Cum îți construiești o garderobă de parfumuri personale

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  de  ELLE
Cum îți construiești o garderobă de parfumuri personale

Foto: pexels.com

Există parfumuri pe care le iubești în magazin, dar pe care ajungi să nu le porți aproape niciodată. Sunt superbe, doar că par prea intense pentru diminețile aglomerate, prea dulci pentru vară sau prea discrete pentru o ieșire de seară. Așa se explică de ce o colecție cu multe sticle nu este neapărat și una bine construită.

Ideea unei garderobe olfactive pornește de la același principiu folosit atunci când alegem hainele. Nu purtăm aceeași ținută la birou, într-o zi liberă și la un eveniment, chiar dacă avem un stil personal recognoscibil. Parfumul poate funcționa la fel: câteva arome alese atent, fiecare potrivită unei stări, unui anotimp sau unui moment din zi.

Scopul nu este să strângi cât mai multe sticle, ci să ai variante pe care chiar le folosești. Cu puțină atenție la familiile olfactive, la evoluția parfumului pe piele și la propriile obiceiuri, colecția devine mai versatilă și mult mai personală.

Începe cu starea pe care vrei să o creezi

Alegerea unui parfum devine mai simplă atunci când nu pornești de la ingrediente, ci de la senzația pe care o cauți. Poate vrei ceva curat și luminos pentru diminețile în care ai nevoie de energie, o aromă caldă pentru zilele răcoroase sau un parfum cu mai multă prezență pentru seară. Aceste repere sunt mai ușor de urmărit decât o listă complicată de note.

Pentru purtarea zilnică, aromele citrice, florale aerisite, fructate sau bazate pe mosc sunt, de regulă, ușor de integrat. Bergamota, florile albe și fructele proaspete pot crea o impresie luminoasă, în timp ce moscul adaugă acea senzație discretă de piele curată. Sunt alegeri potrivite pentru birou, întâlniri de zi sau momentele în care parfumul trebuie să rămână aproape, fără să domine încăperea.

Seara permite compoziții mai bogate. Vanilia, ambra, boabele de tonka, cafeaua, pralinele și notele lemnoase capătă mai multă profunzime și se potrivesc cu o ținută atent aleasă. Un parfum gurmand nu trebuie însă să miroasă neapărat ca un desert. Vanilia poate fi pudrată, condimentată sau ambrată, iar asocierea ei cu lemn ori mosc poate produce un rezultat elegant, nu doar dulce.

Un exercițiu util este să notezi trei cuvinte care descriu felul în care vrei să te simți când porți parfumul. „Proaspătă, sigură, relaxată' va conduce spre alte alegeri decât „misterioasă, sofisticată, senzuală'. În felul acesta, garderoba ta nu va fi construită în jurul tendințelor, ci în jurul vieții pe care o ai.

Patru parfumuri pot acoperi aproape toate momentele

O garderobă olfactivă echilibrată poate începe cu doar patru roluri. Primul este parfumul de zi, ușor de purtat și suficient de discret pentru spațiile comune. Al doilea este parfumul de seară, cu o structură mai caldă sau mai intensă. Al treilea poate fi o aromă pentru sezonul cald, iar al patrulea, un parfum reconfortant pentru toamnă și iarnă.

Nu este obligatoriu ca fiecare rol să fie ocupat de o familie olfactivă complet diferită. Dacă iubești florile, poți avea o compoziție cu trandafir, citrice și mosc pentru zi, apoi una cu iasomie, vanilie și ambră pentru seară. Păstrezi astfel o semnătură personală, dar schimbi intensitatea și atmosfera.

Pentru a descoperi aceste diferențe fără să transformi fiecare alegere într-o investiție considerabilă, poți explora o colecție variată de apă de parfum de damă, precum cea disponibilă la Casa Parfumurilor. Gama reunește aproape 100 de arome feminine în recipiente de 50 ml, de la profiluri florale și fructate până la variante gurmande, ambrate sau dominate de mosc. Formatul este practic mai ales atunci când alternezi parfumurile și nu folosești aceeași aromă în fiecare zi.

Înainte de orice achiziție, uită-te la ce porți deja. Dacă trei dintre parfumurile tale sunt dulci și intense, probabil nu ai nevoie imediat de încă unul foarte asemănător, chiar dacă îți place. O aromă proaspătă sau floral-moscată ar aduce mai multă flexibilitate colecției și ar rezolva acele dimineți în care parfumurile preferate par pur și simplu prea mult.

Testează parfumul ca pe o piesă importantă din garderobă

Prima impresie poate fi seducătoare, dar nu spune întreaga poveste. Notele de vârf sunt cele simțite imediat după pulverizare și se evaporă relativ repede. După aproximativ 20 sau 30 de minute începe să se contureze inima parfumului, iar baza este cea care rămâne cel mai mult pe piele.

De aceea, testarea pe o hârtie parfumată este utilă doar pentru selecția inițială. Alegerea finală ar trebui făcută pe piele, deoarece temperatura, gradul de hidratare și chimia personală pot modifica felul în care se dezvoltă aroma. Un parfum care pare luminos pe altcineva poate deveni mai dulce sau mai pudrat în contact cu pielea ta.

Încearcă cel mult două sau trei arome într-o singură sesiune. După mai multe testări, simțul olfactiv obosește, iar parfumurile încep să pară asemănătoare. Poartă varianta preferată câteva ore și observă nu doar cât persistă, ci și dacă îți place mirosul rămas spre final. Intensitatea din primele minute nu garantează o evoluție frumoasă sau o persistență mai bună.

Contează și modul de păstrare. Lumina directă, căldura și schimbările mari de temperatură pot afecta formula, motiv pentru care baia nu este locul ideal pentru sticlele preferate. Un dulap ferit de soare sau sertarul unei măsuțe de toaletă le protejează mai bine. La aplicare, nu freca încheieturile una de alta. Lasă parfumul să se usuce singur și începe cu puține pulverizări, mai ales în spațiile închise.

Colecția potrivită seamănă cu tine, nu cu un top de vânzări

O garderobă de parfumuri reușită nu se măsoară prin numărul de sticle și nici prin valoarea lor. Este valoroasă atunci când fiecare aromă își găsește locul firesc în rutina ta, iar alegerea de dimineață vine aproape instinctiv.

Privește ce ai deja, identifică momentele pentru care îți lipsește o opțiune și explorează treptat familii olfactive noi. Casa Parfumurilor poate fi un punct bun de pornire pentru această selecție, datorită varietății de profiluri disponibile. Alege mai întâi parfumul care completează cel mai bine viața ta de acum. Restul colecției se poate construi în timp, sticlă cu sticlă și amintire cu amintire.

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