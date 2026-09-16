Secretul unei case ordonate: unde depozitezi lucrurile folosite zilnic

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  de  ELLE
Secretul unei case ordonate: unde depozitezi lucrurile folosite zilnic

O casă ordonată nu depinde doar de numărul spațiilor de depozitare. Organizarea eficientă începe cu alegerea unui loc clar pentru fiecare obiect și cu adaptarea acestuia la rutina zilnică. Lucrurile folosite frecvent trebuie să rămână accesibile, dar nu trebuie să ocupe permanent mesele, canapelele sau blaturile.

Cea mai practică metodă este organizarea locuinței pe zone de activitate. Holul deservește plecările și sosirile, bucătăria susține pregătirea meselor, iar livingul răspunde nevoilor de relaxare. Când fiecare obiect rămâne aproape de locul în care este utilizat, ordinea devine mai ușor de menținut.

Alege mobilier accesibil pentru obiectele folosite frecvent

Mobilierul destinat lucrurilor zilnice trebuie să permită accesul rapid, fără mutarea altor obiecte. Sertarele sunt potrivite pentru accesorii mici, documente și produse personale. Rafturile închise pot păstra obiecte mai mari, iar compartimentele deschise sunt utile pentru lucrurile care trebuie observate imediat.

În hol, dormitor sau living, piesele joase precum aceste comode oferă o combinație practică între sertare, rafturi și suprafață de sprijin. Ele pot păstra chei, genți, încărcătoare, textile sau articole pentru îngrijire personală. Suprafața lor trebuie însă utilizată controlat, deoarece acumularea obiectelor la vedere creează rapid impresia de dezordine.

Alege configurația interioară în funcție de obiectele depozitate, nu doar după aspectul mobilierului. Sertarele puțin adânci susțin organizarea accesoriilor, în timp ce compartimentele mai mari sunt potrivite pentru pături, genți sau dosare. O alegere adaptată utilizării reale reduce timpul necesar pentru ordine.

Organizează holul în jurul rutinei de plecare

Holul concentrează multe obiecte folosite zilnic: chei, încălțăminte, umbrele, genți și haine de exterior. Fără o structură clară, acestea ajung pe podea, pe scaune sau lângă ușă. Fiecare categorie are nevoie de un loc stabil și ușor de identificat.

Montează cârlige pentru hainele purtate în mod curent și păstrează restul articolelor în spații închise. Folosește un recipient mic pentru chei și un compartiment separat pentru corespondență. Pantofii utilizați frecvent pot rămâne pe un suport ventilat, iar perechile sezoniere trebuie mutate într-un dulap.

Organizarea holului trebuie să susțină și întoarcerea acasă. Dacă geanta, cheile și încălțămintea pot fi așezate imediat, obiectele nu vor ajunge în alte camere. Această regulă simplă previne răspândirea dezordinii în întreaga locuință.

Păstrează ordinea pe blatul din bucătărie

Blatul de bucătărie trebuie să ofere suficient spațiu pentru pregătirea alimentelor. Aparatele mici, recipientele și ustensilele lăsate permanent la vedere reduc suprafața disponibilă. Păstrează pe blat doar echipamentele utilizate aproape zilnic, precum filtrul de cafea sau fierbătorul.

Grupează ustensilele în funcție de activitate. Tacâmurile pentru gătit trebuie să stea lângă aragaz, iar cănile și cafeaua aproape de aparatul folosit dimineața. Recipientele pentru alimente trebuie amplasate în dulapuri ușor accesibile, la o înălțime confortabilă.

Verifică periodic obiectele din sertare. Ambalajele goale, ustensilele deteriorate și accesoriile duplicate ocupă spațiu util. Eliminarea lor permite păstrarea produselor importante într-o ordine simplă și vizibilă.

Redu aglomerarea vizuală din living

Livingul adună telecomenzi, cabluri, reviste, jucării și obiecte personale. Pentru a menține un aspect curat, folosește recipiente separate pentru fiecare categorie. O cutie mică poate păstra telecomenzile, iar un organizator dedicat poate grupa încărcătoarele și cablurile.

Depozitarea închisă este potrivită pentru obiectele care au forme și culori diferite. Rafturile deschise trebuie rezervate cărților și unui număr limitat de decorațiuni. Această separare reduce aglomerarea vizuală și face camera mai ușor de curățat.

Stabilește și o zonă temporară pentru lucrurile care trebuie mutate în altă cameră. Golește recipientul la finalul zilei, pentru ca soluția temporară să nu devină un nou punct de acumulare.

Separă obiectele zilnice de rezerve

Produsele utilizate în prezent nu trebuie amestecate cu rezervele. În baie, păstrează la îndemână un singur produs din fiecare categorie. Ambalajele suplimentare pot fi depozitate într-un compartiment superior sau într-un dulap separat.

Aceeași regulă se aplică textilelor și articolelor de curățenie. Prosoapele folosite frecvent trebuie să fie accesibile, în timp ce seturile pentru oaspeți pot ocupa rafturi mai puțin convenabile. Detergenții de rezervă trebuie grupați împreună și păstrați conform instrucțiunilor de pe ambalaj.

Separarea reduce numărul obiectelor vizibile și ajută la urmărirea stocurilor. Astfel, eviți cumpărăturile inutile și identifici mai repede produsele care trebuie înlocuite.

Creează o rutină zilnică de cinci minute

Nicio soluție de depozitare nu funcționează fără o rutină constantă. Rezervă câteva minute seara pentru a pune obiectele în locurile stabilite. Începe cu suprafețele vizibile, apoi verifică holul, livingul și bucătăria.

Implică fiecare membru al familiei prin reguli simple. Obiectele personale trebuie mutate în camera potrivită, hainele trebuie așezate pe umeraș, iar ambalajele trebuie eliminate imediat. Sarcinile clare sunt mai ușor de urmat decât instrucțiunile generale despre ordine.

La finalul fiecărei săptămâni, verifică zonele în care se acumulează frecvent lucruri. Dacă un obiect rămâne mereu în afara spațiului stabilit, locul ales nu este suficient de practic. Mutarea lui într-o zonă mai accesibilă transformă organizarea într-un sistem adaptat vieții de zi cu zi.

Foto: pexels.com

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