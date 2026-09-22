De la minimalism la rame statement: modelele de ochelari care definesc noul stil office

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Revenirea la birou readuce în atenție accesoriile care pot schimba subtil o ținută. Ochelarii se află printre ele: influențează expresia chipului și pot completa stilul personal la fel de bine ca o geantă, o pereche de pantofi sau bijuteriile. În această toamnă, ochelarii ca accesoriu al ținutei office pot avea roluri foarte diferite. Ramele metalice fine, modelele cat-eye, formele geometrice și ramele din acetat pot completa o ținută minimalistă sau pot deveni chiar accentul principal al lookului.

Ochelarii ca accesoriu al ținutei office

Stilul profesional actual permite mai multă libertate decât clasica asociere dintre costum și cămașă. Sacoul poate fi purtat cu denim sau tricotaje fine, pantalonii cu croială amplă au intrat în garderoba de birou, iar fustele midi și cămășile simple rămân repere ușor de reinterpretat.

În acest context, ochelarii pot completa ținuta în funcție de efectul dorit. O ramă subțire și discretă se potrivește unui stil minimalist, în timp ce un model cu o formă bine conturată poate deveni elementul care dă personalitate unei combinații simple.

Pentru perioada „Back to Office', selecția OPTIblu include modele variate, inclusiv de la branduri populare precum Ray-Ban, Miu Miu, Emporio Armani și Vogue Eyewear, alături de Ralph, Ralph Lauren și Polo. Selecția acoperă direcții diferite, de la smart casual și stilul feminin, Y2K reinterpretat de Miu Miu, la modele mai expresive, în timp ce Ralph, Ralph Lauren și Polo completează zona preppy și un stil profesional mai relaxat. Indiferent de preferințele estetice, rama trebuie să fie proporționată corect cu chipul și confortabilă pentru purtare îndelungată.

În paralel, echilibrul dintre accesorii contează. Ramele mai expresive se asociază ușor cu piese în tonuri neutre și bijuterii discrete. Atunci când ținuta include deja imprimeuri sau accesorii cu o prezență puternică, o ramă mai delicată poate păstra ansamblul armonios.

Ramele metalice fine și minimalismul contemporan

Ramele metalice subțiri rămân o alegere potrivită pentru o garderobă bazată pe linii curate și piese clasice. Modelele rectangulare sau ușor geometrice pot defini mai bine trăsăturile, fără să atragă întreaga atenție asupra ochelarilor.

Se potrivesc cu sacouri bine croite, cămăși albe, pantaloni largi sau tricotaje fine și oferă o alternativă actuală la stilul office foarte formal.

Chiar și în cazul unei rame minimaliste, detaliile au importanță. Forma, finisajul, grosimea și proporțiile ramei în raport cu chipul pot schimba considerabil aspectul unei perechi de ochelari.

Modelele cat-eye reinterpretate, formele geometrice și ramele din acetat pot deveni accentul principal al unei ținute construite din piese simple. Un costum monocrom, o cămașă albă sau un pulover fin pot pune foarte bine în valoare o ramă mai expresivă, iar modelele mai ample se potrivesc ținutelor office cu linii curate.

Back to Office, cu 50% reducere la rame sau la lentile

Ochelarii purtați multe ore trebuie să se așeze corect pe nas, fără presiune în zona tâmplelor sau în spatele urechilor, iar dimensiunea ramei trebuie aleasă și în funcție de tipul lentilelor. În magazinele OPTIblu, specialiștii pot oferi îndrumare, iar consultațiile optometrice sunt gratuite și se realizează cu aparatură de ultimă generație.

În perioada 1 septembrie–30 octombrie, OPTIblu oferă 50% reducere, la alegere, fie pentru rame, fie pentru lentile, fără cumularea celor două opțiuni. Alegerea poate fi făcută în funcție de configurația perechii de ochelari și de buget. Pentru ochelarii de soare, între 1 și 30 septembrie, sunt disponibile peste 6.000 de modele cu reduceri de 50% sau 70%.

Despre Optical Investment Group

Optical Investment Group este cel mai mare retailer de optică din România, cu peste 500 de angajați și un lanț de 96 de magazine în 30 de orașe din țară, sub umbrela a trei branduri: OPTIblu, Optiplaza și O51. Acestora li se adaugă magazinele online optiblu.ro și optiplaza.ro.

Compania este deținută de EssilorLuxottica, lider global în domeniul îngrijirii vederii, care reunește expertiza în lentile oftalmice și ochelari de brand. Cu un portofoliu puternic, compania este prezentă în peste 150 de țări și are ca misiune îmbunătățirea vederii și a calității vieții la nivel mondial.

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