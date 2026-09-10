Roborock F25 Ultra debutează în România: aspirare, curățare cu abur și spălare cu apă fierbinte într-un singur dispozitiv

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Roborock anunță disponibilitatea în România a modelului F25 Ultra, cel mai avansat aspirator vertical pentru curățare umedă și uscată din portofoliul companiei. Echipat cu tehnologiile VaporFlow și WaveFlow, noul model combină curățarea cu abur și spălarea cu apă fierbinte pentru îndepărtarea petelor persistente, a grăsimii și a murdăriei uscate. Roborock F25 Ultra este disponibil la eMAG, la prețul de 3.399 Lei împreună cu un voucher cadou de 300 Lei.

Puterea aburului și a apei fierbinți

Tehnologia VaporFlow folosește abur generat la o temperatură de până la 180°C, distribuit prin șase orificii optimizate, pentru a înmuia și îndepărta murdăria uscată și petele persistente, fără utilizarea unor substanțe chimice agresive.

Valoarea de 180°C reprezintă temperatura măsurată la ieșirea vaporizatorului intern. Temperatura aburului la ieșirea din aparat este de aproximativ 99°C, iar la contactul cu suprafața podelei nu depășește 70°C.

Potrivit testelor realizate de TÜV SÜD, modul VaporFlow elimină peste 99,99% dintre bacteriile testate și reduce cu peste 99,9% nivelul alergenilor testați. Sistemul a fost verificat și pentru utilizarea pe podele din lemn, demonstrând un nivel redus de uzură chiar și după folosirea îndelungată.

Modul WaveFlow utilizează un flux continuu de apă fierbinte, generată la o temperatură de până la 86°C, pentru dizolvarea grăsimii și îndepărtarea murdăriei lipicioase. Testele TÜV SÜD confirmă eliminarea a peste 99,99% din murdăria uleioasă testată.

Pentru protejarea componentelor interne, Roborock F25 Ultra dispune de un sistem anticalcar în trei straturi și de un filtru integrat care protejează conductele împotriva blocării timp de până la trei ani, în condițiile de utilizare specificate de producător.

Putere ridicată și curățare dintr-o singură trecere

Roborock F25 Ultra oferă o putere de aspirare de 22.000Pa și exercită o presiune de 33N asupra podelei. Combinația permite aspirarea murdăriei umede și uscate și spălarea suprafeței dintr-o singură trecere.

Sistemul FlatReach 2.0 permite rabatarea aparatului la 180°, astfel încât acesta să poată ajunge sub paturi, canapele și alte piese de mobilier. În această poziție, corpul aparatului are o grosime de 12,5cm.

Pentru o manevrare mai ușoară, SlideTech 2.0 folosește două motoare controlate independent și asistate de AI. Sistemul adaptează direcția și viteza roților la mișcările utilizatorului, facilitând deplasarea în jurul mobilierului și în spațiile înguste.

Peria JawScrapers integrează o racletă dublă și lame cu profil special pentru a împiedica încurcarea firelor lungi de păr și pentru a reduce urmele rămase pe podea. Iluminarea albastră integrată evidențiază particulele fine și praful din zonele mai puțin vizibile.

Construcția rolei permite curățarea până aproape de marginile încăperii, reducând spațiile neacoperite din apropierea pereților și a plintelor.

Autocurățare cu abur și uscare la temperatură ridicată

După finalizarea curățeniei, Roborock F25 Ultra își igienizează automat rola folosind abur generat la 180°C și apă fierbinte la 90°C. Senzorul inteligent DirTect detectează nivelul de murdărie și ajustează automat intensitatea ciclului de autocurățare.

Testele TÜV SÜD indică eliminarea a peste 99,99% dintre bacteriile testate de pe rolă. După spălare, aparatul folosește aer fierbinte la 95°C pentru uscarea acesteia și pentru reducerea umidității și a mirosurilor neplăcute.

Utilizatorii pot alege între un program rapid de uscare, cu o durată de cinci minute, și un program silențios de 30 de minute, care funcționează la un nivel sonor mai mic de 53dBA.

Dozatorul automat de detergent asigură până la 30 de zile de utilizare după o singură umplere, în condițiile de testare ale producătorului. Rezervorul pentru apa murdară include un modul detașabil care separă resturile solide de lichide, simplificând golirea și curățarea recipientului.

Control inteligent prin aplicația Roborock

Prin intermediul aplicației Roborock, utilizatorii pot personaliza setările aparatului și pot programa ciclurile de autocurățare și uscare. F25 Ultra oferă și notificări vocale pentru umplerea rezervorului cu apă curată sau golirea celui destinat apei murdare.

Preț și disponibilitate

Roborock F25 Ultra este disponibil în România prin eMAG la prețul de 3.399 lei.

Despre Roborock

Roborock este un brand global specializat în dezvoltarea soluțiilor inteligente pentru curățenie. Compania oferă o gamă extinsă de roboți de aspirare, aspiratoare verticale fără fir și electrocasnice destinate spălării și uscării rufelor.

Produsele Roborock sunt dezvoltate pornind de la nevoile utilizatorilor și au la bază investiții constante în cercetare și dezvoltare. Soluțiile companiei sunt utilizate în peste 15 milioane de locuințe din mai mult de 170 de țări și regiuni.

Cu sediul central în Beijing, Roborock deține birouri și filiale pe piețe importante, printre care Statele Unite ale Americii, Japonia, Țările de Jos, Polonia, Germania și Coreea de Sud, continuându-și strategia de extindere la nivel global.

Pentru mai multe informații, vizitați global.roborock.com.

Foto: Roborock

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