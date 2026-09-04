Căderea părului: cauze frecvente, tipuri de alopecie și când merită să consulți un specialist?

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Părul cade zilnic, iar acest lucru face parte din ciclul său natural de regenerare. În mod obișnuit, pierdem între 50 și 100 de fire pe zi. Ai observat, însă, mai mult păr pe perie sau pe pernă în ultima vreme? Diferența dintre o cădere fiziologică și una problematică ține de durată, intensitate și impactul estetic. În continuare, găsești explicații clare despre cauze, tipuri de alopecie și situațiile în care este bine să consulți un specialist.

Când devine căderea părului o problemă?

Semnele de alarmă

Primul semn de alarmă apare atunci când pierzi constant peste 150 de fire pe zi, timp de mai multe săptămâni. Alte semne care merită atenție:

subțiere vizibilă pe creștet sau în zona tâmplelor;

zone rotunde complet lipsite de păr;

cădere bruscă la 2 sau 3 luni după o boală;

intervenție chirurgicală sau perioadă intensă de stres;

modificarea texturii firului, care devine mai fin și mai fragil.

Cum funcționează ciclul firului de păr?

Firul de păr trece prin trei faze:

anagenă, faza de creștere activă care durează între 2 și 7 ani;

catagenă, faza de tranziție de câteva săptămâni;

telogenă, faza de repaus care durează aproximativ 2 sau 3 luni.

Dacă un număr mare de fire intră prematur în faza telogenă, poți observa o cădere accentuată la câteva luni după factorul declanșator.

Cădere sezonieră sau alopecie?

Căderea sezonieră a părului este mai frecventă primăvara și toamna. De obicei, aceasta durează câteva săptămâni și nu lasă zone rare evidente.

Dacă fenomenul persistă peste 3 luni, solicită o evaluare dermatologică. Dacă vrei să înțelegi mai bine detaliile, citește despre alopecie și tipurile ei principale.

Cauze frecvente ale căderii părului

Factori genetici și hormonali

Alopecia androgenetică apare la persoane cu predispoziție genetică. Hormonii androgeni, în special dihidrotestosteronul, influențează foliculii sensibili și duc la subțiere progresivă. La bărbați, linia frontală se retrage, iar creștetul se rarefiază.

La femei, părul se subțiază difuz, mai ales pe cărarea mediană. Dezechilibrele tiroidiene, sindromul ovarelor polichistice sau menopauza pot accelera procesul, iar după naștere, multe femei observă o cădere intensă la 2 până la 4 luni postpartum, episod care se remite spontan în 6 luni în majoritatea cazurilor.

Stres și deficiențe nutriționale

Un eveniment intens, cum ar fi o infecție severă, o intervenție chirurgicală sau o perioadă de anxietate prelungită, poate declanșa efluviul telogen. Căderea apare la câteva luni după eveniment și durează, de regulă, 3 până la 6 luni. Anemia feriprivă este o altă cauză frecventă, în special la femei, iar valorile mici ale vitaminei D, zincului sau aportul insuficient de proteine influențează calitatea părului.

Afecțiuni și agresiuni externe

Alopecia areata produce zone rotunde, bine delimitate, fără păr; sistemul imunitar atacă temporar foliculii, însă aceștia rămân viabili. Alte boli, cum ar fi lupusul, tiroidita autoimună sau psoriazisul, pot contribui la cădere, iar în aceste situații tratamentul trebuie să vizeze afecțiunea de bază. Coafurile foarte strânse, extensiile sau vopsirile repetate slăbesc firul și cresc fragilitatea.

Multe persoane care se îngrijesc de sănătatea părului sunt curioase și despre alte tratamente corporale bazate pe aceeași rigoare medicală; dacă e și cazul tău, poți căuta detalii despre tratamentul de criolipoliză în București.

Tipuri de alopecie: cum le recunoști?

Alopecia androgenetică

Evoluează lent, pe parcursul anilor: firul devine mai subțire, mai scurt și își pierde pigmentul, iar la femei linia frontală rămâne, dar cărarea se lărgește progresiv.

Alopecia areata

Are un debut brusc: observi una sau mai multe zone rotunde, netede, fără păr, uneori însoțite de modificări ale unghiilor. Tratamentul precoce crește șansele de regenerare.

Efluviul telogen

Produce o cădere difuză, fără zone complet goale. Pierzi păr la spălat sau la pieptănat, iar densitatea generală scade, însă de obicei este reversibil după eliminarea cauzei.

Alopecia cicatricială

Este mai rară: inflamația distruge foliculii, iar pielea devine netedă și lucioasă. Fără intervenție rapidă, pierderea este permanentă.

Cum stabilește medicul diagnosticul?

Consultația dermatologică începe cu o discuție detaliată despre istoricul medical, tratamentele urmate și antecedentele familiale. Medicul examinează scalpul, distribuția căderii și textura firului, iar la nevoie poate recomanda analize de sânge sau o tricoscopie, o examinare cu dermatoscop care permite diferențierea tipurilor de alopecie.

Opțiuni de tratament și soluții moderne

Tratament medicamentos

Tratamentele topice stimulează faza de creștere și necesită aplicare zilnică și supraveghere medicală. În alopecia areata, medicul poate recomanda terapii antiinflamatoare locale.

Terapii regenerative și proceduri moderne

În practica dermatologică modernă, specialiștii folosesc frecvent terapia PRP, care presupune injectarea plasmei proprii concentrate în factori de creștere și poate susține activitatea foliculară în alopecia androgenetică incipientă sau în efluviul telogen persistent. Mezoterapia pentru scalp și laserul de intensitate joasă completează adesea planul terapeutic, iar în formele avansate, transplantul poate reprezenta o opțiune, cu rezultate vizibile progresiv, în 6 până la 12 luni.

Când trebuie să consulți un specialist?

Programează o consultație dacă căderea persistă peste 3 luni, dacă observi zone fără păr sau retragere rapidă a liniei frontale, dacă ai mâncărimi, durere sau inflamație la nivelul scalpului, dacă ai un istoric de boli tiroidiene sau autoimune, sau dacă impactul estetic îți afectează încrederea și starea emoțională. Intervenția timpurie crește șansele de a păstra foliculii activi, așa că nu amâna evaluarea și nu aplica tratamente fără o recomandare medicală.

Căderea părului poate avea cauze multiple, de aceea fiecare caz necesită o evaluare atentă. Menține o alimentație echilibrată, bogată în proteine, legume verzi și surse de fier, dormi suficient și gestionează stresul prin mișcare regulată. Dacă observi schimbări persistente, solicită un consult dermatologic într-un cadru medical specializat.

Disclaimer: Articolul de față are scop informativ și nu înlocuiește consultul medical.

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„Hair Loss – Symptoms and Causes.' Mayo Clinic, Mayo Foundation for Medical Education and Research, mayoclinic.org/diseases-conditions/hair-loss/symptoms-causes/syc-20372926. Accesat în data de 5 august 2026.

„Telogen Effluvium: Symptoms, Causes, Treatment & Regrowth.' Cleveland Clinic, my.clevelandclinic.org/health/diseases/24486-telogen-effluvium. Accesat în data de 5 august 2026.

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