Cine a spus că ținuta de birou trebuie să fie rigidă? TATUUM propune „Soft Office”, o nouă definiție a eleganței de zi cu zi

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Există o regulă nescrisă a garderobei de birou: cu cât ținuta este mai formală, cu atât trebuie să fie mai rigidă. Dar dacă lucrurile ar putea sta altfel? Dacă eleganța ar putea însemna, în același timp, confort, naturalețe și libertate de mișcare?

Pentru sezonul Toamnă-Iarnă 2026, TATUUM răspunde acestei întrebări prin Soft Office, o interpretare contemporană a codului vestimentar de birou, în care croiul clasic se întâlnește cu materiale moi, siluete relaxate și piese gândite pentru mai mult decât cele 8 ore petrecute la birou.

De la „office look' la garderobă pentru viața reală

Soft Office nu înseamnă să renunți la eleganță, ci să o faci mai ușor de purtat. În locul unei ținute rigide, TATUUM propune o garderobă versatilă, construită în jurul unor piese care se combină fără efort și pot face tranziția de la o întâlnire de business la o cină în oraș sau la o zi obișnuită.

Costumele din materiale confortabile, ținutele din tricot și denim, puloverele din cașmir și cămășile clasice devin astfel baza unui stil care nu trebuie reinventat în fiecare dimineață.

Iar aceasta este, poate, cea mai interesantă schimbare: ținuta de birou nu mai este privită ca o categorie separată a garderobei, ci ca parte a stilului de viață.

Secretul? Silueta

În universul Soft Office, diferența nu este făcută de excesul de accesorii sau de tendințele care dispar de la un sezon la altul, ci de felul în care sunt construite și purtate piesele.

Un costum clasic din lână poate fi purtat cu o bază minimalistă neagră, în timp ce un costum roz cu croi relaxat poate aduce o notă feminină unei zile de lucru. Seturile din tricot și denim schimbă registrul fără să compromită eleganța, iar puloverele din cașmir și piesele din linia permanentă Essential construiesc acea bază de garderobă care poate fi reinterpretată sezon după sezon.

Este un exercițiu de soft minimalism: mai puține piese, dar mai bine alese; croieli care lasă loc corpului să se miște; materiale care se simt la fel de bine pe cât arată.

Feminitatea se poartă în nuanțe subtile

Un alt element definitoriu al colecției TATUUM este feminitatea subtilă. Nu vorbim despre siluete spectaculoase sau detalii care atrag atenția cu orice preț, ci despre proporții, texturi și mici accente care pot transforma o ținută.

Paleta cromatică a sezonului pornește de la alb și negru și este completată de bej, camel, maro și kaki, precum și de un vișiniu intens. Accentele discrete de roz și pastelurile delicate adaugă o notă de lejeritate și feminitate.

În acest mix, hainele nu concurează cu cea care le poartă. Dimpotrivă, îi lasă stilul personal să vorbească.

Cum arată, concret, un Soft Office look?

Imaginează-ți o dimineață de toamnă. Un costum moale, o cămașă albă și un pulover fin din cașmir. La birou, ținuta păstrează structura necesară unei întâlniri importante. După program, sacoul poate rămâne deschis, cămașa poate fi înlocuită cu un tricou minimalist, iar pantalonii pot fi asortați cu o piesă din denim.

Aceeași logică funcționează și invers: o pereche de jeans bine croită, purtată cu un sacou din lână și o cămașă clasică, poate deveni o alternativă actuală la costumul office tradițional.

TATUUM pornește, astfel, de la o idee simplă: cele mai bune haine sunt cele pe care nu trebuie să le schimbi odată cu programul din calendar.

O garderobă care nu se grăbește

Dincolo de tendințe, campania Toamnă-Iarnă 2026 vorbește despre o altă relație cu hainele: una construită în jurul calității, funcționalității și longevității.

Lâna, cașmirul, tricotajele moi și denimul permit construirea unor ținute stratificate, în timp ce paltoanele clasice și jachetele cu croi relaxat completează garderoba pentru sezonul rece. Inspirația minimalistă japoneză aduce în colecție o atenție aparte formei, proporțiilor și detaliilor.

Poate că acesta este adevăratul sens al unui Soft Office: nu să faci hainele de birou mai puțin elegante, ci să faci eleganța mai ușor de integrat în viața de zi cu zi.

Pentru că, până la urmă, garderoba ideală nu este cea care arată perfect doar în sala de ședințe. Este cea care te însoțește fără efort de dimineață până seara.

Colecția TATUUM Toamnă-Iarnă 2026 este disponibilă în magazinele din București, Brașov și Cluj-Napoca, precum și pe tatuum.com.

Foto: tatuum.com

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