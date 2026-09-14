1.000 de euro în 60 de secunde: concursul cu cel mai profitabil minut revine la Virgin Radio

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1.000 de euro în 60 de secunde: concursul cu cel mai profitabil minut revine la Virgin Radio

Oana Paraschiv și Andreas Petrescu dau startul concursului în noul sezon Virgin Radio Breakfast.

10 întrebări, 60 de secunde și premii de până la 1.000 de euro, în fiecare dimineață la Virgin Radio

Virgin Radio Breakfast a început un nou sezon cu Oana Paraschiv și Andreas Petrescu, aducând în diminețile ascultătorilor muzică, umor și energia cu care cei doi și-au obișnuit deja comunitatea.

Noul sezon vine și cu o provocare pentru cei care își încep ziua cu Virgin Radio: „Dispari în 60 de secunde', concursul în care cultura generală se transformă, la propriu, în bani.

În fiecare dimineață, la semnalul dat de Oana și Andreas în Virgin Radio Breakfast, ascultătorii pot suna la 0734 666 000. Primul ascultător care intră în direct are la dispoziție 60 de secunde pentru a răspunde la 10 întrebări de cultură generală.

„Diminețile sunt oricum pe repede-înainte, așa că ne-am gândit să vedem cât de multe poți face într-un singur minut. Noi punem întrebările, voi veniți cu răspunsurile și, sperăm noi, plecați și cu banii. Dar, înainte de toate, vrem să ne distrăm împreună în fiecare dimineață.', spune Oana Paraschiv.

Pentru Andreas Petrescu, provocarea vine și cu o ocazie bună de a descoperi cât de bine funcționează cultura generală atunci când pornește cronometrul:

„Cu răspunsurile de acasă e simplu. Problema apare când ai 60 de secunde, Oana în fața ta și un cronometru care nu are deloc răbdare. Sunt 10 întrebări, fiecare răspuns corect înseamnă 50 de euro, iar dacă le știi pe toate, pleci cu 1.000. Eu zic că merită să-ți bei cafeaua cu noi și să vedem cât de bun ești sub presiune.', spune Andreas Petrescu.

„Dispari în 60 de secunde' face parte din noul sezon Virgin Radio Breakfast, cu Oana Paraschiv și Andreas Petrescu, și aduce în fiecare dimineață aceeași provocare:

10 întrebări. 60 de secunde. Până la 1.000 de euro.

Ascultătorii pot intra în joc urmărind semnalul de concurs din Virgin Radio Breakfast și sunând la 0734 666 000.

Mia multe despre concurs, aici > Dispari în 60 de secunde : VIRGIN RADIO ROMANIA

Foto credit: Virgin Radio

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