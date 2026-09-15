Înțelegerea pielii începe în profunzime: Corneoterapia și Dermaviduals, un duo inseparabil

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  de  ELLE
Înțelegerea pielii începe în profunzime: Corneoterapia și Dermaviduals, un duo inseparabil

Într-o industrie a frumuseții în care inovația pare să apară de la o zi la alta, iar rafturile sunt pline de produse care promit transformări spectaculoase, există o schimbare de perspectivă care câștigă tot mai mult teren în rândul profesioniștilor. Accentul nu mai cade pe mascarea imperfecțiunilor sau pe obținerea unor rezultate rapide, ci pe înțelegerea biologiei pielii și pe susținerea mecanismelor sale naturale de apărare și regenerare.

Această abordare stă la baza filosofiei Dermaviduals, o gamă profesională dezvoltată pornind de la un principiu simplu, dar profund: o piele sănătoasă este, înainte de toate, o piele cu o barieră cutanată funcțională.

Bariera cutanată reprezintă primul nostru sistem de protecție împotriva factorilor externi. Atunci când aceasta este afectată, pielea poate deveni sensibilă, deshidratată, predispusă la inflamații și mai vulnerabilă la agresiunile mediului. Din acest motiv, tot mai mulți specialiști consideră că o îngrijire eficientă începe prin refacerea și menținerea integrității acestei bariere.

Carmen Condru

Pentru Carmen Condruc, Corneoterapia este de peste 20 de ani mai mult decât o profesie, este o filosofie de îngrijire a pielii construită în jurul echilibrului, răbdării și înțelegerii. De-a lungul anilor, a descoperit că cele mai bune rezultate nu vin neapărat din a face mai mult, ci din a oferi pielii exact ceea ce are nevoie pentru a-și păstra funcțiile naturale. Această viziune se regăsește și în produsele Dermaviduals, pe care le-a integrat în practica sa profesională, și a stat la baza implicării sale în International Association for Applied Corneotherapy (IAC), alături de care este membru fondator și sponsor. Prin Brazesti – Dermocenter, Carmen continuă să promoveze aceeași abordare: pielea nu trebuie schimbată cu orice preț, ci mai întâi înțeleasă, respectată și îngrijită în armonie cu natura ei.

Dermaviduals s-a remarcat printr-o abordare diferită de cea a cosmeticii tradiționale. Formulele sale sunt concepute pentru a respecta fiziologia pielii și pentru a evita ingredientele care pot provoca iritații sau pot perturba echilibrul natural al acesteia. Produsele sunt formulate fără parfumuri, coloranți și alte componente utilizate frecvent pentru efectul lor senzorial, dar care nu contribuie la sănătatea pielii.

Unul dintre conceptele definitorii ale gamei este tehnologia DMS (Derma Membrane Structure), o structură biomimetică inspirată din compoziția naturală a barierei cutanate. Această tehnologie urmărește să completeze și să susțină funcția protectoare a pielii, în loc să creeze o peliculă artificială la suprafață. Rezultatul este o compatibilitate ridicată cu pielea și o toleranță excelentă, chiar și în cazul persoanelor cu piele sensibilă sau reactivă.

O altă caracteristică importantă este posibilitatea personalizării tratamentelor. În locul unor soluții standard, Dermaviduals permite adaptarea îngrijirii prin combinarea unei creme de bază biomimetice cu ingrediente active selectate în funcție de nevoile fiecărei persoane. Astfel, rutina de îngrijire devine o procedură construită individual, iar recomandările specialistului capătă un rol esențial.

Această filozofie se aliniază conceptului de Corneoterapie, o abordare modernă care pune accent pe refacerea stratului cornos și pe susținerea funcției de barieră a pielii. Din ce în ce mai apreciată în mediul profesional, Corneoterapia demonstrează că rezultate durabile pot fi obținute atunci când pielea este ajutată să funcționeze optim, nu atunci când este suprastimulată.

Într-o perioadă în care consumatorii sunt mai informați ca oricând și caută produse curate, transparente și bazate pe dovezi, Dermaviduals reprezintă mai mult decât o gamă de îngrijire. Este expresia unei schimbări de mentalitate, în care frumusețea nu este definită prin perfecțiune, ci prin echilibru, sănătate și respect față de piele.

Poate că acesta este și viitorul cosmeticii: mai puține promisiuni spectaculoase și mai multă înțelegere a modului în care funcționează pielea. Pentru că atunci când îi oferim ceea ce are cu adevărat nevoie, frumusețea nu mai trebuie forțată. Ea apare, firesc, ca rezultat al unei pieli sănătoase.

Foto: https://www.dermaviduals.ro/

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