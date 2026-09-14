Ștefan Hamza: „Mi s-a spus că nu suntem suficient de buni.” Astăzi, HAMZA își deschide al optulea magazin în Băneasa Shopping City

Homepage  / Advertorial
  . Actualizat 14.09.2026, 12:33,  de  Advertorial
Ștefan Hamza: „Mi s-a spus că nu suntem suficient de buni.” Astăzi, HAMZA își deschide al optulea magazin în Băneasa Shopping City

Fondat în 2019 de Ștefan Hamza cu o investiție inițială de numai 200 de euro, HAMZA ajunge în Băneasa Shopping City după cinci ani de încercări. Noua locație reprezintă cea mai importantă investiție a brandului într-un magazin și marchează a opta deschidere realizată în mai puțin de doi ani.

Pentru Ștefan Hamza, magazinul din Băneasa nu reprezintă doar o nouă etapă în dezvoltarea companiei, ci împlinirea unui vis pe care, la început, cu greu și l-ar fi putut imagina.

La 18 ani, când a ajuns pentru prima dată în București, unul dintre primele locuri pe care le-a vizitat a fost Băneasa Shopping City.

„Nu mai văzusem niciodată ceva asemănător. Eram pur și simplu impresionat de tot ce era acolo. La vârsta aceea mi s-ar fi părut inimaginabil că, într-o zi, voi avea propriul magazin în Băneasa', povestește fondatorul HAMZA.

Ani mai târziu, brandul avea să fie prezent în Victoria 46 doar prin intermediul unui stander. Chiar și așa, Ștefan și echipa lui se bucurau de acel mic spațiu ca și cum ar fi fost primul lor magazin.

Cinci ani de încercări și refuzuri

Drumul către Băneasa nu a fost unul direct. Timp de aproximativ cinci ani, Ștefan Hamza a încercat în repetate rânduri să găsească un spațiu pentru brand, însă răspunsul a fost mereu negativ.

Poate că HAMZA nu era încă suficient de mare. Poate că nu era suficient de cunoscut. Iar Băneasa era, până la urmă, una dintre cele mai importante destinații comerciale din România, unde atât investițiile necesare, cât și standardele de selecție sunt ridicate.

„Mi s-a spus că nu sunt pregătit. Am auzit de foarte multe ori că produsul nu este suficient de bun și că ar trebui să renunț, pentru că brandurile românești de haine nu funcționează. Eu însă am crezut tot timpul în HAMZA, chiar dacă a durat mai mult decât mă așteptam să ajungem aici.'

Nici deschiderea primului magazin HAMZA, în AFI Cotroceni, nu a fost ușoară. Un magazin într-un centru comercial presupune o investiție importantă, o echipă pregătită și capacitatea de a susține operațional proiectul. Pentru un brand aflat la început, încrederea trebuie câștigată prin rezultate.

HAMZA a făcut acest lucru pas cu pas.

Opt deschideri în mai puțin de doi ani

Magazinul din Băneasa marchează a opta deschidere HAMZA într-o perioadă de mai puțin de doi ani, după locațiile din AFI Cotroceni, AFI Brașov, City Park Constanța, Promenada Mall, ParkLake, Nibiru și Palas Mall Iași.

Locația din Promenada Mall este suspendată temporar și urmează să fie redeschisă în luna decembrie. În același timp, compania pregătește alte două magazine, dintre care unul va fi anunțat public în curând.

Prin acest ritm de dezvoltare, HAMZA își consolidează poziția printre cele mai dinamice branduri românești de fashion și demonstrează că un brand construit local poate deveni relevant atât în cele mai importante centre comerciale din țară, cât și pe piața internațională.

HAMZA este deja prezent pe Farfetch, iar ambițiile sale depășesc granițele României. Anul trecut, brandul a avut o prezentare în cadrul Paris Fashion Week, iar anul acesta urmează să își prezinte universul creativ la Tokyo Fashion Week.

Un magazin care marchează noua identitate HAMZA

Noua locație din Băneasa introduce și următoarea etapă a identității vizuale HAMZA: un univers mai cald, construit în jurul nuanțelor de bej, al tonurilor naturale și al materialelor cu o prezență tactilă.

Conceptul magazinului a fost realizat de Alexandru Ofrim, fondatorul Ateliero Architects, și transpune în spațiu direcția către care se îndreaptă brandul: calmă, contemporană și lipsită de ostentație.

Este cea mai mare investiție realizată până acum de HAMZA într-o locație fizică și un proiect gândit să depășească rolul clasic al unui magazin. Spațiul devine o extensie a colecțiilor și a felului în care Ștefan Hamza vede brandul: proporții echilibrate, materiale atent alese și o estetică simplă, dar recognoscibilă.

Foto: Ștefan Hamza, CEO și proprietar al brandului de haine Hamza

De la inginerie la fashion

Ștefan Hamza nu are studii de modă. A absolvit Ingineria Construcțiilor, iar această pregătire i-a influențat profund procesul creativ.

„Eu nu construiesc o ținută pornind doar de la o tendință. O privesc aproape matematic: mă interesează proporția dintre piese, raportul dintre volume, lungimile și echilibrul întregii siluete. Ingineria mi-a oferit foarte multă structură în gândire, iar astăzi folosesc această structură în modă.'

În spatele expansiunii rapide se află însă o poveste începută în 2019 cu doar 200 de euro, fără studii în domeniu și fără certitudinea că drumul ales va funcționa.

Au urmat ani de muncă, îndoieli venite din exterior și numeroase refuzuri. Ștefan Hamza a continuat să creadă în brand chiar și atunci când rezultatele au venit mai greu decât anticipase.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Cashmere & Pink: tendințele care definesc toamna 2026
Advertorial
Cashmere & Pink: tendințele care definesc toamna 2026
Lanțuri, perle și forme sculpturale. Cum îți construiești o semnătură de stil autentică?
Advertorial
Lanțuri, perle și forme sculpturale. Cum îți construiești o semnătură de stil autentică?
Philips Lumea îți deschide o nouă lume!
Advertorial
Philips Lumea îți deschide o nouă lume!
Asigurările auto în România: ce arată celemai recente cifre
Advertorial
Asigurările auto în România: ce arată celemai recente cifre
„Anatomia unui zâmbet”O altfel de expoziție. Acolo unde știința și arta se întâlnesc.
Advertorial
„Anatomia unui zâmbet”O altfel de expoziție. Acolo unde știința și arta se întâlnesc.
Crocs Loaferette: când confortul întâlnește atitudinea de toamnă
Advertorial
Crocs Loaferette: când confortul întâlnește atitudinea de toamnă
Publicitate
A vândut 750 de milioane de cărți, dar astăzi cu greu mai găsești una în librării. Cum a fost uitată Barbara Cartland
A vândut 750 de milioane de cărți, dar astăzi cu greu mai găsești una în librării. Cum a fost uitată Barbara Cartland
Câte lingurițe de cafea sunt necesare pentru o ceașcă perfectă
Câte lingurițe de cafea sunt necesare pentru o ceașcă perfectă
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Colecția IKEA care ține pasul cu tine, de la prima chirie la fiecare nou început Citeşte întreaga ştire: Colecția IKEA care ține pasul cu tine, de la prima chirie la fiecare nou început
Colecția IKEA care ține pasul cu tine, de la prima chirie la fiecare nou început Citeşte întreaga ştire: Colecția IKEA care ține pasul cu tine, de la prima chirie la fiecare nou început
Antena 1
Asia Express, 13 septembrie 2026. Cine a câștigat amuleta! Cheloo s-a înfuriat și nu s-a mai putut abține: „Înjura, era supărat”
Asia Express, 13 septembrie 2026. Cine a câștigat amuleta! Cheloo s-a înfuriat și nu s-a mai putut abține: „Înjura, era supărat”
Mădălina Apostol a murit. Partenera lui Nick Rădoi s-a stins din viață în noaptea de sâmbătă spre duminică
Mădălina Apostol a murit. Partenera lui Nick Rădoi s-a stins din viață în noaptea de sâmbătă spre duminică
Mesajul transmis de Mircea Fodor după eliminarea de la Mireasa! Care a fost primul lucru pe care l-a făcut, după show
Mesajul transmis de Mircea Fodor după eliminarea de la Mireasa! Care a fost primul lucru pe care l-a făcut, după show
Nick Rădoi, prima reacție după moartea Mădălinei Apostol. Ce a transmis omul de afaceri: „Sunt distrus”
Nick Rădoi, prima reacție după moartea Mădălinei Apostol. Ce a transmis omul de afaceri: „Sunt distrus”
Unica.ro
Cui i-a lăsat Anca Pandrea toată averea ei. Dezvăluirea făcută de prietenul său apropiat, actorul Victor Yila: „A făcut un lucru bun”. Incredibil ce decizie a luat regretata actriță, înainte să moară
Cui i-a lăsat Anca Pandrea toată averea ei. Dezvăluirea făcută de prietenul său apropiat, actorul Victor Yila: „A făcut un lucru bun”. Incredibil ce decizie a luat regretata actriță, înainte să moară
Ce s-a aflat acum despre bărbatul pe care Ilinca Vandici o să-l facă tată. Cine este, de fapt, Bogdan Boitor
Ce s-a aflat acum despre bărbatul pe care Ilinca Vandici o să-l facă tată. Cine este, de fapt, Bogdan Boitor
Ce s-a aflat acum despre Marius Pancu, prezentatorul Observatorului de Noapte, de la Antena 1. Detalii neștiute din trecutul său
Ce s-a aflat acum despre Marius Pancu, prezentatorul Observatorului de Noapte, de la Antena 1. Detalii neștiute din trecutul său
La exact 6 săptămâni de la cea de-a 5-a naștere, Laura Cosoi a făcut un anunț surprinzător: „Sunt foarte entuziasmată...”
La exact 6 săptămâni de la cea de-a 5-a naștere, Laura Cosoi a făcut un anunț surprinzător: „Sunt foarte entuziasmată...”
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din advertorial
Ochelarii, accesoriul statement al sezonului: 5 forme care merită încercate
Ochelarii, accesoriul statement al sezonului: 5 forme care merită încercate
Advertorial

+ Mai multe
Arta ascunsă din spatele unui ten perfect - ce nu-ți spune nimeni la raionul de cosmetice
Arta ascunsă din spatele unui ten perfect - ce nu-ți spune nimeni la raionul de cosmetice
Advertorial

+ Mai multe
Roborock F25 Ultra debutează în România: aspirare, curățare cu abur și spălare cu apă fierbinte într-un singur dispozitiv
Roborock F25 Ultra debutează în România: aspirare, curățare cu abur și spălare cu apă fierbinte într-un singur dispozitiv
Advertorial

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC