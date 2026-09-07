Somn, stres, mișcare: cum se văd obiceiurile tale în analize, cu Clinica Sante

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  de  ELLE
Somn, stres, mișcare: cum se văd obiceiurile tale în analize, cu Clinica Sante

Analizele nu arată doar boli. Arată și cum ai trăit în ultimele luni: cât ai dormit, cât te-ai mișcat, cât stres ai dus și ce ai pus în farfurie. Multe dintre valorile dintr-un buletin obișnuit se modifică lent, sub influența obiceiurilor, nu a unei probleme grave. Vestea bună e că se modifică în ambele sensuri: la fel cum se strică într-un an de sedentarism, se pot îmbunătăți într-un an de rutină mai bună. Iar tu poți urmări asta, negru pe alb, de la o recoltare la alta.

Ce înregistrează, de fapt, o probă de sânge

O recoltare de dimineață surprinde o stare de moment, dar unii parametri se mișcă atât de lent încât devin un rezumat al ultimelor luni. Glicemia și lipidele reflectă alimentația și nivelul de activitate fizică. Hormonii reflectă somnul și presiunea psihică. Enzimele hepatice reflectă alcoolul, medicamentele și greutatea. Nimic din toate acestea nu se citește izolat: o valoare ieșită din interval nu înseamnă automat o boală, ci un motiv de discuție cu medicul, care o pune în context cu restul buletinului și cu felul în care te simți.

Mișcarea și mesele se văd în profilul lipidic

Colesterolul este exemplul clasic. Nu există unul singur, ci mai multe fracțiuni cu roluri diferite, iar cifra totală ascunde adesea mai mult decât arată. Două persoane pot avea același colesterol total și un risc cardiovascular diferit, pentru că raportul dintre fracțiuni nu e același.

Fracțiunea care răspunde cel mai clar la mișcarea regulată, la renunțarea la fumat și la calitatea grăsimilor din alimentație este cea cunoscută drept colesterol HDL, parametrul care transportă surplusul de colesterol înapoi spre ficat. O plimbare rapidă de patru ori pe săptămână nu îl schimbă peste noapte, dar la trei luni diferența se vede în buletin. Restul profilului — LDL și trigliceridele — se citește în oglindă cu el, iar concluzia o trage medicul, nu un calculator de risc găsit pe internet.

Stresul prelungit lasă urme măsurabile

Stresul e greu de cuantificat printr-o discuție, dar are un corespondent biochimic. Cortizolul este hormonul care urcă dimineața, ca să te pună în mișcare, și coboară seara, ca să te lase să dormi. Somnul scurtat sistematic, turele de noapte, perioadele lungi de tensiune la muncă sau antrenamentele prea intense pot aplatiza această curbă. Semnele sunt banale și tocmai de aceea ușor de ignorat: oboseală care nu trece după weekend, poftă de dulce seara, somn superficial, kilograme adunate în zona abdominală.

Aici, un rezultat de laborator ajută mai mult decât o autoevaluare. Doar că hormonul acesta nu se măsoară oricând: valoarea lui variază semnificativ pe parcursul zilei, așa că ora recoltării face parte din analiză. De obicei se recoltează dimineața devreme, la un interval fix după trezire, uneori și seara, pentru a compara cele două momente. De aceea, o singură cifră nu spune tot, iar analiza cortizol se citește întotdeauna împreună cu ora recoltării, cu medicația și cu tabloul clinic. Interpretarea rămâne a medicului; laboratorul furnizează datele pe care el se poate baza.

Ficatul și oasele, partea despre care se vorbește cel mai puțin

Dacă profilul lipidic și hormonii ajung des în discuție, enzimele sunt de obicei privite ca un rând în plus pe buletin. Ele spun însă lucruri utile despre două sisteme pe care stilul de viață le solicită constant: ficatul și osul. Ficatul procesează alcoolul, medicamentele, suplimentele luate „pentru imunitate' și surplusul de calorii. Osul se remodelează permanent și depinde de mișcare, de vitamina D și de aportul de calciu.

Există un parametru care apare în ambele contexte deodată și tocmai de aceea derutează: aceeași enzimă poate crește dintr-un motiv hepatic sau dintr-unul osos. La copii și adolescenți valorile sunt în mod normal mai mari, pentru că oasele cresc. Tot ea poate fi ușor mai ridicată în sarcină, fără ca asta să însemne o problemă. La adult, o creștere se interpretează în funcție de ce o însoțește: dacă urcă împreună cu alte enzime hepatice, direcția e una; dacă restul profilului hepatic e normal, medicul se uită spre metabolismul osos. Din acest motiv, fosfataza alcalina nu se comandă aproape niciodată singură, ci ca parte dintr-un set: cu transaminazele, cu bilirubina și, la nevoie, cu vitamina D.

Concluzia practică e simplă: obiceiurile se văd, dar se văd în timp și în ansamblu, nu într-o cifră izolată. Clinica Sante are 24 de laboratoare și peste 300 de centre de recoltare în toate județele, iar pentru analizele cu plată nu ai nevoie de programare: comanzi online, cu minim 12% reducere, și primești rezultatele tot online. Ce înseamnă, în cazul tău, diferența dintre ele îți spune medicul.

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