecțiunile cardiovasculare, diabetul, problemele de mobilitate, tulburările de somn și alte boli cronice pot influența starea generală și, indirect, funcționarea cognitivă.

Din acest motiv, îngrijirea persoanelor vârstnice presupune mai mult decât urmărirea memoriei. Monitorizarea stării fizice, a tratamentelor și a capacității de a desfășura activitățile zilnice poate contribui la o imagine mai completă asupra stării de sănătate.

În funcție de nevoile persoanei, evaluarea poate implica specialități și tipuri diferite de investigații. Zona de boli geriatrie reprezintă un domeniu în care starea generală a persoanei vârstnice este analizată într-un context mai larg, ținând cont de mai multe probleme care pot apărea simultan.

Demența nu înseamnă o singură boală

Termenul „demență' descrie un grup de simptome care afectează funcții cognitive precum memoria, orientarea, limbajul sau capacitatea de a lua decizii. Cauzele pot fi diferite, iar evoluția nu este identică de la o persoană la alta.

De aceea, evaluarea corectă este esențială. În loc să presupună că orice problemă de memorie este Alzheimer, medicul analizează simptomele și contextul medical pentru a stabili ce explicații sunt posibile.

Pentru familie, acest proces poate fi la fel de important ca pentru pacient. Înțelegerea cauzei ajută la stabilirea pașilor următori și la organizarea îngrijirii.

O abordare care privește omul, nu doar diagnosticul

Schimbările cognitive merită tratate cu atenție, dar și cu răbdare. O evaluare medicală corectă poate diferenția modificările asociate înaintării în vârstă de simptomele unei afecțiuni și poate orienta familia către soluțiile potrivite.

La PROMEMORIA, abordarea sănătății persoanelor vârstnice pornește de la nevoile concrete ale fiecărui pacient, integrând evaluarea cognitivă, starea fizică și necesitățile de îngrijire. Astfel, atenția nu se concentrează exclusiv pe un diagnostic, ci pe persoana care trebuie sprijinită și pe modul în care poate fi păstrată o calitate cât mai bună a vieții.

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