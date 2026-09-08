Destination wedding, fără să pleci din România.

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La prima vedere, ai putea crede că ai ajuns într-una dintre acele destinații în care nunțile par desprinse dintr-o vacanță.

Poate în Mallorca, unde lumina, apa și spațiile deschise dau zilei un aer relaxat și liber. Poate pe malul lacului Como, unde apa, arhitectura și vegetația creează un decor elegant, aproape cinematografic. Sau poate în Provence, într-un domeniu în care grădinile, terasele și peisajul fac parte din aceeași experiență.

La Domeniile Nevila găsești câte ceva din toate aceste senzații.

Nu pentru că locul încearcă să copieze o destinație anume, ci pentru că a fost construit în jurul unei idei simple: să nu simți că ai venit doar la o nuntă, ci că ai ajuns undeva.

Suntem în România.

Dar, odată ce intri pe domeniu, distanța începe să nu mai conteze.

60.000 de metri pătrați în care apa, grădinile, aleile, terasele și arhitectura se leagă într-un singur peisaj.

Lacul schimbă primul atmosfera.

Ziua aduce lumină și liniște. La ceremonie devine parte din cadru. Seara, când luminile se reflectă în apă, domeniul capătă o eleganță aparte.

Aici apare acel sentiment de Como.

Spațiile exterioare duc experiența mai departe. Grădinile și terasele nu sunt simple zone de trecere, ci locuri în care ziua continuă firesc: un pahar de vin, o conversație, o plimbare, câteva fotografii.

Aici apare Mallorca.

Iar privit ca întreg, Domeniile Nevila are ceva din ideea marilor estate-uri din Provence: un loc care nu se rezumă la o sală, ci se desfășoară în jurul unei experiențe.

Reverie și Soleil fac parte din aceeași poveste. La fel și bungalow-urile de pe malul lacului, unde dimineața poate începe cu o cafea pe terasă, privind apa.

Pentru că un destination wedding nu înseamnă neapărat un bilet de avion.

Înseamnă să ai sentimentul că ai plecat.

Mallorca pentru libertatea unei vacanțe.

Como pentru eleganța apei.

Provence pentru frumusețea unui domeniu.

La Domeniile Nevila, toate se întâlnesc în același loc.

Destination wedding, fără să pleci din România.

Sursa foto: https://domeniilenevila.ro/

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