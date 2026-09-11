Philips Lumea îți deschide o nouă lume!

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  . Actualizat 11.09.2026, 16:02,  de  Domnica Margescu
Philips Lumea îți deschide o nouă lume!

Când am primit invitația Philips la lansarea primului dispozitiv cu lumină intens pulsată (IPL) pentru utilizare acasă care oferă feedback audio în timp real și ghidare inteligentă a mișcărilor, transformând epilarea într-o experiență personalizată și intuitivă, pur și simplu am spus: DA!

Descoperă noul Philips Lumea 9900 – Primul dispozitiv IPL  cu ghidare  audio în timp real

Parisul mă încântă de fiecare dată, iar când am aflat că  partenera mea de călătorie va fi Sânziana Negru, cu care sunt mereu pe aceeași lungime de undă, m-am bucurat și mai tare. Aveam toate ingredientele pentru a urca în avion și a descoperi tehnologia și detaliile noului aparat revoluționar Philips Lumea 9900 Pro. Conceput ca un adevărat coach de frumusețe sau chiar asistent personal, dispozitivul oferă îndrumare pas cu pas pe parcursul tratamentului, cu ședințe lunare de întreținere, contribuind la obținerea unei pieli fine, pe o durată lungă, de până la 5 ani.*

Toate aceste detalii m-au făcut curioasă. Pe parcursul unei zile întregi am avut ocazia să aflăm fiecare detaliu despre noul aparat, chiar de la specialiștii care au participat la conceperea acestuia. Așa am aflat că tehnologia SmartSkin detectează nuanța pielii și recomandă setările optime pentru fiecare utilizator, contribuind la obținerea unor rezultate personalizate și la o reducere a părului de peste 80% după doar două tratamente.**

Am aflat și că, bazat pe expertiza Philips în tehnologiile ce utilizează lumină, construite pe mai mult de 100 de ani de experiență în tehnologia luminii și peste 25 de ani de cercetare în domeniul IPL, Philips Lumea 9900 Pro combină inovația cu standarde riguroase de siguranță.

Îți vorbește și te ghidează pas cu pas, pentru o epilare eficientă și o acoperire completă, transformând epilarea acasă într-o experiență simplă și plăcută, în care te simți mereu în control. În plus, dispozitivul beneficiază de certificare conform Regulamentului European privind Dispozitivele Medicale (EU MDR) și de autorizarea Administrației pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA), oferind utilizatorilor încrederea că beneficiază de o soluție sigură și eficientă pentru reducerea părului chiar la ei acasă.

Ce mi-a plăcut cel mai tare la finalul zilei petrecute în universul Philips, creat special pentru presă și creatori de conținut, este că am aflat cum au reușit să dezvolte tehnologii inteligente, care transformă ritualurile de frumusețe în experiențe de self-care, validate de profesioniști. Până la urmă, să reușești să transformi știința complexă într-o experiență simplă, intuitivă și accesibilă este mare lucru.

Dominique Oh, Global Beauty & Grooming Leader Philips

De altfel, am avut plăcerea să-l ascultăm pe Dominique Oh, Global Beauty & Grooming Leader la Philips, care a spus: „Am transformat tot ceea ce am învățat din decenii de cercetare în domeniul tehnologiei bazate pe lumină într-un produs inteligent care colaborează cu utilizatorul, nu îl constrânge. Philips Lumea 9900 Pro demonstrează că, atunci când tehnologiile dedicate sănătății se îmbină cu starea de bine, pot fi create soluții care îmbunătățesc cu adevărat viețile oamenilor, oferindu-le piele fină, confort și încredere, tratament după tratament. Ce pot să spun este că-i dau dreptate! Am încercat Philips Lumea 9900 Pro și epilarea a devenit o plăcere.

Pe scurt, nu e vorba doar despre un dispozitiv mai performant, ci despre o nouă perspectivă asupra frumuseții inteligente: una personalizată, ghidată și care inspiră încredere. Adevărata transformare nu constă doar în rezultate, ci și în experiența de îngrijire care le face posibile.

Dar „ziua noastră Philips nu s-a încheiat după ce am aflat toate secretele tehnice și după ce am văzut demonstrațiile sau felul în care este gândit noul Philips Lumea 9900 Pro. A continuat cu o cină extrem de stylish într-un restaurant parizian cu istorie și cu un decor Art Deco. În final, Sânziana și cu mine ne-am plimbat până la hotel pe străzile vii ale Parisului, discutând despre tot ce învățaserăm nou în acea zi dedicată aparatului Philips Lumea 9900 Pro.  

Gama Philips Lumea 9900 Pro este disponibilă acum pentru achiziție la emag.ro, Altex (magazin fizic și online) și philips.ro. Dispozitivul vine cu 2 ani garanție globală plus 3 ani extra garanţie la înregistrarea produsului pe www.philips.ro în termen de 3 luni de la achiziţie.

Acesta este un dispozitiv medical pentru utilizare la domiciliu. Citiți cu atenție instrucţiunile din manualul de utilizare.

*Până la 5 ani de piele fină cu retușuri regulate, efectuate lunar, urmand programul de tratament recomandat

** Rezultate medii obținute în zona picioarelor.

Foto: Laura Gilli

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