O&A cu Lily Collins | AW26

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1. Ești din nou alături de Zalando pentru o a doua campanie. Ce ți-a plăcut cel mai mult în calitate de ambasador global al brandului?

Iubesc să fac parte dintr-o companie atât de îndrăzneață, curajoasă și incluzivă. Zalando împinge limitele și încalcă regulile convenționale ale modei. Ne încurajează să gândim în afara propriilor tipare, și ne permite să ne vedem în moduri în care poate nu am mai făcut-o niciodată până acum.

2. În ce măsură reflectă diferitele „Inner Voices' conversațiile pe care le porți cu tine însuți atunci când te îmbraci?

Mereu vorbesc cu mine când mă gândesc cu ce să mă îmbrac în ziua respectivă. Sunt multe lucruri de luat în calcul când aleg o ținută, în funcție de ce îmi rezervă ziua și dacă urmează să trec direct la programul de seară în același look. Ce vreau să transmit? Cum vreau să mă simt? Uneori este greu să găsesc mereu o cale de mijloc între cele două voci, dar ambele au un impact asupra deciziei mele finale.

3. Ce crezi că spune această campanie despre modul în care oamenii abordează moda astăzi?

Cred că hainele au capacitatea de a ne exprima sentimentele și emoțiile. Cumpărăturile, căutarea de inspirație, îmbrăcatul, chiar și simpla răsfoire a revistelor pot fi terapeutice și liniștitoare, dar uneori și stresante. Găsirea unui echilibru între toate acestea este ceea ce contează. Iar în acest proces, este important să rămâi fidel ție însuți și modului în care vrei ca ceilalți să te vadă. Acel „tu' interior, autentic, sau poate acel „tu' care te ajută să îți protejezi starea din acea zi. Îmbrăcămintea poate fi o vulnerabilitate și poate fi o armură. Această campanie arată că moda înseamnă mai mult decât simple haine. Este un limbaj interior care poate fi exprimat în exterior.

4. Cum îți dai seama când ai găsit look-ul potrivit?

Este un echilibru delicat, dar în cele din urmă, atât timp cât mă simt confortabilă și încrezătoare, sunt mulțumită de ceea ce port. Odată cu vârsta, mi-am dat seama că este mai puțin vorba despre cum mă văd ceilalți și mai mult despre cum mă simt eu însămi. Și despre latura practică a ceea ce port și ce vreau să realizez în acea zi. N-are rost să mă lupt cu hainele mele. Ar trebui să fim în aceeași echipă, gata să cucerim orice ne iese în cale.

5. Privind înainte spre AW26, există tendințe, piese sau idei de styling pe care ești încântată să le porți în acest sezon?

Sunt cu adevărat inspirată de tendința contrastelor pentru toamnă/iarnă din acest an. Siluete curate și minimaliste combinate cu texturi bogate, detaliate și palete de culori monocromatice.

6. Au devenit deciziile tale de stil mai ușoare de-a lungul timpului sau încă mai ai momente de incertitudine când compui un look?

Cred că alegerile mele în materie de stil evoluează constant odată cu vârsta și pe măsură ce descopăr diferiți designeri în timp ce călătoresc. Totul s-a schimbat mult de când am devenit mamă și am alte priorități și necesități în ceea ce port, legate de confort și practicalitate. Deși mă cunosc mai bine acum, încă mai există unele momente când îmi este greu să finisez un look. Din fericire, am prieteni care mă ajută atunci când nu pot lua o decizie. Îmi place la nebunie când vin cu idei la care eu nu m-aș fi gândit niciodată!

7. Ne-ai putea spune puțin mai multe despre cum a fost să lucrezi cu regizoarea Melina Matsoukas, Bella Freud și Nicky Campbell?

Melina a fost atât de distractivă, relaxată și plină de prospețime în timpul lucrului. A avut o viziune clară, dar a fost și foarte deschisă și dornică să colaboreze. Am discutat despre video și am parcurs platoul de filmare ca și cum ar fi fost propria mea casă, ceea ce a făcut ca totul să pară foarte real. A fost o atmosferă atât de plăcută pe platou, iar faptul că am avut vocile Bellei și ale lui Nicky în cap pe parcursul întregii filmări a fost de un real ajutor. Alăturarea dintre vocile/opiniile lor și ideile Melinei m-a ajutat enorm în dilema de modă a personajului meu. De asemenea, mi-a plăcut la nebunie să stau de vorbă cu Bella și Nicky; totul a început ca un simplu schimb de sfaturi de modă și s-a transformat foarte repede într-o adevărată ședință de terapie. Ceea ce are sens, având în vedere că această campanie este exact despre asta!

8. Care a fost scena ta preferată de filmat și de ce?

Mi-a plăcut la nebunie să aleg toate hainele și să fac dezordine atunci când deveneam super frustrată că nu găseam ACEL look pe care mi-l doream. Să arunc totul afară din dulap s-a simțit foarte terapeutic și eliberator.

9. Ai la dispoziție 15 minute ca să te pregătești pentru un eveniment pe covorul roșu, care este acea piesă-cheie în jurul căreia ai construi un întreg look?

Depinde pentru ce este covorul roșu. N-aș spune că este vorba despre un articol de îmbrăcăminte, probabil ar fi mai degrabă despre cum mă simt în acea zi. Sunt mai discretă sau îmi doresc un moment „wow'? Acea stare emoțională va dicta modul în care abordez pregătirea. Altfel, dacă îmi știu deja look-ul, aș spune că ținuta mea ar dicta modul în care sunt folosite acele 15 minute. Dacă este îndrăzneață, cel mai probabil aș merge pe un glam mai soft, dar dacă este o ținută mai simplă, pot plusa la machiaj.

10. Ce rol crezi că joacă încrederea în stilul personal?

Cred că dacă te simți bine în ceea ce porți, poți pune în valoare orice. Nu există reguli în modă. Zalando ne arată exact asta. Te poți îmbrăca în oricâte versiuni ale tale și tot să te simți tu însuți. Încrederea este cheia, pentru că atunci când ești sigur pe tine, poți fi convins că te vei simți bine în orice ai purta.

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