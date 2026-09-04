De la alinierea dinților la estetica zâmbetului: recomandările Dr. Alexandra Mircea

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  de  ELLE
De la alinierea dinților la estetica zâmbetului: recomandările Dr. Alexandra Mircea

Un zâmbet armonios presupune mai mult decât aspectul estetic al dinților. Poziția acestora, mușcătura și sănătatea orală sunt elemente importante care trebuie evaluate înainte de alegerea unui tratament. În funcție de particularitățile fiecărui pacient, obiectivul poate fi corectarea poziției dinților, îmbunătățirea funcționalității sau obținerea unui aspect mai uniform al zâmbetului.

De ce este importantă evaluarea ortodontică

Dinții înghesuiți, spațiile dintre aceștia sau anumite probleme de ocluzie pot necesita tratament ortodontic. În cadrul consultației, medicul analizează poziția dinților și relația dintre arcade pentru a identifica variantele care pot fi potrivite.

Pentru pacienții care își doresc o soluție mai puțin vizibilă, un aparat dentar invizibil poate fi o opțiune de tratament în anumite situații. Gutiera transparentă permite o abordare discretă a corectării poziției dentare, însă indicația și durata tratamentului sunt stabilite în funcție de particularitățile cazului.

Pe parcursul tratamentului, perioada petrecută cu un aparat dentar trebuie însoțită de controale și respectarea recomandărilor medicului. Acestea permit urmărirea evoluției și ajustarea tratamentului atunci când este necesar.

Ce rol au procedurile de estetică dentară

Alinierea dinților poate contribui semnificativ la aspectul zâmbetului, însă nu este singurul element care poate influența rezultatul estetic. Forma, dimensiunea, culoarea și proporțiile dinților pot avea, la rândul lor, un rol important.

În anumite cazuri, după evaluarea sănătății orale și a poziției dinților, pot fi discutate și soluții de estetică dentară. Printre acestea se numără și soluția aplicării de fatete, care poate modifica aspectul vizibil al anumitor dinți. Indicația pentru fațete trebuie stabilită individual. Acestea nu înlocuiesc tratamentul ortodontic atunci când există probleme de aliniere sau de mușcătură care necesită corectare.

La Dr. Alexandra Mircea, evaluarea ortodontică și soluțiile de estetică dentară sunt abordate în funcție de particularitățile fiecărui pacient, astfel încât tratamentul să urmărească atât sănătatea orală, cât și aspectul armonios al zâmbetului. 

Alegerea aparatului dentar în funcție de necesități

Nu toate problemele ortodontice sunt identice și nici toate tratamentele nu urmăresc aceleași obiective. Unele cazuri presupun corectarea unor poziții dentare simple, în timp ce altele pot necesita o abordare mai complexă.

De aceea, alegerea aparatului nu ar trebui făcută doar în funcție de cât de vizibil este. Eficiența, indicația medicală, durata estimată a tratamentului și particularitățile pacientului sunt criterii importante.

O discuție detaliată cu medicul îi permite pacientului să înțeleagă ce variantă este potrivită pentru situația sa și ce presupune fiecare etapă a tratamentului.

Ortodonția și estetica pot face parte dintr-un plan mai amplu

În unele situații, pacientul poate avea nevoie de o singură intervenție terapeutică. În altele, obținerea rezultatului dorit poate presupune mai multe etape.

De exemplu, corectarea poziției dinților poate fi prioritară, iar după finalizarea tratamentului ortodontic poate fi evaluat aspectul estetic al zâmbetului. În acest fel, fiecare etapă are un obiectiv clar și este realizată în funcție de necesitățile pacientului.

Planificarea individualizată este importantă și pentru că o procedură potrivită pentru o persoană poate să nu fie recomandată în cazul alteia. Evaluarea medicală trebuie să stea la baza oricărei decizii.

Sănătatea orală rămâne prioritară

Înaintea tratamentelor ortodontice sau estetice este important ca problemele dentare existente să fie identificate și tratate. Cariile, afecțiunile gingivale sau alte probleme de sănătate orală pot influența planul terapeutic.

Igiena dentară are, de asemenea, un rol important pe durata tratamentului. Îngrijirea atentă a dinților și controalele recomandate contribuie la menținerea sănătății orale și la desfășurarea corespunzătoare a tratamentului.

Sursa foto: pexels.com

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