Ștefan Hamza: „Mi s-a spus că nu suntem suficient de buni.” Astăzi, HAMZA își deschide al optulea magazin în Băneasa Shopping City

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Fondat în 2019 de Ștefan Hamza cu o investiție inițială de numai 200 de euro, HAMZA ajunge în Băneasa Shopping City după cinci ani de încercări. Noua locație reprezintă cea mai importantă investiție a brandului într-un magazin și marchează a opta deschidere realizată în mai puțin de doi ani.

Pentru Ștefan Hamza, magazinul din Băneasa nu reprezintă doar o nouă etapă în dezvoltarea companiei, ci împlinirea unui vis pe care, la început, cu greu și l-ar fi putut imagina.

La 18 ani, când a ajuns pentru prima dată în București, unul dintre primele locuri pe care le-a vizitat a fost Băneasa Shopping City.

„Nu mai văzusem niciodată ceva asemănător. Eram pur și simplu impresionat de tot ce era acolo. La vârsta aceea mi s-ar fi părut inimaginabil că, într-o zi, voi avea propriul magazin în Băneasa', povestește fondatorul HAMZA.

Ani mai târziu, brandul avea să fie prezent în Victoria 46 doar prin intermediul unui stander. Chiar și așa, Ștefan și echipa lui se bucurau de acel mic spațiu ca și cum ar fi fost primul lor magazin.

Cinci ani de încercări și refuzuri

Drumul către Băneasa nu a fost unul direct. Timp de aproximativ cinci ani, Ștefan Hamza a încercat în repetate rânduri să găsească un spațiu pentru brand, însă răspunsul a fost mereu negativ.

Poate că HAMZA nu era încă suficient de mare. Poate că nu era suficient de cunoscut. Iar Băneasa era, până la urmă, una dintre cele mai importante destinații comerciale din România, unde atât investițiile necesare, cât și standardele de selecție sunt ridicate.

„Mi s-a spus că nu sunt pregătit. Am auzit de foarte multe ori că produsul nu este suficient de bun și că ar trebui să renunț, pentru că brandurile românești de haine nu funcționează. Eu însă am crezut tot timpul în HAMZA, chiar dacă a durat mai mult decât mă așteptam să ajungem aici.'

Nici deschiderea primului magazin HAMZA, în AFI Cotroceni, nu a fost ușoară. Un magazin într-un centru comercial presupune o investiție importantă, o echipă pregătită și capacitatea de a susține operațional proiectul. Pentru un brand aflat la început, încrederea trebuie câștigată prin rezultate.

HAMZA a făcut acest lucru pas cu pas.

Opt deschideri în mai puțin de doi ani

Magazinul din Băneasa marchează a opta deschidere HAMZA într-o perioadă de mai puțin de doi ani, după locațiile din AFI Cotroceni, AFI Brașov, City Park Constanța, Promenada Mall, ParkLake, Nibiru și Palas Mall Iași.

Locația din Promenada Mall este suspendată temporar și urmează să fie redeschisă în luna decembrie. În același timp, compania pregătește alte două magazine, dintre care unul va fi anunțat public în curând.

Prin acest ritm de dezvoltare, HAMZA își consolidează poziția printre cele mai dinamice branduri românești de fashion și demonstrează că un brand construit local poate deveni relevant atât în cele mai importante centre comerciale din țară, cât și pe piața internațională.

HAMZA este deja prezent pe Farfetch, iar ambițiile sale depășesc granițele României. Anul trecut, brandul a avut o prezentare în cadrul Paris Fashion Week, iar anul acesta urmează să își prezinte universul creativ la Tokyo Fashion Week.

Un magazin care marchează noua identitate HAMZA

Noua locație din Băneasa introduce și următoarea etapă a identității vizuale HAMZA: un univers mai cald, construit în jurul nuanțelor de bej, al tonurilor naturale și al materialelor cu o prezență tactilă.

Conceptul magazinului a fost realizat de Alexandru Ofrim, fondatorul Ateliero Architects, și transpune în spațiu direcția către care se îndreaptă brandul: calmă, contemporană și lipsită de ostentație.

Este cea mai mare investiție realizată până acum de HAMZA într-o locație fizică și un proiect gândit să depășească rolul clasic al unui magazin. Spațiul devine o extensie a colecțiilor și a felului în care Ștefan Hamza vede brandul: proporții echilibrate, materiale atent alese și o estetică simplă, dar recognoscibilă.

Foto: Ștefan Hamza, CEO și proprietar al brandului de haine Hamza

De la inginerie la fashion

Ștefan Hamza nu are studii de modă. A absolvit Ingineria Construcțiilor, iar această pregătire i-a influențat profund procesul creativ.

„Eu nu construiesc o ținută pornind doar de la o tendință. O privesc aproape matematic: mă interesează proporția dintre piese, raportul dintre volume, lungimile și echilibrul întregii siluete. Ingineria mi-a oferit foarte multă structură în gândire, iar astăzi folosesc această structură în modă.'

În spatele expansiunii rapide se află însă o poveste începută în 2019 cu doar 200 de euro, fără studii în domeniu și fără certitudinea că drumul ales va funcționa.

Au urmat ani de muncă, îndoieli venite din exterior și numeroase refuzuri. Ștefan Hamza a continuat să creadă în brand chiar și atunci când rezultatele au venit mai greu decât anticipase.

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