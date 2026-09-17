Tenorul ȘTEFAN von KORCH deschide stagiunea Filarmonicii „Dinu Lipatti” Satu Mare cu lucrarea sa semnătură – CARMINA BURANA, apoi aduce lucrarea în premieră, la Baia Mare

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  . Actualizat 17.09.2026, 16:57,  de  Advertorial
Tenorul ȘTEFAN von KORCH deschide stagiunea Filarmonicii „Dinu Lipatti” Satu Mare cu lucrarea sa semnătură – CARMINA BURANA, apoi aduce lucrarea în premieră, la Baia Mare

Tenorul ȘTEFAN von KORCH deschide stagiunea 2026–2027 a Filarmonicii de Stat „Dinu Lipatti' Satu Mare, pe 17 septembrie, de la ora 19:00, în spectaculoasa cantată „Carmina Burana' de Carl Orff, lucrare devenită o adevărată semnătură artistică a solistului.

Apreciat pentru interpretarea spectaculoasei partituri de tenor din „Carmina Burana', Ștefan von Korch revine astfel la una dintre creațiile care i-au marcat cariera și cu care a fost aplaudat pe importante scene din țară și din străinătate.

Sunt onorat să fiu parte din evenimentul de deschidere a noii stagiuni a Filarmonicii «Dinu Lipatti» Satu Mare și mă bucur să revin în fața publicului cu «Carmina Burana», o lucrare foarte apropiată sufletului meu și care ocupă un loc cu totul special în parcursul meu artistic. Energia acestei muzici și forța pe care o capătă atunci când soliștii, orchestra și corul se întâlnesc pe aceeași scenă fac ca fiecare reprezentație să fie o experiență unică,' declară tenorul Ștefan von Korch.

Alături de tenorul Ștefan von Korch, pe scena Filarmonicii „Dinu Lipatti' se vor afla soprana Diana Hurjă și baritonul Sebastian Balaj, împreună cu Orchestra Filarmonicii de Stat „Dinu Lipatti' Satu Mare și Corul Filarmonicii de Stat Târgu Mureș. Evenimentul se va desfășura sub bagheta maestrului David Crescenzi.

Concertul vocal-simfonic din 17 septembrie marchează oficial deschiderea stagiunii 2026–2027 a Filarmonicii de Stat „Dinu Lipatti' Satu Mare. Biletele sunt disponibile pe Entertix.ro

De la Satu Mare, „Carmina Burana' ajunge în premieră la Baia Mare

La numai o zi după deschiderea stagiunii de la Satu Mare, aceeași formulă artistică va aduce monumentala creație a lui Carl Orff și la Baia Mare, unde „Carmina Burana' va fi prezentată în premieră la ATP Tech Center, pe 18 septembrie. Formula de concert include aceeaşi line solistică: tenorul Ştefan von Korch, baritonul Sebastian Balaj şi soprana Diana Hurjă, vor concerta sub bagheta maestrului David Crescenzi, alături de membri Orchestrei Simfonice a Filarmonicii de Stat Dinu Lipatti – Satu Mare şi ai membrilor Corului Filarmonicii de Stat Târgu Mureş.

Mă bucur nespus să aduc această lucrare-simbol pentru prima dată la Baia Mare și vă invit să fiți alături de mine și în următoarele orașe în care vom ajunge cu acest concert. «Carmina Burana» are o energie extraordinară, care se transmite de fiecare dată publicului, iar dorința mea este ca această experiență să ajungă la cât mai mulți iubitori de muzică,' declară tenorul Ștefan von Korch.

Seria concertelor „Carmina Burana' va continua după Baia Mare în mai multe orașe din țară:

9 decembrie 2026 – Cluj-Napoca, Casa de Cultură a Studenților „Dumitru Fărcaș', dirijor Cristian Sandu

18 februarie 2027 – Pitești, Casa de Cultură a Sindicatelor, dirijor Alexandru Ilie

21 februarie 2027 – București, Sala Palatului, dirijor Alexandru Ilie

28 februarie 2027 – Constanța, Casa de Cultură a Sindicatelor, dirijor Alexandru Ilie

20 martie 2027 – Bacău, Teatrul de Vară „Radu Beligan'

15 mai 2027 – Oradea, Casa de Cultură a Sindicatelor

„Carmina Burana' – lucrare „cheie' în cariera tenorului Ștefan von Korch

Cu o prezență dinamică pe scenele lirice și de concert, Ștefan von Korch și-a asociat numele în mod special cu „Carmina Burana', partitura de tenor fiind una dintre piesele sale de rezistență. Artistul a interpretat lucrarea în numeroase producții și a deschis de-a lungul carierei festivaluri interne şi internaţionale și stagiuni ale filarmonicilor, cu celebra cantată a lui Carl Orff, pe care a interpretat-o de peste 40 de ori.

În paralel cu aparițiile pe scenele lirice și cele ale filarmonicilor, tenorul este solist-gazdă și coordonator artistic al stagiunii Musical Extravaganza, în cadrul căruia publicul descoperă atât gale și concerte tematice, cât și, începând cu stagiunea 2026–2027, mari lucrări vocal-simfonice în versiune integrală.

Biletele sunt deja disponibile pe Tickeetstore.ro, Biletlateatru.ro, DynamicTicket.ro şi Startickets.ro.

Despre ** Ştefan von Korch – Tenor, solist gazdă  Musical Extravaganza**

Ştefan von Korch, aplaudat pentru linia de tenor din Carmina Burana dar şi pentru rolurile din „I Puritani,' „Bărbierul din Sevilla', „Rigoletto', „Elixirul Dragostei,' sau „Falstaff', încântă publicul lunar în postura de solist-gazdă şi coordonator artistic al stagiunii Musical Extravaganza, proiect de pionierat cultural derulat în capitală, cu extensii şi pe scenele din Braşov, Piteşti, Sibiu, Craiova şi Târgu Mureş. 

 Cu o prezenţă dinamică în viaţa culturală naţională şi nu numai, Ştefan von Korch va deschide în această toamnă stagiunile Filarmonicilor din Satu Mare şi Târgu Mureş în lucrarea sa semnătură, „Carmina Burana' şi va reveni pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti în concerul „Duelul Tenorilor,'  iar de la început de an, a fost deja prezent pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti, la Filarmonica Braşov, Sibiu, Târgu Mureş, Arad şi pe scena Operei Naţionale din Iaşi în „Văduva veselă 2.0,' în regia lui Andrei Şerban.

În 2025 a fost singurul solist român în concertele  de mare tradiţie Los Tres Tenores, ' din America Centrală, alături de solişti din Spania şi Honduras, a debutat la Ateneul Român în Concert la Curtea Imperială,' a deschis stagiunea Filarmonicii Arad cu Carmina Burana', lucrarea sa „semnătură,' în care a şi început anul pe scena Filarmonicii de Stat Transilvania .

Este vocea inconfundabilă  pentru linia de tenor din Carmina  Burana – un pasaj aflat la limita capacităţilor vocii masculine, prin a cărui interpretare navighează cu o ușurință debordantă. Graţie manierei de interpretare  acestei lucrări a fost invitat în peste 40 de spectacole de Carmina Burana, în  Filarmonicile şi Instituţiile de cultură din ţară, dar şi peste hotare, în 2024 revenindu-i onoarea de deschide Festivalul Palermo Classica în această lucrare, cu o apariție aclamată în presa din peninsulă şi din România deopotrivă.

 Numele său se leagă şi de peste 15 spectacole la Opera Naţională din Bucureşti unde a fost de-a lungul vremii invitat în „Bărbierul din Sevilla,, „Elixirul Dragostei' şi „Falstaff,' dar şi de premiera naţională a operei I Puritani,' de Vicenzo Belinni, una din cele mai înalte partituri scrise pentru voce masculină.

 Anul 2024 l-a încheiat cu apariţii de marcă la Teatrul Naţional de Operetă şi Musical Ion Dacian,  la  Sala Palatului şi la Filarmonicile din Târgu-Mureş şi Timişoara. 

 În anul 2023 a fost singurul solist român din turneul China Tour 2023, alături de Orchestra Reino de Aragon din Spania.

 A bucurat publicul cu vocea sa în 3 premiere naţionale: I Puritani' şi La Sonnambula,' ambele de Vicenzo Bellini, lucrarea vocal-simfonică Messa di Gloria' de Rossini, dar şi în premiera europeană Traiano in Dacia.'

 În decursul vremii a interpret al rolurile specifice vocii lui din foarte cunoscutele opere: Rigoletto', Bărbierul din Sevilla', Elixirul Dragostei', Don Pasquale', pe scenele Operelor din Bucureşti, Cluj şi Iaşi şi este o prezenţă constantă pe scenele filarmonicilor naţionale, Requiemul' de Mozart, „Oratoriul de Crăciun' de Bach şi „Longesangt' de Mendelssohn.

Pe plan internaţional a concertat la Metropolitan Concert Hall Tokyo, Zhuhai Opera House, Nanjing Poly Grand Theatre şi Chongqing Grand Theatre, Opera Kaiserslautern Germania, Auditoriumul din Zaragoza, Palatul Steri din Palermo, Teatro Verdi Padua Italia, Sala de concerte a Academiei de Muzica Zurich, Teatrul National Bratislava.

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