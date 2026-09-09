Investigații medicale oferite gratuit pentru femeile din Sibiu

Homepage  / Advertorial
  de  Advertorial
Investigații medicale oferite gratuit pentru femeile din Sibiu

Fundația Renașterea, cu sprijinul NEPI Rockcastle, lansează campania națională „Prevenția Salvează Vieți'

Fundația Renașterea, cu sprijinul NEPI Rockcastle, Shopping City Sibiu și al Rețetei de Sănătate Regina Maria, lansează campania națională

„Prevenția Salvează Vieți'

un demers dedicat informării femeilor și oferirii de investigații gratuite: teste HPV și mamografii pentru depistarea precoce a cancerelor de sân și de col uterin.

Campania debutează la Sibiu, în perioada 12–25 septembrie, unde Unitățile Mobile ale Fundației Renașterea vor fi amplasate în zona pietonală din cadrul Shopping City Sibiu.

Mesajul campaniei este simplu și esențial: prevenția nu trebuie amânată, iar accesul la investigații medicale poate salva vieți.

Lansarea campaniei naționale „Prevenția Salvează Vieți' va avea loc pe 12 septembrie, de la ora 10:00, la Shopping City Sibiu – zona Info Point, printr-un eveniment găzduit de Andreea Esca, Ambasadorul Fundației Renașterea.

Evenimentul marchează startul caravanei naționale de prevenție, care va ajunge, pe parcursul unui an, în 10 orașe din România și va oferi femeilor acces gratuit la teste HPV și mamografii.

Prevenția ajunge mai aproape de femei

În cadrul campaniei pot fi realizate: testul HPV – destinat femeilor cu vârsta de peste 18 ani, cu respectarea condițiilor de recoltare; mamografie – destinată femeilor cu vârsta de peste 40 de ani, în baza unei recomandări de la medicul de familie sau medicul specialist.

Investigațiile sunt oferite gratuit în limita programărilor disponibile.

Femeile din Sibiu se pot programa prin telefon la numărul: 0756 713 652 sau pe www.fundatiarenasterea.ro și pot efectua testarea în perioada 12 – 25 septembrie, de luni până sâmbătă, între orele 10:00 – 18:00, teste HPV și între orele 10:00 – 16:00, pentru mamografii.  

Testele HPV recoltate vor fi procesate în laboratoarele Rețelei de Sănătate Regina Maria, recunoscute drept primele laboratoare din țară acreditate pentru utilizarea inteligenței artificiale în validarea rezultatelor, în timp ce mamografiile vor fi interpretate de către medici specialiști din cadrul rețelei.

Testul HPV poate depista infecția cu tipuri de HPV care pot duce, în timp, la apariția cancerului de col uterin. Dacă infecția sau modificările celulare sunt descoperite la timp, acestea pot fi urmărite și tratate înainte să evolueze către cancer. Cu cât este depistat mai devreme, cu atât șansele de prevenire a cancerului de col uterin sunt mai mari.

Mamografia este o investigație imagistică utilizată pentru depistarea precoce a cancerului de sân și poate identifica modificări suspecte înainte ca acestea să fie observate prin simptome sau prin palpare. În cadrul campaniei, mamografiile sunt oferite femeilor cu vârsta de peste 40 de ani, în baza unei recomandări de la medicul de familie sau medicul specialist.

Fundația Renașterea invită toate femeile din Sibiu să se programeze și să își acorde timpul necesar pentru propria sănătate. Pentru că un test făcut la timp poate schimba un destin.

Prevenția Salvează Vieți.

***

Despre Fundația Renașterea

Înființată în anul 2001, Fundația Renașterea este o organizație de utilitate publică dedicată promovării sănătății femeilor, prevenției și depistării precoce a cancerului de sân și a cancerului de col uterin. Prin proiectele și programele sale, Fundația Renașterea urmărește să faciliteze accesul femeilor la informație, prevenție și servicii medicale, inclusiv în comunitățile în care accesul la screening este mai dificil. Pentru mai multe informații, vizitați www.fundatiarenasterea.ro 

Despre NEPI Rockcastle 

NEPI Rockcastle este al treilea cel mai mare proprietar de centre comerciale listat la bursă din Europa, raportat la valoarea portofoliului, și cel mai mare proprietar, dezvoltator și operator de centre comerciale din Europa Centrală și de Est. Portofoliul său de peste 8 miliarde de euro cuprinde 60 de proprietăți situate în opt țări din regiune. Compania este lider de piață în România și Polonia (cele mai mari două piețe din portofoliul NEPI Rockcastle) și deține centre comerciale în Bulgaria, Ungaria, Slovacia, Croația, Republica Cehă și Lituania.

NEPI Rockcastle își accelerează dezvoltarea printr-un program investițional de 795 milioane de euro, completat de achiziții strategice. În 2024, NEPI Rockcastle a finalizat achizițiile Magnolia Park (Wroclaw) și Silesia City Center (Katowice) ambele în Polonia, în valoare totală de aproximativ 760 milioane euro.

NEPI Rockcastle beneficiază de două avantaje strategice cheie – portofoliul său unic de spații de retail din Europa Centrală și de Est, creat în ultimii 18 ani, și echipa de peste 690 de specialiști cu un know-how unic în domeniu. 

Pentru mai multe informații, vizitați www.nepirockcastle.com

Foto credit: Fundația Renașterea

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Ochelarii, accesoriul statement al sezonului: 5 forme care merită încercate
Advertorial
Ochelarii, accesoriul statement al sezonului: 5 forme care merită încercate
Arta ascunsă din spatele unui ten perfect - ce nu-ți spune nimeni la raionul de cosmetice
Advertorial
Arta ascunsă din spatele unui ten perfect - ce nu-ți spune nimeni la raionul de cosmetice
Roborock F25 Ultra debutează în România: aspirare, curățare cu abur și spălare cu apă fierbinte într-un singur dispozitiv
Advertorial
Roborock F25 Ultra debutează în România: aspirare, curățare cu abur și spălare cu apă fierbinte într-un singur dispozitiv
Toamna, cel mai bine păstrat secret al călătorilor cu experiență: de ce septembrie și octombrie bat vara
Advertorial
Toamna, cel mai bine păstrat secret al călătorilor cu experiență: de ce septembrie și octombrie bat vara
Înconjurat de design – Un dormitor în care își găsește locul liniștea
Advertorial
Înconjurat de design – Un dormitor în care își găsește locul liniștea
Destination wedding, fără să pleci din România
Advertorial
Destination wedding, fără să pleci din România
Publicitate
Cum a apărut Dan Negru în prima zi de școală a copiilor lui. „Nu s-a schimbat nimic. Din careu începe drumul spre colivie”
Cum a apărut Dan Negru în prima zi de școală a copiilor lui. „Nu s-a schimbat nimic. Din careu începe drumul spre colivie”
Câte lingurițe de cafea sunt necesare pentru o ceașcă perfectă
Câte lingurițe de cafea sunt necesare pentru o ceașcă perfectă
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Colecția IKEA care ține pasul cu tine, de la prima chirie la fiecare nou început Citeşte întreaga ştire: Colecția IKEA care ține pasul cu tine, de la prima chirie la fiecare nou început
Colecția IKEA care ține pasul cu tine, de la prima chirie la fiecare nou început Citeşte întreaga ştire: Colecția IKEA care ține pasul cu tine, de la prima chirie la fiecare nou început
Antena 1
Cum arăta Bianca Iotu de la Insula Iubirii la 24 de ani. Imagini de colecție cu iubita lui Remi de când avea vârsta lui
Cum arăta Bianca Iotu de la Insula Iubirii la 24 de ani. Imagini de colecție cu iubita lui Remi de când avea vârsta lui
Milionar la doar 31 de ani, spune că este „înfricoșător de ușor” să faci avere în 2026. Sfatul lui pentru tineri
Milionar la doar 31 de ani, spune că este „înfricoșător de ușor” să faci avere în 2026. Sfatul lui pentru tineri
Cât a crescut fiul lui Dani Oțil de la Neatza. Tiago a împlinit 5 ani. Cum arată acum băiețelul prezentatorului
Cât a crescut fiul lui Dani Oțil de la Neatza. Tiago a împlinit 5 ani. Cum arată acum băiețelul prezentatorului
Zodiile care își pot schimba locul de muncă în toamna 2026. Cine primește o oportunitate neașteptată
Zodiile care își pot schimba locul de muncă în toamna 2026. Cine primește o oportunitate neașteptată
Unica.ro
Cui i-a lăsat Anca Pandrea toată averea ei. Dezvăluirea făcută de prietenul său apropiat, actorul Victor Yila: „A făcut un lucru bun”. Incredibil ce decizie a luat regretata actriță, înainte să moară
Cui i-a lăsat Anca Pandrea toată averea ei. Dezvăluirea făcută de prietenul său apropiat, actorul Victor Yila: „A făcut un lucru bun”. Incredibil ce decizie a luat regretata actriță, înainte să moară
Ce s-a aflat acum despre bărbatul pe care Ilinca Vandici o să-l facă tată. Cine este, de fapt, Bogdan Boitor
Ce s-a aflat acum despre bărbatul pe care Ilinca Vandici o să-l facă tată. Cine este, de fapt, Bogdan Boitor
S-au ascuns după o mașină, pe o străduță lăturalnică și... n-au mai ținut cont de nimic! Au fost prinși de paparazzi într-un moment intim!
S-au ascuns după o mașină, pe o străduță lăturalnică și... n-au mai ținut cont de nimic! Au fost prinși de paparazzi într-un moment intim!
La exact 6 săptămâni de la cea de-a 5-a naștere, Laura Cosoi a făcut un anunț surprinzător: „Sunt foarte entuziasmată...”
La exact 6 săptămâni de la cea de-a 5-a naștere, Laura Cosoi a făcut un anunț surprinzător: „Sunt foarte entuziasmată...”
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din advertorial
Unde poți face un consult de gastroenterologie cu bilet de trimitere?
Unde poți face un consult de gastroenterologie cu bilet de trimitere?
Advertorial

+ Mai multe
Top 5 clinici dentare pentru parodontoză în sectorul 1 al Capitalei
Top 5 clinici dentare pentru parodontoză în sectorul 1 al Capitalei
Advertorial

+ Mai multe
Peste 400 de artiști și 40 de concerte transformă Floreasca într-o scenă urbană pe 11 și 12 septembrie
Peste 400 de artiști și 40 de concerte transformă Floreasca într-o scenă urbană pe 11 și 12 septembrie
Advertorial

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC