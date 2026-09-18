Compleul care a luat locul rochiei: cum porți setul din top și fustă asortată

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Există o schimbare discretă în felul în care se îmbracă femeile la evenimentele de seară din ultimii doi ani. Rochia, care a fost dintotdeauna răspunsul implicit, a început să cedeze teren în fața setului din două piese: top plus fustă, din același material, uneori cu același desen continuat de la o piesă la alta.

Nu e o modă venită de nicăieri. E un răspuns la o problemă practică pe care orice femeie o cunoaște: rochia e o singură ținută. Setul e trei. Iar când o piesă costă cât costă — la brandul românesc feels wear, care croiește la comandă, un top din dantelă e 870 de lei și fusta asortată 670 — diferența dintre „o ținută' și „trei ținute' devine un argument financiar, nu doar unul de stil.

De ce funcționează mai bine decât rochia

Proporția se reglează. O rochie vine cu talia unde a decis designerul. Un set te lasă să alegi: topul mai scurt sau mai lung peste fustă, fusta mai sus sau mai jos pe talie. Pentru siluete foarte diferite, asta e diferența dintre „îmi vine' și „nu îmi vine'.

Mărimile se pot amesteca. Multe femei nu poartă aceeași mărime sus și jos. La o rochie, faci un compromis. La un set, nu faci niciunul — comanzi S la top și M la fustă și problema dispare. Brandurile care produc la comandă fac asta fără costuri suplimentare, pentru că oricum croiesc separat.

Se poartă și iarna. Un set din dantelă cu mâneci lungi, purtat cu ciorapi opaci și cizme, e o ținută de decembrie. O rochie de seară echivalentă, rareori.

Regula desperecherii

Aici se câștigă sau se pierde investiția. Un set cumpărat și purtat doar ca set e o rochie mai scumpă. Un set desperecheat corect e trei piese noi în garderobă.

Topul singur merge cu blugi. E cea mai bună combinație și cea mai puțin evidentă: un top din dantelă cu guler înalt și mâneci lungi, cum e topul Cannes Co-Ord din dantelă ivory, purtat cu denim și balerini, transformă o ținută obișnuită de zi în ceva care pare gândit. Merge și sub un sacou, cu pantaloni de costum.

Topul din compleul Cannes Co-Ord, din dantelă florală ivory. Foto: feels wear

Fusta singură merge cu un tricou alb bun sau cu un pulover fin. Contrastul dintre dantelă și bumbac simplu e mai interesant decât dantelă peste dantelă.

Regula: dacă porți setul întreg, restul ținutei rămâne neutru. Dacă porți o singură piesă, cealaltă poate fi orice.

La ce te uiți când alegi un set

Dacă desenul se continuă. La seturile bine făcute din dantelă, motivul floral pare să curgă de la top pe fustă atunci când sunt purtate împreună. E un detaliu care cere potrivirea desenului la croit și care deosebește un set gândit de două piese vândute împreună.

Marginile. Marginile scalopate — terminate pe conturul florilor, nu tăiate drept — sunt semnul unei confecții atente. Un tiv drept pe dantelă arată întotdeauna ieftin.

Căptușeala, separat pe fiecare piesă. Fusta trebuie căptușită. Topul, nu neapărat — mânecile transparente sunt adesea tocmai ideea.

Închiderea fustei. Un fermoar lateral ascuns păstrează linia. Unul pe spate, vizibil, o rupe.

Trei ținute, un singur set

Eveniment de seară: setul complet, sandale cu toc, geantă mică, bijuterii discrete.

Birou: topul singur, sub un blazer oversized, cu pantaloni de costum și mocasini.

Weekend: fusta singură, cu un tricou alb și adidași curați. Sună contraintuitiv, funcționează impecabil.

Ce costă, de fapt

Un set din dantelă de la un brand care produce în România costă între 1.400 și 1.700 de lei pentru ambele piese. Împărțit la trei ținute diferite, prețul arată altfel decât la prima vedere. Iar dacă e croit la comandă, mai adaugi o săptămână-două de așteptare.

Merită dacă îl desperechezi. Nu merită dacă îl scoți din dulap de două ori pe an, întreg, și îl pui la loc.

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