Alianțe, trădări și o iubire pusă la încercare: ce te așteaptă în „Regatul aripilor și al pieirii”

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  . Actualizat 22.09.2026, 16:21,  de  ELLE
Alianțe, trădări și o iubire pusă la încercare: ce te așteaptă în „Regatul aripilor și al pieirii”

Dacă ai ajuns să te întrebi ce se mai poate întâmpla după toate încercările prin care au trecut Feyre și cei pe care îi iubește, Sarah J. Maas are un răspuns simplu: aproape orice. În „Regatul aripilor și al pieirii', al treilea volum din seria-fenomen ACOTAR, miza crește, pericolele devin mai aproape ca niciodată, iar Prythianul se pregătește pentru un război care poate schimba totul.

Feyre nu mai este fata care trecea pentru prima dată Zidul fără să știe ce o așteaptă. Acum își cunoaște puterea, își cunoaște adversarii și, mai ales, a învățat că nu toți cei care zâmbesc îi sunt prieteni. Întoarsă în Regatul Primăverii, ea trebuie să joace un rol periculos și să ascundă adevărul despre cine a devenit.

Iar dacă ai iubit primele două volume, pregătește-te: ACOTAR Vol. 3 vine cu și mai multă acțiune, magie, romantism și suspans.

Feyre se întoarce acolo unde nimeni nu trebuie să-i vadă adevărata putere

Unul dintre cele mai interesante lucruri din „Regatul aripilor și al pieirii' este transformarea lui Feyre. Nu mai este personajul vulnerabil de la începutul seriei. A trecut prin pierderi, a descoperit lucruri despre ea însăși și a învățat să-și folosească puterea.

Dar puterea nu înseamnă că pericolul a dispărut.

Din contră. Pentru a-și proteja aliații și pentru a obține informațiile de care are nevoie, Feyre se întoarce în Regatul Primăverii și trebuie să joace un joc al aparențelor. Fiecare gest poate ascunde un plan, fiecare conversație poate avea un al doilea înțeles, iar o singură greșeală poate costa enorm.

Este genul de situație care te face să citești „încă un capitol' până când îți dai seama că s-a făcut dimineață.

Când dușmanii trebuie să devină aliați

Prythianul nu mai are luxul de a rămâne divizat. Războiul se apropie, iar vechile rivalități, resentimentele și secretele amenință să distrugă orice șansă de victorie.

Feyre trebuie să facă ceva aproape imposibil: să convingă lumi care s-au privit cu neîncredere să lupte de aceeași parte.

Aici, Sarah J. Maas construiește una dintre cele mai captivante componente ale poveștii. Nu este vorba doar despre bătălii și magie, ci despre încredere. Despre cât de mult poți risca atunci când nu știi sigur cine îți va rămâne alături până la final.

Într-o lume în care alianțele se pot schimba, promisiunile pot ascunde capcane, iar trădarea poate veni din direcția în care te aștepți cel mai puțin, Feyre trebuie să învețe să aleagă cu grijă în cine are încredere.

Iubirea dintre Feyre și Marele Lord, pusă la cea mai grea încercare

Dincolo de război, magie și strategii, „Regatul aripilor și al pieirii' păstrează în centrul poveștii relația dintre Feyre și Marele Lord.

Dar, de data aceasta, iubirea nu mai este doar un refugiu.

Este o alegere.

Este curaj.

Și poate deveni chiar motivul pentru care merită să lupți până la capăt.

Pe măsură ce pericolele se apropie, legătura dintre cei doi este pusă la încercare, iar sentimentele lor trebuie să reziste într-o lume în care nimic nu este sigur. Pentru fanii romance fantasy, aceasta este una dintre acele povești în care iubirea nu vine separat de aventură, ci este împletită cu fiecare decizie importantă.

De ce merită să citești ACOTAR Vol. 3?

Dacă primele două volume te-au făcut să te îndrăgostești de Prythian, ACOTAR Vol. 3 este momentul în care povestea capătă proporții spectaculoase. Ai parte de alianțe imposibile, secrete, trădări, bătălii și personaje obligate să-și depășească limitele.

„Regatul aripilor și al pieirii' are 760 de pagini în ediția paperback publicată de libraria online Bookzone, așa că este alegerea perfectă pentru o perioadă în care vrei să te pierzi cu totul într-o lume fantastică.

Iar dacă ești genul de cititor care adoră să trăiască fiecare emoție alături de personaje, pregătește-te pentru o lectură intensă. Vei avea momente în care vei zâmbi, vei ține respirația și, probabil, vei întoarce paginile mult mai repede decât ți-ai propus.

Intră în lumea ACOTAR și descoperă ce se întâmplă mai departe

Unele cărți sunt plăcute. Altele te fac să uiți că ai început să citești „doar câteva pagini'.

„Regatul aripilor și al pieirii' face parte din a doua categorie.

Dacă vrei să afli dacă alianțele se vor forma, cine va rămâne loial până la final și dacă iubirea lui Feyre și a Marelui Lord va rezista în fața celui mai mare pericol, este timpul să deschizi următorul capitol.

Foto: unsplash.com

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