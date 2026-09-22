Anxietatea de duminică seara: ce o întreține și cum o poți gestiona

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  . Actualizat 22.09.2026, 16:43,  de  ELLE
Anxietatea de duminică seara: ce o întreține și cum o poți gestiona

Duminică după-amiază totul pare în regulă, iar câteva ore mai târziu începi să te gândești la inbox, ședințe, termene sau la alarma de luni dimineață. Pentru unele persoane, această neliniște apare aproape săptămânal și poate transforma ultima parte a weekendului într-o perioadă de tensiune. Anxietatea de duminică seara nu este un diagnostic în sine, dar poate spune multe despre stresul acumulat și despre felul în care privești săptămâna care urmează.

De unde apare neliniștea

Trecerea de la timpul liber la programul de lucru poate fi dificilă, mai ales când zilele de luni sunt aglomerate. Mintea începe să anticipeze ce urmează și să construiască scenarii despre sarcini, conversații incomode sau lucruri pe care nu ai reușit să le termini vineri.

Uneori, anxietatea de duminică seara este legată de o perioadă solicitantă la serviciu. Alteori apare pentru că programul tău este prea încărcat, ai puțin control asupra sarcinilor sau simți că weekendul a trecut fără să te odihnești.

Contează și rutina. Dacă duminica a devenit ziua în care verifici obsesiv mesajele de serviciu, pregătești tot ce nu ai făcut în timpul săptămânii și te gândești ore întregi la ziua următoare, creierul poate ajunge să asocieze seara cu tensiunea.

Anticiparea poate amplifica stresul

Un mesaj pe care trebuie să îl trimiți luni poate ocupa mai mult spațiu mental duminică decât atunci când îl vei scrie efectiv. Anticiparea tinde să mărească problemele, mai ales când nu ai toate informațiile și încerci să controlezi dinainte fiecare posibilă situație.

Poți observa acest lucru dacă gândurile tale încep cu „dacă'. Dacă nu termin la timp? Dacă ședința merge prost? Dacă primesc încă zece sarcini? Astfel de întrebări pot apărea automat, iar încercarea de a le rezolva pe toate înainte de culcare te poate ține într-o stare de alertă.

Ajută să separi ce este concret de ceea ce este doar o posibilitate. O listă scurtă cu două sau trei lucruri pe care le ai de făcut luni poate fi mai utilă decât o planificare detaliată a întregii săptămâni.

Weekendul prea plin contează

Odihna nu înseamnă neapărat să nu faci nimic. Înseamnă însă să existe și perioade în care nu alergi de la o obligație la alta. Dacă sâmbăta și duminica sunt ocupate cu cumpărături, curățenie, vizite, drumuri și sarcini amânate, este posibil să ajungi duminică seara cu senzația că nu ai avut deloc pauză.

Uneori apare și presiunea de a „profita' la maximum de weekend. Vrei să vezi oameni, să rezolvi lucruri, să faci mișcare, să gătești și să te odihnești suficient. Când nu reușești tot ce ți-ai propus, poate apărea frustrarea.

Lasă intenționat puțin spațiu liber în program. O oră fără planuri poate conta mai mult decât încă o activitate bifată.

Cum îți organizezi seara

O rutină simplă poate reduce senzația de haos. Nu trebuie să transformi duminica într-o pregătire militară pentru luni, dar câteva lucruri făcute din timp pot elimina graba de dimineață.

Poți pregăti hainele, geanta sau micul dejun, apoi să închizi partea de organizare. Stabilește o oră după care nu mai verifici mesajele de serviciu, dacă situația profesională îți permite acest lucru.

  1. Notează ce ai de făcut luni.
  2. Alege una sau două priorități realiste.
  3. Pregătește lucrurile care îți simplifică dimineața.
  4. Lasă ultima parte a serii pentru o activitate liniștită.

Scopul nu este să controlezi fiecare detaliu. Este suficient să reduci numărul de lucruri care îți stau în minte înainte de culcare.

Ce poți schimba în timpul săptămânii

Dacă neliniștea apare în fiecare duminică, merită să privești și dincolo de seara respectivă. Poate că adevărata problemă este volumul de muncă, lipsa pauzelor, relația cu un coleg sau faptul că îți este greu să trasezi limite între serviciu și timpul personal.

Încearcă să observi ce gând apare primul atunci când începe disconfortul. Dacă este legat mereu de aceeași ședință, de un anumit proiect sau de senzația că ai prea multe de făcut, ai deja un indiciu util.

Pentru informații despre starea de bine, sănătate mintală și obiceiuri care pot influența felul în care te simți, poți consulta și Totul despre sănătate. Informațiile generale te pot ajuta să înțelegi mai bine ce observi la tine, fără să înlocuiască o evaluare individuală.

Când merită să ceri ajutor

O anumită neliniște înaintea unei săptămâni aglomerate poate apărea ocazional. Situația merită însă mai multă atenție dacă anxietatea îți afectează somnul, începe încă de sâmbătă, îți provoacă simptome fizice intense sau îți ocupă o mare parte din weekend.

Dacă simți că te confrunți frecvent cu teamă, tensiune sau gânduri greu de controlat, discută cu un psiholog, psihoterapeut sau medic. Sprijinul specializat te poate ajuta să identifici ce întreține starea și să găsești metode potrivite pentru situația ta.

Duminica seara nu trebuie să devină automat începutul săptămânii de lucru. Cu limite mai clare, un program mai realist și puțin spațiu pentru odihnă, poți păstra ultima parte a weekendului ca timp personal, fără să o petreci anticipând fiecare problemă de luni.

Acest material are un caracter informativ și nu înlocuiește sfatul unui specialist.

Foto: magnific.rom

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