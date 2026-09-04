De la viziune la spațiu funcțional: cum abordează PickTwo proiectele pentru companii

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  de  ELLE
De la viziune la spațiu funcțional: cum abordează PickTwo proiectele pentru companii

Foto: Pexels

Amenajarea unui spațiu destinat unei companii presupune mai mult decât alegerea unor finisaje și piese de mobilier. Un birou bine conceput trebuie să răspundă modului în care este folosit, să susțină activitatea echipei și să transmită o imagine coerentă despre organizație.

De la primele discuții despre nevoile companiei până la implementarea soluțiilor stabilite, un proiect de amenajare are nevoie de o abordare structurată și de atenție la detalii.

Rolul unui designer de interior

Un proiect profesional presupune corelarea mai multor elemente: funcționalitate, estetică, ergonomie, iluminat, materiale și buget. În acest proces, un designer de interior poate transforma cerințele beneficiarului într-un concept coerent și într-un plan de amenajare aplicabil.

Soluțiile nu sunt alese doar pentru aspectul lor, ci și pentru felul în care contribuie la utilizarea eficientă a spațiului. Compartimentarea, poziționarea mobilierului și alegerea materialelor trebuie să funcționeze împreună.

Amenajarea sediului în funcție de activitatea companiei

Fiecare organizație are propriul mod de lucru, iar spațiul trebuie să îl susțină. O amenajare sediu firma bine planificată poate integra zone pentru colaborare, întâlniri, lucru concentrat, primirea vizitatorilor și pauze.

În același timp, trebuie acordată atenție circulației și relației dintre diferitele funcțiuni. Un spațiu aglomerat sau compartimentat ineficient poate afecta confortul și eficiența angajaților.

Prin urmare, planificarea trebuie să pornească de la activitățile reale care se desfășoară în fiecare zonă.

De ce contează alegerea partenerului de amenajare

Un proiect complex implică numeroase decizii și etape care trebuie coordonate. Colaborarea cu o firma amenajari interioare poate simplifica procesul prin centralizarea conceptului, proiectării și coordonării soluțiilor necesare.

Un partener cu experiență poate contribui la identificarea variantelor potrivite pentru spațiu, la respectarea cerințelor tehnice și la menținerea unei direcții unitare pe parcursul proiectului.

Cum este construit conceptul

După analiza inițială, se conturează direcția vizuală a proiectului. Stilul, paleta cromatică, materialele și elementele decorative sunt alese astfel încât să reflecte identitatea companiei și caracterul spațiului.

Într-un birou, estetica trebuie să rămână conectată la funcționalitate. De exemplu, o zonă destinată întâlnirilor poate necesita o atmosferă diferită de cea a unui spațiu de lucru individual.

Conceptul devine astfel baza pentru deciziile care urmează în etapele tehnice și de implementare. La PickTwo, fiecare proiect de amenajare pentru companii pornește de la o înțelegere atentă a activității și a nevoilor beneficiarului, astfel încât spațiul final să combine funcționalitatea, confortul și identitatea vizuală într-un concept coerent. 

Funcționalitatea și identitatea vizuală

Un sediu poate deveni și o extensie a identității unei companii. Materialele, culorile, mobilierul și elementele decorative pot contribui la crearea unei atmosfere care reflectă valorile și stilul organizației.

Totuși, identitatea vizuală nu trebuie să afecteze funcționalitatea. Un spațiu reușit este cel în care imaginea companiei și nevoile cotidiene ale angajaților se completează natural.

De la concept la spațiul final

După stabilirea conceptului, proiectul intră în etapa de dezvoltare și implementare. Sunt definite soluțiile pentru mobilier, iluminat, finisaje și compartimentări, iar toate elementele trebuie coordonate pentru a obține rezultatul propus.

Monitorizarea etapelor este importantă mai ales în proiectele de dimensiuni mari, unde mai multe echipe și furnizori pot interveni succesiv.

O abordare organizată permite ca ideea inițială să fie transpusă într-un spațiu funcțional, coerent și adaptat activității companiei.

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