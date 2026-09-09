Toamna, cel mai bine păstrat secret al călătorilor cu experiență: de ce septembrie și octombrie bat vara

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Există o idee pe care călătorii experimentați au învățat-o demult: nu trebuie să pleci în vacanță în iulie sau august ca să ai parte de o vacanță de vară.

Uneori, septembrie și chiar începutul lui octombrie sunt mai plăcute, mai liniștite și mai accesibile. Marea este încă suficient de caldă pentru baie, temperaturile sunt mai ușor de suportat, iar stațiunile care în mijlocul verii sunt pline de turiști încep să-și recapete ritmul normal.

Pentru cei care caută vacanțe ieftine în străinătate, toamna poate fi una dintre cele mai bune perioade pentru a găsi un raport bun între preț, vreme și confort.

De ce scad prețurile după sezonul de vârf?

Explicația este simplă: cererea scade. În iulie și august, familiile cu copii, studenții și cei care își iau concediul în perioada tradițională de vară concurează pentru aceleași camere de hotel, aceleași zboruri și aceleași locuri pe plajă.

În septembrie, situația se schimbă. O parte dintre turiști s-au întors deja la serviciu, copiii au început școala, iar hotelurile și operatorii turistici intră treptat în extrasezon. Asta poate însemna tarife mai mici, iar în anumite perioade și pentru anumite hoteluri, diferențele față de vârful sezonului pot ajunge la 30–40%.

Nu este însă o regulă universală. Prețul depinde de destinație, hotel, data plecării, disponibilitate și tipul pachetului. Tocmai de aceea, cine caută oferte de vacanță ar trebui să compare datele fără să presupună că orice sejur din septembrie este, automat, ieftin.

Grecia în septembrie: aceeași mare, mai puțină aglomerație

Grecia este una dintre destinațiile care își păstrează farmecul și după ce calendarul intră în toamnă. În multe dintre zonele turistice, septembrie oferă în continuare zile calde și însorite, iar temperatura mării rămâne plăcută după lunile de vară.

Dar există și un alt avantaj: plajele sunt mai puțin aglomerate. Poți să bei cafeaua de dimineață fără să cauți un loc liber pe terasă, să te plimbi prin stațiune fără mulțimea din august și să descoperi obiective turistice într-un ritm mai relaxat.

Pentru cei care nu sunt legați de vacanța școlară, acesta este unul dintre motivele pentru care septembrie poate fi chiar mai plăcut decât august.

Turcia: sezonul perfect pentru All Inclusive

Pentru cei care caută vacanțe All Inclusive ieftine, Turcia este una dintre destinațiile care merită urmărite în toamnă. Stațiunile de pe litoralul turcesc sunt construite în jurul conceptului de vacanță în resort, iar temperaturile ridicate din timpul verii pot fi uneori obositoare.

În septembrie, vremea devine mai confortabilă, fără ca senzația de vacanță la mare să dispară. Piscinele, plajele, restaurantele și facilitățile resorturilor pot fi în continuare folosite, dar experiența poate fi mai relaxată decât în perioada de vârf.

Pentru familii fără copii de vârstă școlară, cupluri sau persoane care își pot lua concediul flexibil, acesta este unul dintre momentele în care un sejur All Inclusive poate avea un raport foarte bun între preț și ceea ce primești.

Bulgaria: o variantă practică pentru o vacanță de toamnă

Bulgaria rămâne o opțiune interesantă pentru cei care caută destinații de vacanță ieftine și nu vor să călătorească foarte departe. Litoralul bulgăresc poate fi atractiv mai ales în prima parte a toamnei, când vremea permite încă zile de plajă, iar atmosfera din stațiuni devine mai liniștită.

Un avantaj important este și accesibilitatea. Pentru o vacanță mai scurtă, faptul că destinația este relativ aproape poate conta foarte mult. Dacă ai doar câteva zile la dispoziție, nu are întotdeauna sens să pierzi o parte importantă din vacanță pe drum.

Toamna nu înseamnă doar prețuri mai mici

Prețul este probabil primul motiv pentru care oamenii se uită la vacanțele de toamnă, dar nu este neapărat cel mai bun.

Aglomerația redusă poate schimba complet experiența. La fel se întâmplă și cu vizitarea orașelor sau a obiectivelor turistice. Temperaturile mai moderate fac plimbările mai confortabile, iar cozile și aglomerația pot fi mai reduse.

Pentru călătorii care vor săși viziteze, nu doar să stea la hotel, acesta este un avantaj major.

Un truc simplu pentru vacanțe mai ieftine: fii flexibil

Dacă obiectivul este să găsești vacanțe ieftine în străinătate, una dintre cele mai bune strategii este să nu pornești de la o singură dată fixă. În loc să spui „vreau să plec pe 15 septembrie', verifică mai multe variante în jurul acestei date. Uneori, o diferență de câteva zile poate schimba semnificativ prețul.

Același lucru este valabil pentru durata sejurului, aeroportul de plecare și hotel. Dacă ai flexibilitate, ai mai multe șanse să găsești o combinație bună între preț și condiții.

Early booking sau last minute?

Ambele strategii pot funcționa, dar pentru tipuri diferite de călători.

Early booking este potrivit dacă ai date fixe, vrei un anumit hotel sau călătorești cu familia și ai nevoie de mai multe opțiuni de camere. Avantajul este că alegi din timp și poți beneficia de reduceri sau condiții speciale de rezervare.

Last minute poate fi interesant pentru cei care sunt flexibili. Dacă există locuri rămase disponibile, pot apărea oferte atractive pentru anumite plecări. Există însă un compromis: cu cât aștepți mai mult, cu atât scad și opțiunile.

De aceea, „last minute' nu ar trebui să fie sinonim cu „aștept până în ultima zi'. Mai corect este să urmărești piața și să profiți atunci când apare o ofertă care corespunde criteriilor tale.

Cum găsești o vacanță cu adevărat ieftină?

Un preț mic nu este întotdeauna sinonim cu o vacanță ieftină. Când compari două oferte, uită-te la costul total: transport, cazare, masă, transferuri și eventualele servicii suplimentare.

De exemplu, un hotel cu un tarif inițial mai mare, dar cu All Inclusive, poate ajunge mai avantajos decât unul mai ieftin la care mesele și băuturile se plătesc separat.

La fel, o cazare mai apropiată de plajă poate economisi timp și costuri suplimentare de transport. La Hello Holidays beneficiezi frecvent de oferte avantajoase și de discounturi generoase – trebuie doar să urmărești noutățile postate pe site.

Poate că vacanța de vară nu trebuie să fie vara

În definitiv, calendarul nu stabilește temperatura mării și nici cât de frumoasă poate fi o plimbare la apus.

Pentru mulți călători, septembrie a devenit o perioadă preferată tocmai pentru că oferă o combinație greu de obținut în vârful sezonului: soare, mare, mai puțină aglomerație și prețuri mai prietenoase.

Grecia, Turcia și Bulgaria rămân printre variantele de luat în calcul pentru cei care caută vacanțe ieftine în străinătate, iar ofertele de toamnă pot transforma o vacanță care părea scumpă în una mult mai accesibilă.

Așa că, dacă ai posibilitatea să alegi când pleci, merită să te întrebi înainte de a rezerva vacanța de anul viitor: Chiar trebuie să plec în august? Uneori, răspunsul corect este „nu'. Și atunci, descoperi că o vacanță mai ieftină poate fi, în același timp, și o vacanță mai bună.

Sursa foto: Imagine generata cu AI

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