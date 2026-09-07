Ce ghiozdane se poartă acum? Asortare cu ținuta de școală

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Află ce ghiozdane sunt în tendințe în acest an și cum le poți asorta cu ținuta preferată de școală.

Ghiozdanul a ieșit demult din categoria „obiect strict util'. A devenit accesoriul care încheie o ținută, exact ca o geantă bună sau o pereche de sneakers care ridică un outfit banal. În ultimii ani, mulți elevi și adolescenți aleg modelul înainte de haine, iar părinții au învățat să caute echilibrul între cum arată, cât cântărește și cât rezistă.

Oferta actuală acoperă toate gusturile, de la modele sport minimaliste până la piese cu logo puternic sau imprimeuri care ies din tipar. Iată ce se poartă acum și, mai ales, cum asortezi ghiozdanul cu restul ținutei, astfel încât totul să pară gândit până la cele mai mici detalii, nu adunat la întâmplare.

Linia sport, mereu în top

Modelele Nike, Jordan, Puma, Adidas sau Vans rămân alegerea sigură pentru un look casual și activ. Sunt versatile, se potrivesc cu aproape orice și trec fără efort de la ore la antrenamentul de după-amiază. Cele în tonuri neutre, negru, gri, bleumarin, sunt cele mai ușor de purtat zilnic, în timp ce variantele cu accente de culoare adaugă un plus de personalitate. Under Armour și Reebok completează zona sportivă pentru cei care vor ceva mai puțin întâlnit, dar la fel de rezistent.

Logo-ul ca declarație de stil

Pentru adolescente și pentru rucsacurile purtate mai mult ca accesoriu decât ca ghiozdan clasic, brandurile fashion domină: Guess, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Michael Kors și Desigual. Un model cu monogramă discretă sau cu imprimeul colorat, specific Desigual, devine punctul central al ținutei. Aici merită ținut cont de o singură regulă: dacă rucsacul este într-o nuanță foarte expresivă, restul hainelor rămân simple, ca să nu concureze cu el.

Culori și texturi care ies din rând

Imprimeurile holografice și modelele fosforescente rămân favoritele celor care vor un accent puternic, cu reflexii care se schimbă la lumină. La polul opus, paleta de pasteluri și tonurile pământii atrag gusturile mai discrete, ușor de asortat. Pentru gimnaziu, modelele St Right combină designul modern și colorat cu o compartimentare bine gândită, iar pentru fanii jocurilor, imprimeurile Minecraft sunt în continuare foarte căutate.

Personajele preferate, pentru cei mici

La grădiniță și în primii ani de școală, contează personajul mai mult decât brandul. Minnie Mouse, Frozen, Ana și Elsa sau Mickey sunt clasice pentru cei mici, în timp ce Fortnite și Soy Luna prind bine la vârstele puțin mai mari. La această categorie, dimensiunea potrivită și greutatea redusă sunt la fel de importante ca modelul: un ghiozdan prea mare pentru un copil de clasa pregătitoare devine incomod în câteva zile.

Ergonomia, tendința care contează cel mai mult

Dincolo de aspect, spatele ergonomic, bretelele late și reglabile și materialele ușoare fac diferența reală în fiecare zi de școală. Un ghiozdan bine construit distribuie corect greutatea și protejează spatele copilului, mai ales la gimnaziu și liceu, unde se cară caiete, laptop și echipament sportiv. Poți vedea toate aceste stiluri grupate pe vârste, branduri și pasiuni într-o selecție de ghiozdane pentru fete și băieți, utilă când vrei să compari repede modelele înainte de a alege.

Cum asortezi ghiozdanul cu ținuta de școală

Regula de bază e simplă: lasă un singur element să iasă în evidență. Dacă ghiozdanul are imprimeu puternic sau o culoare intensă, ține ținuta în tonuri calme. Dacă hainele sunt cele cu personalitate, alege un rucsac neutru care să le susțină.

Ghiozdan sport plus ținută casual. Un rucsac Nike, Puma sau Vans merge perfect cu blugi, un trening confortabil sau colanți și o pereche de sneakers. E combinația cea mai ușor de purtat și cea mai potrivită pentru o zi lungă de școală. Pentru un plus de coerență, alege o piesă vestimentară în aceeași culoare cu un detaliu de pe ghiozdan.

Ghiozdan cu logo și outfit smart-casual. Un model Tommy Hilfiger sau Calvin Klein cere o ținută ușor mai elegantă și ordonată: blugi cu croi bun, o bluză simplă și încălțăminte discretă. Aici, mai puțin înseamnă mai mult, iar rucsacul devine accesoriul care ridică totul.

Jocul culorilor. Două rețete funcționează mereu. Prima, ton pe ton: ghiozdanul și încălțămintea în aceeași gamă cromatică, pentru un look echilibrat. A doua, neutru plus accent: haine în tonuri calme și un ghiozdan colorat care devine vedeta ținutei. Ambele arată gândite, chiar dacă le compui în două minute dimineața.

Pentru liceu, un plus de creativitate. Minimalismul câștigă teren aici: un rucsac monocrom negru, bej sau gri, cu linii curate și compartiment pentru laptop sau tabletă, se potrivește cu aproape orice și trece ușor de la ore la o ieșire de după școală.

Un outfit de școală care merge cu orice ghiozdan

O garderobă de sezon bine gândită se sprijină pe câteva piese versatile care se combină între ele: blugi cu un croi bun, un trening confortabil, câteva bluze simple și o pereche-două de încălțăminte în tonuri neutre.

Pe acest fundal, ghiozdanul poate deveni accentul de culoare al zilei, fără să fii nevoit să regândești ținuta de fiecare dată. Pentru outfituri de sezon la prețuri accesibile, merită să te uiți pe colecțiile cu haine la modă summerdays.ro, unde găsești modele pentru preșcolari, adolescenți, dar și pentru orice vârstă, inclusiv oferte exclusive Back to School.

Cum prinzi modelele în tendințe la preț mai mic

Modelele de brand și piesele de sezon vin, inevitabil, cu un preț pe măsură. Înainte să finalizezi orice comandă online, verifică dacă există un cupon activ pentru magazinul respectiv.

De cele mai multe ori, o reducere de 10-20% sau transportul gratuit se obțin într-un singur pas. Cel mai simplu e să folosești un catalog cu vouchere verificate, unde găsești cupoane de reducere. Aici cauți magazinul preferat, copiezi codul și îl aplici la finalizarea comenzii, iar totalul se recalculează direct în coșul de cumpărături.

Prinde momentul potrivit. Cele mai mari reduceri la ghiozdane și rechizite, dar și la outfituri de școală, apar în perioade previzibile: la început de sezon când magazinele fac loc noilor colecții, la lichidările de stoc de Sărbători, și mai ales, de Black Friday. Dacă o achiziție nu e urgentă, merită să o programezi în jurul acestor perioade.

Sursa foto: https://www.ghiozdane.org/

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