Chocolate Brown: nuanța care definește toamna

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De la pantofi și botine până la genți și accesorii, Deichmann aduce în garderoba noului sezon una dintre cele mai sofisticate tendințe ale momentului.

Toamna aceasta vine în tonuri de ciocolată. Cald, elegant și surprinzător de versatil, Chocolate Brown este noul favorit al sezonului și alternativa perfectă la clasicul negru. O nuanță care oferă instant profunzime unei ținute și acel aer sofisticat, dar effortless, pe care îl căutăm odată cu revenirea la garderoba de toamnă.

În noua selecție Deichmann, trendul se regăsește în pantofi, botine și accesorii create pentru diferite momente ale zilei: de la modele casual, perfecte pentru ritmul urban, până la pantofi cu toc și piese statement care transformă chiar și cea mai simplă ținută.

Secretul Chocolate Brown stă în felul în care se combină. Poartă-l cu crem și bej pentru un look elegant, aproape monocrom, cu denim pentru un styling relaxat sau alături de burgundy, una dintre celelalte nuanțe-cheie ale sezonului. Iar în combinație cu negru, maroul ciocolatiu capătă un aer modern și sofisticat.

Fidel conceptului MAKE IT FASHION!, Deichmann traduce una dintre cele mai puternice tendințe ale momentului în modele ușor de purtat și integrat în garderoba de zi cu zi. O pereche nouă de pantofi, o geantă statement sau doar un accent Chocolate Brown sunt suficiente pentru a aduce un update de sezon chiar și celor mai simple outfituri.

Chocolate Brown nu este doar culoarea toamnei, ci noul neutru al garderobei.

Colecția este disponibilă începând cu 22 septembrie, în magazinele Deichmann România și online pe www.deichmann.com.

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