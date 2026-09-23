DREAME V30 Essential: de ce facem curat înainte de vacanță, când oricum nu rămâne nimeni acasă?

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  de  ELLE
DREAME V30 Essential: de ce facem curat înainte de vacanță, când oricum nu rămâne nimeni acasă?

Există un moment înainte de aproape orice vacanță în care casa arată mai rău decât înainte să începi să faci bagajul. Ai scos jumătate de dulap ca să alegi ce iei, pe pat sunt hainele care n-au mai încăput în geamantan, prin baie sunt produse de skincare și make-up pe care încă nu te-ai hotărât dacă să le iei, iar în bucătărie probabil ai mâncat ceva comandat, pe fugă, pentru că „oricum plecăm'.

Mai ai o oră până trebuie să ieși pe ușă. Bagajul nu e complet închis, încărcătorul nu e unde credeai că l-ai pus și începi să faci pentru a treia oară inventarul mental: pașaport, portofel, chei, căști.

Și fix atunci te uiți la podea și te gândești că ar trebui să dai și cu aspiratorul.

E puțin absurd, dacă stai să te gândești. Casa urmează să rămână goală câteva zile. Nu va vedea nimeni firimiturile rămase în bucătărie și nici praful din hol. Ai putea foarte bine să închizi ușa și să te ocupi de toate când te întorci.

Doar că exact aici apare problema: „mă ocup când mă întorc' este tot un lucru pe care trebuie să îl ții minte.

Nu trebuie să pleci în vacanță și să lași în urmă o casă curată. Hainele pot rămâne pe fotoliu, pantofii pe care i-ai probat pot „aștepta' lângă dulap, iar cana din care ai băut cafeaua poate ajunge în mașina de spălat vase și peste câteva zile. Dar există o diferență între lucrurile pe care le lași pur și simplu acasă și cele care devin, fără să vrei, taburi mentale deschise.

Poate de aceea ne apucă uneori dorința de a aspira fix înainte să plecăm. Nu pentru că o casă goală trebuie să fie impecabilă, ci pentru că e plăcut să închizi ușa fără să mai ai și gândul că, imediat ce o vei deschide din nou, te așteaptă două zile în care vei face curățenie.

Zece minute înainte să închizi ușa

În punctul ăsta, probabil că nimeni nu mai are chef să scoată toate accesoriile, să mute mobila și să înceapă o curățenie generală. Dar nici nu e nevoie. Un tur rapid prin bucătărie, hol, dormitor și living poate rezolva lucrurile care te-ar deranja cel mai tare la întoarcere.

Un aspirator vertical precum DREAME V30 Essential se potrivește tocmai unui astfel de moment: îl iei și începi să aspiri. Puterea de aspirare de până la 330 AW ajută la îndepărtarea rapidă a prafului și murdăriei, iar peria OmniX™ 2.0 se adaptează diferitelor tipuri de suprafețe, de la podele dure la covoare. În plus, tehnologia TangleCut™ taie firele de păr care se pot încurca în jurul rolei, reducând nevoia de curățare manuală a periei.

Mai ales când ești pe fugă, există și praful pe care pur și simplu nu-l vezi. Sistemul de iluminare CelesTect™ la 140° evidențiază particulele fine care pot trece ușor neobservate, inclusiv în zone mai slab luminate.

Și, dacă tot ai aspiratorul în mână, poți ajunge și în locurile pe care de obicei e tentant să le lași „pentru data viitoare'. Tubul pliabil la 90° facilitează accesul sub pat, sub canapea și în alte zone mai incomode, fără să fie nevoie să muți mobilierul. Pentru canapea și alte suprafețe textile există și accesorii interschimbabile, inclusiv o mini-perie motorizată.

Ca întoarcerea din vacanță să rămână întoarcere din vacanță

DREAME V30 Essential are o autonomie de până la 90 de minute, astfel încât poate fi folosit atât pentru intervențiile rapide, cât și atunci când ai mai mult de făcut prin casă. Sistemul de filtrare în cinci etape reține până la 99,9% dintre particulele de până la 0,3 μm, contribuind la menținerea unui aer mai curat în locuință. Dar înainte de vacanță probabil că nu cele 90 de minute contează. Contează cele zece pe care încă le ai.

Dai repede cu aspiratorul, îl pui la loc, iei bagajele și pleci. Când te întorci, hainele vor fi probabil tot pe fotoliu și bagajul va produce imediat un nou munte de rufe. Dar măcar nu te întâmpină și podeaua pe care ți-ai promis, cu câteva zile înainte, că o vei aspira atunci când te întorci.

Până la urmă, poate că de asta facem curat înainte de vacanță, deși nu rămâne nimeni acasă. Nu pentru casa pe care o lăsăm, ci pentru noi, cei care ne întoarcem.

DREAME V30 Essential este disponibil la Flanco: https://bit.ly/4xb6dvx

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