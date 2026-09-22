Ce face un aparat de coafat să merite banii

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Aparatele de coafat premium au ajuns într-o zonă de preț în care achiziția cere mai mult decât entuziasmul pentru un produs nou. La 2.000 sau 3.000 de lei, promisiunea trebuie să se vadă în rutina de zi cu zi: cât timp petreci cu părul, cât de ușor controlezi rezultatul, cât de confortabil este aparatul și cât de des ajungi efectiv să îl folosești.

Hair-tech-ul s-a schimbat mult în ultimii ani. Placa clasică și uscătorul nu au dispărut, dar lângă ele au apărut dispozitive care încearcă să combine etape, să controleze mai precis temperatura sau să folosească fluxul de aer ca instrument de styling.

E o evoluție relevantă și pentru sănătatea firului. Dermatologii recomandă limitarea expunerii repetate la temperaturi foarte ridicate, mai ales atunci când placa sau ondulatorul fac parte din rutina zilnică. Căldura rămâne eficientă pentru styling, însă controlul ei a devenit una dintre diferențele reale dintre generațiile mai vechi și cele noi de aparate.

De aceea, la un produs high-end merită privit întregul sistem, nu o singură specificație.

Contează cât de bine menține temperatura aleasă, dacă fluxul de aer rămâne constant, cât cântărește aparatul, unde sunt poziționate comenzile și ce se întâmplă după cincisprezece minute de utilizare. Un aparat poate fi spectaculos în primele două minute și obositor la a treia șuviță.

Mai există apoi ceva ce nu apare întotdeauna spectaculos în fișa tehnică: timpul eliminat din rutină.

Când două etape devin una

Aici este interesant Airstrait de la Dyson. În locul plăcilor fierbinți folosite de un aparat clasic de îndreptat, Airstrait direcționează două fluxuri de aer de-a lungul șuviței și poate usca și netezi părul umed în aceeași etapă.

În modul pentru păr umed există trei temperaturi prestabilite, 80°C, 110°C și 140°C. Aparatul monitorizează permanent temperatura aerului și poate fi folosit și pe păr uscat pentru retușarea coafurii. Motorul Hyperdymium asigură presiunea necesară pentru ca fluxul de aer să alinieze firele în timpul uscării.

Pentru cine își usucă părul după fiecare spălare și apoi folosește placa, avantajul este ușor de înțeles. Prosop, uscător, perie, apoi placă pot deveni o rutină mai scurtă, cu un singur aparat pentru partea principală a procesului.

Valoarea este însă foarte dependentă de obiceiuri. Dacă îți lași părul să se usuce natural și scoți placa de câteva ori pe lună, un dispozitiv premium va avea mai puține ocazii să își justifice costul. Pentru cine face aceiași pași de trei sau patru ori pe săptămână, timpul acumulat începe să conteze.

La fel de important este rezultatul pe care îl cauți. Airstrait este construit în jurul uscării și netezirii. Dacă rutina ta înseamnă bucle, valuri, mult volum sau mai multe tipuri de styling cu același aparat, criteriile de cumpărare se schimbă.

Asta este și motivul pentru care comparațiile între dispozitive premium devin dificile. Două aparate pot costa aproximativ la fel și pot rezolva probleme foarte diferite.

Luxul de a nu te gândi la aparat

Un produs bine proiectat începe să își arate calitatea după ce dispare noutatea.

După câteva luni observi dacă îl scoți din sertar fără să te gândești, dacă setarea preferată a devenit automată, dacă îl poți manevra fără să îți obosească mâna și dacă rezultatul este suficient de previzibil încât să nu ai nevoie de încă un aparat la final.

Ergonomia devine aici la fel de importantă ca tehnologia. Dyson Airstrait cântărește aproximativ 0,91 kg și are un cablu de 2,7 metri, detalii deloc spectaculoase în reclamă, dar relevante într-o rutină reală. Funcția care reduce automat fluxul de aer când nu există păr între brațe și pauza automată după câteva secunde de inactivitate intră în aceeași categorie de mici decizii de utilizare.

Și construcția contează altfel la un aparat scump. Butoanele, balamaua, cablul și suprafețele sunt atinse de sute de ori într-un an. Un finisaj premium arată bine în prima fotografie; calitatea construcției se vede după utilizări repetate, transport și depozitare.

În cazul unui dispozitiv precum Airstrait, partea cea mai relevantă rămâne simplificarea unei rutine existente. Pentru o persoană care oricum își usucă și își îndreaptă frecvent părul, cele două procese pot avea loc în aceeași etapă. Pentru alta, aceeași tehnologie poate rămâne o funcție folosită prea rar ca să conteze.

De aceea merită ca un aparat premium să fie privit pornind de la propriul ritual de dimineață. Dacă după câteva săptămâni uscătorul și placa pe care le foloseai înainte au rămas în sertar, ai o măsură mult mai utilă a valorii decât numărul de funcții tipărit pe ambalaj.

Foto: notino.ro

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