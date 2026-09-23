Cum ajungi la Fashion Week? Answear sărbătorește 15 ani de stil cu o experiență care te poate duce în Milano, Copenhaga sau Paris

Fashion Week are un vibe magnetic. Pentru câteva zile, orașe precum Paris, Milano sau Copenhaga devin puncte de întâlnire pentru designeri, editori, stiliști, fotografi, creatori de conținut și, bineînțeles, iubitori de modă.

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  . Actualizat 23.09.2026, 12:29,  de  ELLE
Cum ajungi la Fashion Week? Answear sărbătorește 15 ani de stil cu o experiență care te poate duce în Milano, Copenhaga sau Paris

Pe străzile lor se desfășoară un spectacol vizual aparte, care continuă pe catwalk: defilări street style, tendințe care devin look-uri statement și acel tip de energie care face ca moda să pară, pentru câteva zile, mai aproape ca oricând.

Dar cum ajungi, de fapt, la Fashion Week?

Cum ajungi să stai în publicul unui show, să vezi colecțiile înainte ca ele să ajungă în magazine și să simți atmosfera unuia dintre cele mai importante evenimente din calendarul fashion?

Answear propune, cu ocazia aniversării sale de 15 ani, o experiență cât se poate de concretă.

În 2026, Answear marchează 15 ani de la lansare, într-un moment în care brandul este deja prezent în 12 piețe europene și reunește în portofoliul său peste 800 de branduri premium.

Înființat în 2011 ca un magazin online multi-brand, Answear a evoluat odată cu modul în care ne raportăm la fashion. Iar această evoluție s-a văzut și offline. În 2024, brandul a deschis Answear Concept Store în cadrul Fabryka Norblina din Varșovia. Doi ani mai târziu, în primăvara lui 2026, același loc a devenit scena primului Answear Runway SS26.

Fashion Week, dincolo de podium

Poate că una dintre cele mai interesante părți ale Fashion Week nu este, de fapt, doar ceea ce se întâmplă pe podium.

Sunt orașele. Străzile. Look-urile surprinse înainte de show-uri. Detaliile pe care le observi abia atunci când ești acolo. Felul în care un outfit poate spune o poveste fără să fie nevoie de niciun cuvânt. Energia din jurul unei prezentări și senzația că, pentru câteva zile, întregul oraș vorbește aceeași limbă: cea a modei.

Milano, Copenhaga și Paris au, fiecare, propria personalitate și propriul ritm. De aceea, experiența Fashion Week nu înseamnă doar un loc pe un scaun la un show, ci accesul la un întreg univers în care fashion-ul devine experiență.

Iar anul acesta, Answear face această experiență accesibilă comunității sale printr-un concurs internațional lansat cu ocazia aniversării de 15 ani.

Cum poți ajunge la Fashion Week?

Între 22 septembrie și 28 octombrie 2026, Answear îi invită pe iubitorii de modă să își creeze propriul look inspirat de Fashion Week.

Mecanismul este simplu: faci o achiziție de minimum 480 RON, creezi un styling inspirat de lumea Fashion Week și îl publici pe Instagram. Apoi completezi formularul de înscriere în concurs.

Pentru participare, trebuie să dai tag contului @answear_ro și să folosești hashtagurile #15yearsofanswear #concurs

Premiul care face ca întreaga poveste să devină și mai interesantă?

CONȚINUT VIDEO ELLE

 10 câștigători vor primi acces dublu la un show din cadrul Fashion Week, la alegere dintre Milano, Copenhaga sau Paris, cu zborurile și cazarea incluse.

Cu alte cuvinte, poți transforma un look creat pentru Instagram într-un bilet către unul dintre cele mai importante evenimente fashion din lume.

Iar pentru cei care nu ajung în primul rând la Fashion Week, există și alte motive pentru a participa: 15 carduri cadou Answear, în valoare de 1.850 RON fiecare, sunt puse în joc.

Concursul Answear „15 Years of Style' se desfășoară în perioada 22.09.2026 – 28.10.2026. Detaliile complete și formularul de înscriere sunt disponibile pe pagina dedicată a concursului.

Foto: Answear

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