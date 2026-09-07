Unde să alegi un apartament în București: ce oportunități oferă fiecare sector

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  de  ELLE
Unde să alegi un apartament în București: ce oportunități oferă fiecare sector

Alegerea unui apartament în București depinde de mai multe aspecte. Contează cât timp petreci pe drum, cât de aproape ești de metrou, ce magazine și parcuri ai în apropiere, dar și cât de ușor vei putea vinde sau închiria locuința în viitor.

Cele șase sectoare ale Capitalei au profiluri foarte diferite, iar diferențele de preț pot fi importante. Iată ce oportunități oferă fiecare sector în parte și ce aspecte trebuie să iei în considerare atunci când cauți un apartament de vânzare.

Sectorul 1 – confort și zone premium

Dacă ai un buget mai mare și vrei să fii aproape de centrul orașului, Sectorul 1 este una dintre cele mai atractive alegeri. Aici găsești zone precum Aviatorilor, Dorobanți, Primăverii, Floreasca, Herăstrău și Kiseleff, fiecare cu profil rezidențial distinct. Dacă urmărești un apartament de vânzare în Kiseleff, aici vei găsi o zonă apreciată pentru accesul rapid către Piața Victoriei și Arcul de Triumf, dar și pentru apropierea de Parcul Regele Mihai I și de numeroase restaurante, cafenele și servicii.

Avantajul principal al Sectorului 1 este combinația dintre acces, spații verzi, restaurante, școli și centre de birouri. Zona este potrivită dacă lucrezi în nordul sau centrul Bucureștiului și vrei să reduci timpul petrecut în trafic. Prețurile sunt însă pe măsură, iar diferențele dintre cartiere pot fi considerabile.

Sectorul 2 – echilibru între centru și zone rezidențiale

Sectorul 2 poate fi o alegere bună dacă vrei acces rapid spre centru, dar nu vrei să plătești întotdeauna prețurile din zonele premium ale Sectorului 1. Iancului, Obor, Tei, Pantelimon și Colentina oferă variante foarte diferite.

În apropierea metroului și în zonele mai bine conectate, cererea este ridicată, ceea ce poate fi un avantaj dacă te gândești și la închirierea locuinței. În același timp, diferențele dintre cartiere sunt mari, astfel că merită să compari nu doar prețul apartamentului, ci și accesul la transport și condițiile din jurul blocului.

Sectorul 3 – opțiuni cu potențial de dezvoltare

Dacă urmărești un raport bun între preț, acces și varietatea locuințelor, Sectorul 3 merită analizat. Titan, Dristor, Vitan și zona Theodor Pallady îți oferă posibilitatea de a alege între blocuri mai vechi și proiecte rezidențiale noi.

Titan și Dristor sunt atractive pentru accesul la metrou și apropierea de zone comerciale și parcuri. Theodor Pallady este o variantă interesantă dacă preferi un apartament nou și accepți să fii mai departe de centrul orașului. Acest sector a avut și o evoluție importantă a prețurilor, ceea ce îl face o variantă care merită luată în considerare și din perspectiva unei achiziții pe termen lung.

Sectorul 4 – accesibilitate și metrou

Sectorul 4 poate fi potrivit dacă vrei să ai mai mult control asupra bugetului, fără să renunți la accesul către centru. Berceni, Brâncoveanu, Tineretului și zona Văcărești au caracteristici și niveluri de preț diferite.

Un avantaj important este accesul la magistrala M2 în zone precum Berceni și Brâncoveanu. Tineretului oferă în plus acces la parc și la zona centrală, însă locuințele din această parte pot costa mai mult. În ansamblu, Sectorul 4 rămâne una dintre variantele pe care merită să le iei în calcul dacă urmărești un preț mai accesibil și o conexiune bună cu orașul.

Sectorul 5 – buget mai redus, cu diferențe mari între zone

În Sectorul 5 poți găsi unele dintre cele mai accesibile apartamente din Capitală, însă este important să alegi atent zona și strada. Dacă te orientezi spre apartamentele de vânzare din Sectorul 5, merită să compari atât locuințele din blocurile mai vechi, cât și proiectele rezidențiale noi, ținând cont de accesul la transport, magazine, școli și spații verzi.

Sectorul poate fi o variantă bună dacă principalul tău criteriu este bugetul și vrei să rămâi în București, fără să te orientezi către zonele cu cele mai mari prețuri. Înainte de achiziție, verifică însă cu atenție starea blocului, accesul către principalele mijloace de transport și evoluția zonei, mai ales dacă privești apartamentul și ca pe o investiție pe termen lung.

Sectorul 6 – opțiuni pentru bugete diferite

Sectorul 6 este o alegere practică dacă vrei acces la metrou și o ofertă variată de apartamente. Drumul Taberei, Militari și Crângași au fiecare propriul profil, de la zone mai liniștite și potrivite pentru familii până la cartiere cu multe proiecte rezidențiale. Drumul Taberei beneficiază de accesul la magistrala M5, iar Sectorul 6 are avantajul unei game largi de prețuri.

Pentru a achiziționa un apartament cu 2 camere în București, o opțiune relevantă este reprezentată de portofoliul Skia Real Estate, agenția imobiliară specializată în tranzacții premium și partener oficial al One United Properties. SKIA oferă acces la proprietăți atent selectate și la ansambluri rezidențiale din unele dintre cele mai apreciate zone ale Capitalei.

În concluzie, înainte de a lua o decizie, compară cel puțin trei lucruri: prețul apartamentului, timpul până la serviciu și calitatea zonei în care vei locui. Un apartament ceva mai scump, dar bine conectat la metrou și la serviciile de care ai nevoie, poate fi o alegere mai bună decât o locuință ieftină aflată mult mai departe.

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