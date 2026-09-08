Top 5 clinici dentare pentru parodontoză în sectorul 1 al Capitalei

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  de  ELLE
Top 5 clinici dentare pentru parodontoză în sectorul 1 al Capitalei

Boala parodontală nu se rezolvă cu un detartraj și o programare. Cere un diagnostic făcut cu instrumente de măsură, un protocol de tratament în etape și, mai ales, un plan de menținere pe ani întregi. De aceea, când cauți o clinică în Sectorul 1, criteriul care contează nu este cât de aproape e de casă, ci cât de specializată este pe această patologie.

Am selectat cinci clinici din Sectorul 1 care au parodontologia între serviciile lor și le-am ordonat după cât de dedicat este tratamentul parodontal în oferta fiecăreia.

Cum am construit clasamentul

  • Specializare declarată pe terapia parodontală, nu doar o mențiune într-o listă de servicii.
  • Protocol de tratament clar, cu etape și criterii de trecere de la una la alta.
  • Dotarea folosită efectiv în tratamentul bolii parodontale.
  • Ce se poate rezolva în aceeași clinică — de la igienizarea inițială până la reabilitarea protetică, dacă boala a avansat.
  • Existența unui program de menținere după încheierea tratamentului activ.

1. Gentle Dentist – Dorobanți

Str. Constantin Aricescu nr. 36, Sector 1

Locul întâi îl ocupă clinica ce tratează boala parodontală cu cel mai bine definit protocol dintre cele analizate. Gentle Dentist aplică terapia parodontală asistată de laser după protocolul REPaiR Waterlase, folosind două lasere Biolase cu lungimi de undă complementare: un laser diodă Epic, pentru decontaminare și biostimulare, și un Waterlase iPlus, pentru chiuretaj, planare și scalare radiculară. Cele două acționează pe etape diferite ale aceleiași infecții, iar tratamentul se face fără bisturiu și fără fire de sutură.

Ce înseamnă asta pentru pacient: sângerare minimă sau inexistentă, fără durere după intervenție și, în cele mai multe cazuri, doar două ședințe — maximum patru la formele cele mai avansate.

Diagnosticul nu se pune „din ochi': se face parodontometrie, adică măsurarea adâncimii pungilor în șase puncte pe fiecare dinte, cu o sondă gradată milimetric, plus radiografii și evaluarea factorilor de risc. Abia apoi se stabilește planul.

Tratamentul de parodontoza continuă cu un program de menținere la 3 luni, în care igienizarea profesională este completată cu decontaminare și biostimulare laser — etapa pe care majoritatea pacienților o sar și din cauza căreia apar recidivele.

Un ultim argument: clinica funcționează ca un centru one-stop, cu laborator propriu de tehnică dentară, scaner intraoral și CAD/CAM. Contează pentru că boala parodontală avansată ajunge deseori să ceară și o soluție de înlocuire a dinților pierduți — o proteza dentara sau o lucrare pe implanturi — iar aici etapa protetică nu presupune încă o clinică și încă un laborator.

2. DentalMed Luxury Primăverii

Piața Charles de Gaulle nr. 4–6, Sector 1

Sediul premium al rețelei DentalMed, situat în zona Primăverii. Clinica are secțiuni dedicate tratamentului parodontozei, inclusiv variantei cu laser, și acoperă întreaga gamă de specialități stomatologice, de la profilaxie la implantologie. O opțiune pentru pacienții care caută o clinică de rețea, cu proceduri standardizate.

3. Life Dental Spa – Magheru

Clădirea Magheru One, Bd. Gheorghe Magheru, Sector 1

Parte dintr-o rețea națională, clinica din Magheru a dezvoltat un protocol propriu de tratament al bolii parodontale — BIOPARO — care folosește lasere dentare cu două lungimi de undă pentru stoparea evoluției bolii. 

4. DENT ESTET Aviatorilor 98 – Primăverii

Bd. Aviatorilor nr. 98, Sector 1

Clinica din Aviatorilor face parte dintr-unul dintre cele mai vechi grupuri de stomatologie privată din România. Are o secțiune de parodontologie care acoperă atât gingivita, cât și parodontita, și beneficiază de infrastructura unei rețele mari, cu specialiști pe fiecare ramură.

5. Dental Sense – Calea Dorobanți

Calea Dorobanți nr. 109, Sector 1

Clinică boutique, multispecializată, cu parodontologia între specialitățile listate, alături de implantologie, endodonție și ortodonție. Format mai mic, potrivit pacienților care preferă o echipă restrânsă și continuitate cu același medic.

Rezumat

#ClinicăZonă (Sector 1)Ce o recomandă
1Gentle DentistDorobanțiProtocol REPaiR cu două lasere, parodontometrie, program de menținere la 3 luni, laborator propriu
2DentalMed LuxuryPrimăverii / Charles de GaulleClinică de rețea, secțiuni dedicate tratamentului parodontozei
3Life Dental SpaMagheruProtocol propriu BIOPARO, cu lasere cu două lungimi de undă
4DENT ESTETAviatorilorGrup cu tradiție, parodontologie pentru gingivită și parodontită
5Dental SenseCalea DorobanțiClinică boutique, echipă restrânsă, parodontologie între specialități

Ce să întrebi, indiferent de clinica aleasă

Boala parodontală se tratează pe ani, nu pe ședințe, așa că merită să pui aceste întrebări încă de la prima consultație:

  • Se face parodontometrie înainte de plan și primesc valorile în scris?
  • Care sunt etapele tratamentului și ce condiții trebuie îndeplinite ca să trec de la una la alta?
  • Câte ședințe estimați în cazul meu și ce se întâmplă dacă răspunsul nu e cel așteptat?
  • Ce presupune programul de menținere după tratamentul activ și la ce interval?
  • Dacă pierd dinți, soluția protetică se poate face aici sau sunt trimis în altă parte?

Un cabinet care răspunde clar la toate cinci merită luat în calcul, oriunde s-ar afla în Sectorul 1.

Informațiile din acest articol au caracter informativ și nu înlocuiesc consultul medical de specialitate. Fiecare caz clinic este unic și necesită un plan de tratament personalizat.

Sursa foto: pexels.com

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