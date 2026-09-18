Albire, fațete sau coroane dentare: ce rezolvă fiecare

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Decizia apare deseori în cabinetul stomatologic ca o alegere între trei variante care par să facă același lucru: albirea, fațetele și coroanele. În realitate, fiecare operează pe un nivel diferit al problemei dentare, iar confundarea lor poate duce fie la un rezultat estetic dezamăgitor, fie la o investiție greșită pentru situația concretă a pacientului.

Albirea – când e suficientă și când nu ajunge

Albirea profesională are o indicație precisă: dinți structural sănătoși, cu decolorări extrinseci sau intrinseci moderate, fără carii active, fisuri sau restaurări ceramice și din compozit pe fețele vizibile. Această ultimă condiție e adesea ignorată: agentul de albire nu are niciun efect asupra ceramicii sau compozitului, astfel că dinții naturali pot deveni mai deschisi la culoare, în timp ce coroanele sau fațetele existente rămân la nuanța inițială, creând o nepotrivire vizibilă.

O altă limită importantă privește tipul de decolorare. Colorațiile superficiale cauzate de cafea, ceai sau tutun răspund bine la albire. Colorațiile intrinseci severe, cum sunt cele produse de antibiotice din clasa tetraciclinelor sau de fluoroză, nu răspund la niciun protocol de albire și necesită fațete sau coroane pentru a fi corectate. Prețurile pentru albirea profesională în cabinetele din România variază în prezent între 500 și 2.600 RON, în funcție de tehnologia utilizată și de clinică.

Fațetele dentare – ce pot corecta și ce nu

O fațetă dentară este o foiță subțire de ceramică sau compozit care se aplică exclusiv pe fața frontală a dintelui, lăsând structura posterioară intactă. Această geometrie parțială este totodată avantajul și limitarea procedurii: fațetele dentare sunt potrivite pentru corectarea formei, culorii și alinierii vizuale a dinților frontali, dar nu pot fi aplicate pe un dinte cu probleme structurale majore.

Condiția esențială pentru indicarea fațetei este prezența unui smalț suficient și a unui dinte structural intact. Dacă smalțul e compromis, dacă dintele a suferit un tratament de canal sau dacă există fracturi extinse, fațeta nu oferă protecția mecanică necesară. Există și o dimensiune de decizie pe termen lung pe care pacienții o subestimează: aplicarea fațetei clasice presupune șlefuirea ireversibilă a smalțului frontal, ceea ce înseamnă că dintele va trebui acoperit permanent, fie de o fațetă, fie, în timp, de o coroană.

Din punct de vedere al longevității, fațetele ceramice performează bine clinic: rata de supraviețuire la zece ani depășește 93%, potrivit unei meta-analize publicate în Journal of Prosthetic Dentistry (2024), cu valori de 96,8% pentru litiu disilicat și 96,1% pentru ceramica feldspathică. Fațetele din porțelan oferă în mod tipic o durabilitate de 10-15 ani cu îngrijire corespunzătoare.

Prețurile variază considerabil pe piața din România, în funcție de material și de clinică: intervalul general este de 800-3.500 RON per dinte, cu variante premium din ceramică IPS e.max sau zirconiu situate la niveluri mai ridicate. La LLL Dental, fiecare caz estetic trece printr-un protocol de planificare digitală cu Digital Smile Design, iar fațetele sunt parte dintr-un plan de tratament integrat stabilit după consultația inițială, nu o procedură aplicată izolat.

Coroana dentară – soluție structurală, nu doar estetică

Coroana acoperă dintele integral, pe toate fețele, și este indicată tocmai atunci când structura dintelui nu mai poate susține o restaurare parțială. Principalele situații clinice care duc la această indicație sunt: dinți care au trecut printr-un tratament de canal și au devenit mai fragili, fracturi severe sau fisuri extinse, abraziune avansată cauzată de bruxism sau de o mușcătură incorectă.

Diferența față de fațetă nu este doar geometrică. Coroana redistribuie forțele masticatorii pe întreaga circumferință a dintelui, oferind o protecție mecanică pe care fațeta nu o poate asigura. Coroanele din zirconiu și ceramică integrală durează în mod tipic 10-20 de ani cu o igienă orală riguroasă și controale periodice. Și în cazul coroanelor, ceramica nu răspunde la albire, ceea ce înseamnă că nuanța trebuie stabilită cu atenție înainte de cimentare, în raport cu dinții naturali vecini.

Cum se decide între cele trei variante

Criteriul principal este starea clinică a dintelui. Un dinte sănătos cu decolorare moderată poate beneficia de albire. Un dinte sănătos structural, cu formă sau culoare nesatisfăcătoare, poate fi candidat pentru fațete. Un dinte compromis structural necesită coroană, indiferent de considerentele estetice.

Există și situații mixte. Un pacient care dorește o schimbare completă a aspectului zâmbetului poate combina albirea dinților laterali cu fațete pe dinții frontali, dacă starea clinică permite. Ordinea este întotdeauna albire prima, iar fațetele se nuanțează după culoarea obținută, nu invers. Aplicarea fațetelor înaintea albirii blochează posibilitatea de a ajusta ulterior culoarea dinților naturali.

Un element pe care briefingurile de clinică îl menționează rar, dar care contează practic: fațetele nu sunt potrivite oricărui pacient care vrea estetică dentară. Bruxismul netratat, igiena orală deficitară sau gingiile inflamate sunt contraindicații reale. Alegerea corectă a cazului este la fel de importantă ca execuția tehnică.

Ce trebuie verificat înainte de orice decizie

Indiferent de varianta luată în considerare, evaluarea clinică completă este pasul care nu poate fi omis. Fotografiile și simulările digitale pot orienta așteptările, dar indicația finală depinde de examinarea directă a dinților, de radiografii și, în cazul restaurărilor complexe, de tomografie CBCT. Un plan de tratament stabilit fără aceste date rămâne o estimare, nu un plan real. Aceeași evaluare riguroasă se aplică și atunci când se ia în calcul un implant dentar la LLL Dental, unde decizia de tratament urmează același protocol de examinare completă înainte de orice recomandare.

Longevitatea oricărei restaurări, fie că vorbim de albire, fațete sau coroane, depinde în mod direct de igiena orală ulterioară și de frecvența controalelor periodice. Ceramica nu se carează, dar țesuturile din jur o fac, iar o coroană sau o fațetă aplicată pe un dinte cu probleme parodontale nerezolvate va eșua mai devreme decât cifrele clinice de supraviețuire ar sugera.

Despre costuri – ce influențează prețul final

Prețurile pentru fațete și coroane nu pot fi generalizate, pentru că variază semnificativ în funcție de material, tehnologia de fabricație și complexitatea cazului. Fațetele din ceramică IPS e.max sau zirconiu sunt mai scumpe decât cele din compozit, iar pachetele care includ planificare digitală, fațete provizorii și simulare virtuală adaugă etape cu valoare clinică reală. Coroanele diferă și ele după substrat: o coroană metalo-ceramică și una din zirconiu integral nu au același cost și nu au aceleași proprietăți optice sau mecanice.

Singurul mod corect de a cunoaște costul final este consultația inițială, după care medicul poate propune un plan de tratament cu prețuri ferme, în funcție de situația concretă a fiecărui dinte.

Surse: Journal of Prosthetic Dentistry (2024) – meta-analiză supraviețuire fațete ceramice; European Journal of Prosthodontics and Restorative Dentistry (2025) – indicații clinice fațete; OdontoVida (iulie 2026) – sinteză longevitate fațete.

Foto: pexels.com

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