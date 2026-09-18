HEYDUDE Wally: două interpretări ale confortului pentru ritmul de zi cu zi

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  de  ELLE
HEYDUDE Wally: două interpretări ale confortului pentru ritmul de zi cu zi

Începutul toamnei vine cu o schimbare de ritm. Zilele devin din nou mai aglomerate, planurile de vacanță sunt înlocuite treptat de agenda urbană, iar garderoba începe să facă tranziția către piese mai versatile, pregătite pentru temperaturi și contexte diferite. Confortul rămâne însă esențial, iar HEYDUDE aduce în prim-plan două interpretări ale siluetei Wally: Wally COMF Suede și Wally Braided.

Cu personalități diferite, dar construite în jurul aceleiași idei de lejeritate, cele două modele propun alternative pentru zilele în care vrei ca încălțămintea să țină pasul cu tine, fără să renunți la stil.

Wally COMF Suede: mai mult confort, într-o versiune elevated

Pentru zilele în care temperaturile încep să scadă, Wally COMF Suede aduce un update de sezon siluetei relaxate HEYDUDE. Partea superioară din piele întoarsă premium îi oferă un aspect mai rafinat și o face ușor de integrat în garderoba de toamnă, de la denim și tricotaje până la pantaloni relaxed și jachete.

Dincolo de look, accentul este pus pe confort. Talpa intermediară extra moale oferă un plus de amortizare, iar limba, marginea și călcâiul căptușite completează senzația plăcută la purtare. Branțul interior detașabil, construcția flexibilă și ușoară, șireturile elastice și sistemul care permite încălțarea cu ușurință îl transformă într-un model gândit pentru zile lungi și multe planuri.

Este genul de pereche pe care o alegi dimineața fără să te gândești prea mult și care funcționează până la finalul zilei – casual, confortabilă și suficient de versatilă pentru diferite momente.

Wally Braided: păstrează puțin din vibe-ul de vacanță

Dacă Wally COMF Suede face tranziția către atmosfera cozy a sezonului, Wally Braided păstrează o parte din energia relaxată a verii. Modelul combină un exterior textil respirabil, dar durabil, cu șireturi împletite și detalii care îi oferă acel look inspirat de insulă – relaxat, effortless și ușor de purtat de la o zi în oraș până la următoarea escapadă.

Tehnologia Flex Fold, gulerul căptușit și interiorul contrastant din bumbac completează construcția, în timp ce talpa ultralight păstrează senzația de lejeritate specifică HEYDUDE. Branțul detașabil căptușit cu plută adaugă confort, iar sistemul de încălțare ușoară îl face potrivit pentru un stil de viață în mișcare.

În plus, Wally Braided este ușor de întreținut: poate fi spălat și lăsat să se usuce natural, un detaliu practic pentru un model creat să fie purtat cât mai mult.

Același Wally, două stări de spirit

De la textura premium și confortul extra al Wally COMF Suede până la aerul relaxat și construcția respirabilă a Wally Braided, cele două modele arată cât de diferit poate fi interpretată aceeași idee de confort.

Pentru oraș, weekenduri, călătorii sau pur și simplu pentru zilele în care planurile se schimbă din mers, HEYDUDE propune încălțăminte care nu complică lucrurile. Ușor de încălțat, ușor de purtat și creată pentru un ritm relaxat, chiar și atunci când agenda spune altceva.

Descoperă HEYDUDE Wally COMF Suede și Wally Braided pe www.heydude.ro

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