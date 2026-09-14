Cine a spus că ținuta de birou trebuie să fie rigidă? TATUUM propune „Soft Office”, o nouă definiție a eleganței de zi cu zi

Toamna aceasta, întoarcerea la birou vine cu o schimbare de perspectivă: stilul office capătă un aer mai relaxat, iar cămășile devin mai ușor de purtat. Totodată, materialele moi și croielile lejere transformă ținutele de birou într-o garderobă care funcționează la fel de bine și după program.

Homepage  / Advertorial
  . Actualizat 14.09.2026, 16:28,  de  ELLE
Cine a spus că ținuta de birou trebuie să fie rigidă? TATUUM propune „Soft Office”, o nouă definiție a eleganței de zi cu zi

Există o regulă nescrisă a garderobei de birou: cu cât ținuta este mai formală, cu atât trebuie să fie mai rigidă. Dar dacă lucrurile ar putea sta altfel? Dacă eleganța ar putea însemna, în același timp, confort, naturalețe și libertate de mișcare?

Pentru sezonul Toamnă-Iarnă 2026, TATUUM răspunde acestei întrebări prin Soft Office, o interpretare contemporană a codului vestimentar de birou, în care croiul clasic se întâlnește cu materiale moi, siluete relaxate și piese gândite pentru mai mult decât cele 8 ore petrecute la birou.

De la „office look' la garderobă pentru viața reală

Soft Office nu înseamnă să renunți la eleganță, ci să o faci mai ușor de purtat. În locul unei ținute rigide, TATUUM propune o garderobă versatilă, construită în jurul unor piese care se combină fără efort și pot face tranziția de la o întâlnire de business la o cină în oraș sau la o zi obișnuită.

Costumele din materiale confortabile, ținutele din tricot și denim, puloverele din cașmir și cămășile clasice devin astfel baza unui stil care nu trebuie reinventat în fiecare dimineață.

Iar aceasta este, poate, cea mai interesantă schimbare: ținuta de birou nu mai este privită ca o categorie separată a garderobei, ci ca parte a stilului de viață.

Secretul? Silueta

În universul Soft Office, diferența nu este făcută de excesul de accesorii sau de tendințele care dispar de la un sezon la altul, ci de felul în care sunt construite și purtate piesele.

Un costum clasic din lână poate fi purtat cu o bază minimalistă neagră, în timp ce un costum roz cu croi relaxat poate aduce o notă feminină unei zile de lucru. Seturile din tricot și denim schimbă registrul fără să compromită eleganța, iar puloverele din cașmir și piesele din linia permanentă Essential construiesc acea bază de garderobă care poate fi reinterpretată sezon după sezon.

Este un exercițiu de soft minimalism: mai puține piese, dar mai bine alese; croieli care lasă loc corpului să se miște; materiale care se simt la fel de bine pe cât arată.

Feminitatea se poartă în nuanțe subtile

Un alt element definitoriu al colecției TATUUM este feminitatea subtilă. Nu vorbim despre siluete spectaculoase sau detalii care atrag atenția cu orice preț, ci despre proporții, texturi și mici accente care pot transforma o ținută.

Paleta cromatică a sezonului pornește de la alb și negru și este completată de bej, camel, maro și kaki, precum și de un vișiniu intens. Accentele discrete de roz și pastelurile delicate adaugă o notă de lejeritate și feminitate.

În acest mix, hainele nu concurează cu cea care le poartă. Dimpotrivă, îi lasă stilul personal să vorbească.

Cum arată, concret, un Soft Office look?

Imaginează-ți o dimineață de toamnă. Un costum moale, o cămașă albă și un pulover fin din cașmir. La birou, ținuta păstrează structura necesară unei întâlniri importante. După program, sacoul poate rămâne deschis, cămașa poate fi înlocuită cu un tricou minimalist, iar pantalonii pot fi asortați cu o piesă din denim.

Aceeași logică funcționează și invers: o pereche de jeans bine croită, purtată cu un sacou din lână și o cămașă clasică, poate deveni o alternativă actuală la costumul office tradițional.

TATUUM pornește, astfel, de la o idee simplă: cele mai bune haine sunt cele pe care nu trebuie să le schimbi odată cu programul din calendar.

O garderobă care nu se grăbește

Dincolo de tendințe, campania Toamnă-Iarnă 2026 vorbește despre o altă relație cu hainele: una construită în jurul calității, funcționalității și longevității.

Lâna, cașmirul, tricotajele moi și denimul permit construirea unor ținute stratificate, în timp ce paltoanele clasice și jachetele cu croi relaxat completează garderoba pentru sezonul rece. Inspirația minimalistă japoneză aduce în colecție o atenție aparte formei, proporțiilor și detaliilor.

Poate că acesta este adevăratul sens al unui Soft Office: nu să faci hainele de birou mai puțin elegante, ci să faci eleganța mai ușor de integrat în viața de zi cu zi.

Pentru că, până la urmă, garderoba ideală nu este cea care arată perfect doar în sala de ședințe. Este cea care te însoțește fără efort de dimineață până seara.

Colecția TATUUM Toamnă-Iarnă 2026 este disponibilă în magazinele din București, Brașov și Cluj-Napoca, precum și pe tatuum.com.

Foto: tatuum.com

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
7 avantaje ale țiglei metalice pentru acoperișuri moderne
Advertorial
7 avantaje ale țiglei metalice pentru acoperișuri moderne
Cashmere & Pink: tendințele care definesc toamna 2026
Advertorial
Cashmere & Pink: tendințele care definesc toamna 2026
Ștefan Hamza: „Mi s-a spus că nu suntem suficient de buni.” Astăzi, HAMZA își deschide al optulea magazin în Băneasa Shopping City
Advertorial
Ștefan Hamza: „Mi s-a spus că nu suntem suficient de buni.” Astăzi, HAMZA își deschide al optulea magazin în Băneasa Shopping City
Lanțuri, perle și forme sculpturale. Cum îți construiești o semnătură de stil autentică?
Advertorial
Lanțuri, perle și forme sculpturale. Cum îți construiești o semnătură de stil autentică?
Philips Lumea îți deschide o nouă lume!
Advertorial
Philips Lumea îți deschide o nouă lume!
Asigurările auto în România: ce arată celemai recente cifre
Advertorial
Asigurările auto în România: ce arată celemai recente cifre
Publicitate
A vândut 750 de milioane de cărți, dar astăzi cu greu mai găsești una în librării. Cum a fost uitată Barbara Cartland
A vândut 750 de milioane de cărți, dar astăzi cu greu mai găsești una în librării. Cum a fost uitată Barbara Cartland
Câte lingurițe de cafea sunt necesare pentru o ceașcă perfectă
Câte lingurițe de cafea sunt necesare pentru o ceașcă perfectă
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Colecția IKEA care ține pasul cu tine, de la prima chirie la fiecare nou început Citeşte întreaga ştire: Colecția IKEA care ține pasul cu tine, de la prima chirie la fiecare nou început
Colecția IKEA care ține pasul cu tine, de la prima chirie la fiecare nou început Citeşte întreaga ştire: Colecția IKEA care ține pasul cu tine, de la prima chirie la fiecare nou început
Antena 1
Asia Express, 13 septembrie 2026. Cine a câștigat amuleta! Cheloo s-a înfuriat și nu s-a mai putut abține: „Înjura, era supărat”
Asia Express, 13 septembrie 2026. Cine a câștigat amuleta! Cheloo s-a înfuriat și nu s-a mai putut abține: „Înjura, era supărat”
Mădălina Apostol a murit. Partenera lui Nick Rădoi s-a stins din viață în noaptea de sâmbătă spre duminică
Mădălina Apostol a murit. Partenera lui Nick Rădoi s-a stins din viață în noaptea de sâmbătă spre duminică
Mesajul transmis de Mircea Fodor după eliminarea de la Mireasa! Care a fost primul lucru pe care l-a făcut, după show
Mesajul transmis de Mircea Fodor după eliminarea de la Mireasa! Care a fost primul lucru pe care l-a făcut, după show
Nick Rădoi, prima reacție după moartea Mădălinei Apostol. Ce a transmis omul de afaceri: „Sunt distrus”
Nick Rădoi, prima reacție după moartea Mădălinei Apostol. Ce a transmis omul de afaceri: „Sunt distrus”
Unica.ro
Cui i-a lăsat Anca Pandrea toată averea ei. Dezvăluirea făcută de prietenul său apropiat, actorul Victor Yila: „A făcut un lucru bun”. Incredibil ce decizie a luat regretata actriță, înainte să moară
Cui i-a lăsat Anca Pandrea toată averea ei. Dezvăluirea făcută de prietenul său apropiat, actorul Victor Yila: „A făcut un lucru bun”. Incredibil ce decizie a luat regretata actriță, înainte să moară
Ce s-a aflat acum despre bărbatul pe care Ilinca Vandici o să-l facă tată. Cine este, de fapt, Bogdan Boitor
Ce s-a aflat acum despre bărbatul pe care Ilinca Vandici o să-l facă tată. Cine este, de fapt, Bogdan Boitor
Ce s-a aflat acum despre Marius Pancu, prezentatorul Observatorului de Noapte, de la Antena 1. Detalii neștiute din trecutul său
Ce s-a aflat acum despre Marius Pancu, prezentatorul Observatorului de Noapte, de la Antena 1. Detalii neștiute din trecutul său
La exact 6 săptămâni de la cea de-a 5-a naștere, Laura Cosoi a făcut un anunț surprinzător: „Sunt foarte entuziasmată...”
La exact 6 săptămâni de la cea de-a 5-a naștere, Laura Cosoi a făcut un anunț surprinzător: „Sunt foarte entuziasmată...”
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din advertorial
„Anatomia unui zâmbet”O altfel de expoziție. Acolo unde știința și arta se întâlnesc.
„Anatomia unui zâmbet”O altfel de expoziție. Acolo unde știința și arta se întâlnesc.
Advertorial

+ Mai multe
Crocs Loaferette: când confortul întâlnește atitudinea de toamnă
Crocs Loaferette: când confortul întâlnește atitudinea de toamnă
Advertorial

+ Mai multe
Ochelarii, accesoriul statement al sezonului: 5 forme care merită încercate
Ochelarii, accesoriul statement al sezonului: 5 forme care merită încercate
Advertorial

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC