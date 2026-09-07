Ce ghiozdane se poartă acum? Asortare cu ținuta de școală

Homepage  / Advertorial
  de  ELLE
Ce ghiozdane se poartă acum? Asortare cu ținuta de școală

Află ce ghiozdane sunt în tendințe în acest an și cum le poți asorta cu ținuta preferată de școală.

Ghiozdanul a ieșit demult din categoria „obiect strict util'. A devenit accesoriul care încheie o ținută, exact ca o geantă bună sau o pereche de sneakers care ridică un outfit banal. În ultimii ani, mulți elevi și adolescenți aleg modelul înainte de haine, iar părinții au învățat să caute echilibrul între cum arată, cât cântărește și cât rezistă.

Oferta actuală acoperă toate gusturile, de la modele sport minimaliste până la piese cu logo puternic sau imprimeuri care ies din tipar. Iată ce se poartă acum și, mai ales, cum asortezi ghiozdanul cu restul ținutei, astfel încât totul să pară gândit până la cele mai mici detalii, nu adunat la întâmplare.

Linia sport, mereu în top

Modelele Nike, Jordan, Puma, Adidas sau Vans rămân alegerea sigură pentru un look casual și activ. Sunt versatile, se potrivesc cu aproape orice și trec fără efort de la ore la antrenamentul de după-amiază. Cele în tonuri neutre, negru, gri, bleumarin, sunt cele mai ușor de purtat zilnic, în timp ce variantele cu accente de culoare adaugă un plus de personalitate. Under Armour și Reebok completează zona sportivă pentru cei care vor ceva mai puțin întâlnit, dar la fel de rezistent.

Logo-ul ca declarație de stil

Pentru adolescente și pentru rucsacurile purtate mai mult ca accesoriu decât ca ghiozdan clasic, brandurile fashion domină: Guess, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Michael Kors și Desigual. Un model cu monogramă discretă sau cu imprimeul colorat, specific Desigual, devine punctul central al ținutei. Aici merită ținut cont de o singură regulă: dacă rucsacul este într-o nuanță foarte expresivă, restul hainelor rămân simple, ca să nu concureze cu el.

Culori și texturi care ies din rând

Imprimeurile holografice și modelele fosforescente rămân favoritele celor care vor un accent puternic, cu reflexii care se schimbă la lumină. La polul opus, paleta de pasteluri și tonurile pământii atrag gusturile mai discrete, ușor de asortat. Pentru gimnaziu, modelele St Right combină designul modern și colorat cu o compartimentare bine gândită, iar pentru fanii jocurilor, imprimeurile Minecraft sunt în continuare foarte căutate.

Personajele preferate, pentru cei mici

La grădiniță și în primii ani de școală, contează personajul mai mult decât brandul. Minnie Mouse, Frozen, Ana și Elsa sau Mickey sunt clasice pentru cei mici, în timp ce Fortnite și Soy Luna prind bine la vârstele puțin mai mari. La această categorie, dimensiunea potrivită și greutatea redusă sunt la fel de importante ca modelul: un ghiozdan prea mare pentru un copil de clasa pregătitoare devine incomod în câteva zile.

Ergonomia, tendința care contează cel mai mult

Dincolo de aspect, spatele ergonomic, bretelele late și reglabile și materialele ușoare fac diferența reală în fiecare zi de școală. Un ghiozdan bine construit distribuie corect greutatea și protejează spatele copilului, mai ales la gimnaziu și liceu, unde se cară caiete, laptop și echipament sportiv. Poți vedea toate aceste stiluri grupate pe vârste, branduri și pasiuni într-o selecție de ghiozdane pentru fete și băieți, utilă când vrei să compari repede modelele înainte de a alege.

Cum asortezi ghiozdanul cu ținuta de școală

Regula de bază e simplă: lasă un singur element să iasă în evidență. Dacă ghiozdanul are imprimeu puternic sau o culoare intensă, ține ținuta în tonuri calme. Dacă hainele sunt cele cu personalitate, alege un rucsac neutru care să le susțină.

Ghiozdan sport plus ținută casual. Un rucsac Nike, Puma sau Vans merge perfect cu blugi, un trening confortabil sau colanți și o pereche de sneakers. E combinația cea mai ușor de purtat și cea mai potrivită pentru o zi lungă de școală. Pentru un plus de coerență, alege o piesă vestimentară în aceeași culoare cu un detaliu de pe ghiozdan.

Ghiozdan cu logo și outfit smart-casual. Un model Tommy Hilfiger sau Calvin Klein cere o ținută ușor mai elegantă și ordonată: blugi cu croi bun, o bluză simplă și încălțăminte discretă. Aici, mai puțin înseamnă mai mult, iar rucsacul devine accesoriul care ridică totul.

Jocul culorilor. Două rețete funcționează mereu. Prima, ton pe ton: ghiozdanul și încălțămintea în aceeași gamă cromatică, pentru un look echilibrat. A doua, neutru plus accent: haine în tonuri calme și un ghiozdan colorat care devine vedeta ținutei. Ambele arată gândite, chiar dacă le compui în două minute dimineața.

Pentru liceu, un plus de creativitate. Minimalismul câștigă teren aici: un rucsac monocrom negru, bej sau gri, cu linii curate și compartiment pentru laptop sau tabletă, se potrivește cu aproape orice și trece ușor de la ore la o ieșire de după școală.

Un outfit de școală care merge cu orice ghiozdan

O garderobă de sezon bine gândită se sprijină pe câteva piese versatile care se combină între ele: blugi cu un croi bun, un trening confortabil, câteva bluze simple și o pereche-două de încălțăminte în tonuri neutre.

Pe acest fundal, ghiozdanul poate deveni accentul de culoare al zilei, fără să fii nevoit să regândești ținuta de fiecare dată. Pentru outfituri de sezon la prețuri accesibile, merită să te uiți pe colecțiile cu haine la modă summerdays.ro, unde găsești modele pentru preșcolari, adolescenți, dar și pentru orice vârstă, inclusiv oferte exclusive Back to School.

Cum prinzi modelele în tendințe la preț mai mic

Modelele de brand și piesele de sezon vin, inevitabil, cu un preț pe măsură. Înainte să finalizezi orice comandă online, verifică dacă există un cupon activ pentru magazinul respectiv.

De cele mai multe ori, o reducere de 10-20% sau transportul gratuit se obțin într-un singur pas. Cel mai simplu e să folosești un catalog cu vouchere verificate, unde găsești cupoane de reducere. Aici cauți magazinul preferat, copiezi codul și îl aplici la finalizarea comenzii, iar totalul se recalculează direct în coșul de cumpărături.

Prinde momentul potrivit. Cele mai mari reduceri la ghiozdane și rechizite, dar și la outfituri de școală, apar în perioade previzibile: la început de sezon când magazinele fac loc noilor colecții, la lichidările de stoc de Sărbători, și mai ales, de Black Friday. Dacă o achiziție nu e urgentă, merită să o programezi în jurul acestor perioade.

Sursa foto: https://www.ghiozdane.org/

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Unde să alegi un apartament în București: ce oportunități oferă fiecare sector
Advertorial
Unde să alegi un apartament în București: ce oportunități oferă fiecare sector
Zâmbet natural și estetica dentară responsabilă: ce trebuie să știi înainte de fațete dentare
Advertorial
Zâmbet natural și estetica dentară responsabilă: ce trebuie să știi înainte de fațete dentare
Colectia BOSS Womenswear Toamna/Iarna 2026 celebreaza croiala moderna si maestria prelucrarii lanii
Advertorial
Colectia BOSS Womenswear Toamna/Iarna 2026 celebreaza croiala moderna si maestria prelucrarii lanii
Șase tineri violonceliști s-au calificat în semifinala Concursului Enescu 2026
Advertorial
Șase tineri violonceliști s-au calificat în semifinala Concursului Enescu 2026
Specialiștii Auto Schunn prezintă: criterii importante atunci când alegi o mașină premium
Advertorial
Specialiștii Auto Schunn prezintă: criterii importante atunci când alegi o mașină premium
Evaluarea și îngrijirea sănătății cognitive, într-o abordare integrată la PROMEMORIA
Advertorial
Evaluarea și îngrijirea sănătății cognitive, într-o abordare integrată la PROMEMORIA
Publicitate
Cum a apărut Dan Negru în prima zi de școală a copiilor lui. „Nu s-a schimbat nimic. Din careu începe drumul spre colivie”
Cum a apărut Dan Negru în prima zi de școală a copiilor lui. „Nu s-a schimbat nimic. Din careu începe drumul spre colivie”
Câte lingurițe de cafea sunt necesare pentru o ceașcă perfectă
Câte lingurițe de cafea sunt necesare pentru o ceașcă perfectă
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Colecția IKEA care ține pasul cu tine, de la prima chirie la fiecare nou început Citeşte întreaga ştire: Colecția IKEA care ține pasul cu tine, de la prima chirie la fiecare nou început
Colecția IKEA care ține pasul cu tine, de la prima chirie la fiecare nou început Citeşte întreaga ştire: Colecția IKEA care ține pasul cu tine, de la prima chirie la fiecare nou început
Antena 1
Mirabela Grădinaru, apariție elegantă în prima zi de școală a celor doi copii. Ce ținută a ales partenera lui Nicușor Dan
Mirabela Grădinaru, apariție elegantă în prima zi de școală a celor doi copii. Ce ținută a ales partenera lui Nicușor Dan
Cum arată casa în care trăiesc Prințul Marco și Bianca de la Insula Iubirii. Imagini cu locuința de lux de la Roma
Cum arată casa în care trăiesc Prințul Marco și Bianca de la Insula Iubirii. Imagini cu locuința de lux de la Roma
Cine e noul bărbat din viața Ramonei Olaru. Vedeta de la Neatza iubește din nou și a făcut primele declarații
Cine e noul bărbat din viața Ramonei Olaru. Vedeta de la Neatza iubește din nou și a făcut primele declarații
Andreea Popescu, imagine misterioasă după relația cu Dan Alexa. Detaliul din fotografie care a atras atenția
Andreea Popescu, imagine misterioasă după relația cu Dan Alexa. Detaliul din fotografie care a atras atenția
Unica.ro
Cui i-a lăsat Anca Pandrea toată averea ei. Dezvăluirea făcută de prietenul său apropiat, actorul Victor Yila: „A făcut un lucru bun”. Incredibil ce decizie a luat regretata actriță, înainte să moară
Cui i-a lăsat Anca Pandrea toată averea ei. Dezvăluirea făcută de prietenul său apropiat, actorul Victor Yila: „A făcut un lucru bun”. Incredibil ce decizie a luat regretata actriță, înainte să moară
Ce s-a aflat acum despre bărbatul pe care Ilinca Vandici o să-l facă tată. Cine este, de fapt, Bogdan Boitor
Ce s-a aflat acum despre bărbatul pe care Ilinca Vandici o să-l facă tată. Cine este, de fapt, Bogdan Boitor
S-a aflat adevărul despre Prințul de la Insula Iubirii! Cum îl cheamă, de fapt, pe Prințul Marco Dăscăliuc în viața reală: „Așa scrie în documente”
S-a aflat adevărul despre Prințul de la Insula Iubirii! Cum îl cheamă, de fapt, pe Prințul Marco Dăscăliuc în viața reală: „Așa scrie în documente”
“Nu mă așteptam să mă îndrăgostesc de o femeie”. Îndrăgita actriță și soția ei au sărbătorit 22 de ani de iubire. Cum s-a transformat prietenia dintre cele două femei într-o dragoste profundă
“Nu mă așteptam să mă îndrăgostesc de o femeie”. Îndrăgita actriță și soția ei au sărbătorit 22 de ani de iubire. Cum s-a transformat prietenia dintre cele două femei într-o dragoste profundă
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din advertorial
De la viziune la spațiu funcțional: cum abordează PickTwo proiectele pentru companii
De la viziune la spațiu funcțional: cum abordează PickTwo proiectele pentru companii
Advertorial

+ Mai multe
Cum verifici dacă un atelier de bijuterii este serios înainte să comanzi
Cum verifici dacă un atelier de bijuterii este serios înainte să comanzi
Advertorial

+ Mai multe
De la alinierea dinților la estetica zâmbetului: recomandările Dr. Alexandra Mircea
De la alinierea dinților la estetica zâmbetului: recomandările Dr. Alexandra Mircea
Advertorial

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC