Crocs Loaferette: când confortul întâlnește atitudinea de toamnă

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  . Actualizat 11.09.2026, 10:30,  de  ELLE
Crocs Loaferette: când confortul întâlnește atitudinea de toamnă

Septembrie este luna în care garderoba își schimbă treptat ritmul. Piesele lejere de vară fac loc unor siluete mai structurate, texturilor cu personalitate și accesoriilor care pot transforma instant un look de zi cu zi. În același timp, sezonul de tranziție cere versatilitate: piese care arată bine, dar care pot ține pasul cu zilele aglomerate și cu un stil de viață mereu în mișcare. În acest context, Crocs reinterpretează una dintre cele mai recognoscibile siluete ale sezonului prin Loaferette – un model care aduce estetica loaferului într-o zonă mai îndrăzneață, mai relaxată și surprinzător de confortabilă.

Loaferette pornește de la un clasic al garderobei și îl transformă într-o piesă cu atitudine. Designul este definit de barete, catarame și detalii statement, în timp ce talpa cu profil lug adaugă un aer contemporary și un plus de personalitate. Rezultatul este un model care se îndepărtează de interpretarea tradițională a loaferului și propune o alternativă mai cool, potrivită pentru garderoba urbană de toamnă.

Unul dintre elementele care diferențiază Loaferette este posibilitatea de personalizare. Jibbitz devin parte din design, oferind libertatea de a schimba și reinventa modelul în funcție de stil, mood sau pur și simplu de moment. Un detaliu discret poate transforma complet aspectul unei perechi, iar aceeași siluetă poate arăta diferit de fiecare dată când este purtată.

Confortul rămâne, bineînțeles, parte din ADN-ul Crocs. Baretele ajustabile permit o potrivire adaptată, iar talpa cu profil lug oferă stabilitate și un look contemporan. Loaferette este astfel construit pentru a face trecerea naturală de la zilele petrecute în oraș la planurile de seară, fără să fie nevoie să alegi între estetică și confort.

În materie de styling, Loaferette se integrează ușor în garderoba de tranziție. Poate fi purtat cu jeans și o cămașă oversized pentru un look relaxat, cu pantaloni croiți și un pulover fin pentru un mix între elegant și effortless sau alături de fuste și rochii pentru un contrast feminin cu accente edgy. Șosetele statement pot deveni, la rândul lor, parte din look, transformând încălțămintea într-unul dintre punctele centrale ale ținutei.

Într-un sezon în care loaferii, platformele și siluetele cu influențe masculine continuă să își facă loc în garderobele fashion, Crocs propune propria interpretare: mai jucăușă, mai personală și fără reguli rigide. Loaferette păstrează familiaritatea unei siluete clasice, dar o completează cu detalii care îi schimbă complet energia.

Pentru că stilul personal nu trebuie să urmeze o singură direcție. Poate fi sofisticat într-o zi, playful în următoarea și complet diferit atunci când ai chef să schimbi ceva. Iar cu Loaferette, chiar și un detaliu mic poate face diferența.

Crocs Loaferette este disponibil în magazinele Crocs din țară și pe www.crocs.ro.

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