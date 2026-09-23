Cele 5 nuanțe de păr care vor domina sezonul toamnă-iarnă 2026/2027

Cele 5 nuanțe de păr care vor domina sezonul toamnă-iarnă 2026/2027

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  . Actualizat 23.09.2026, 12:58,  de  ELLE
Cele 5 nuanțe de păr care vor domina sezonul toamnă-iarnă 2026/2027

Cu fiecare nou sezon apare inevitabil și întrebarea la care întreaga redacție trebuie să răspundă: ce se poartă în următoarele luni? Ei bine, în materie de păr, după o lungă perioadă în care balayage-ul, highlights-urile și șuvițele foarte contrastante au fost peste tot, toamna-iarna 2026/2027 marchează o revenire la culori mai bogate, apropiate de baza naturală, cu reflexe vizibile și, mai ales, multă strălucire.

Dincolo de show-urile de modă ale marilor case, social media a devenit în ultimii ani unul dintre locurile în care putem vedea cel mai repede ce culori încep să câștige teren. Iar sezonul acesta, cinci dintre ele apar constant în feed-urile noastre: Black Caviar, Velvet Mocha, Cherry Wine, Biscuit Blonde și Toasted Vanilla. Reunite sub conceptul Hot on Social, cele cinci nuanțe merg de la negru intens și blond până la vișiniu. Deși sunt foarte diferite între ele, toate urmează aceeași direcție: culori bogate, reflexe vizibile și multă strălucire.

Iar dacă te gândești la o schimbare de look în lunile următoare, iată care sunt cele cinci nuanțe pe care să le ai în vedere.

Black Caviar

Începem cu negrul, care revine în sezonul acesta într-o variantă intensă, uniformă și foarte lucioasă. Black Caviar pornește de la una dintre cele mai clasice culori de păr, dar o readuce în actualitate tocmai prin acel aspect glossy pe care îl vom regăsi, de altfel, în toate cele cinci tendințe.

Este o variantă potrivită mai ales dacă ai părul șaten închis sau negru și vrei să îi intensifici culoarea și să obții reflexe mai vizibile în lumină. Pentru a recrea acasă Black Caviar, poți folosi LOréal Paris Vopsea de păr semi-permanentă fără amoniac Casting Crème Gloss 100 Negru Intens, care intensifică nuanțele închise și oferă un negru uniform și strălucitor.

Velvet Mocha

Rămânem în zona culorilor închise, dar trecem la un brunet mai cald. Velvet Mocha pornește de la tonurile de mocha pe care le-am tot văzut în ultima perioadă pe social media și combină o bază brunetă cu reflexe calde, care devin mai vizibile în funcție de lumină.

Se potrivește în special părului șaten, mai ales tonurilor mai închise, și este o opțiune grozavă dacă nu îți dorești o schimbare radicală de culoare, ci mai degrabă să îi dai celei pe care o ai deja mai multă intensitate și strălucire. Nuanța poate fi recreată acasă cu LOréal Paris Vopsea de păr semi-permanentă fără amoniac Casting Crème Gloss 518 Hazelnut Moccaccino, ale cărei reflexe calde dau părului acel efect specific Velvet Mocha.

Cherry Wine

Dacă există o culoare care refuză să dispară din tendințele de beauty, aceea este, fără îndoială, cherry. Am văzut-o în machiaj, pe unghii, iar în sezonul acesta o regăsim și printre cele mai căutate culori de păr.

Cherry Wine combină tonurile de vișiniu cu accente care amintesc de culoarea vinului roșu. Rezultatul este mai închis decât un roșcat clasic, dar capătă mai multă intensitate în lumină. Este o nuanță potrivită mai ales pentru părul șaten, de la tonuri medii până la cele foarte închise.

Pentru a o obține acasă, poți folosi LOréal Paris Vopsea de păr semi-permanentă fără amoniac Casting Crème Gloss 360 Cireașă Neagră, care adaugă părului tonurile de vișiniu specifice acestei tendințe.

Biscuit Blonde

După câteva sezoane în care blondurile foarte reci au fost peste tot, în toamna-iarna 2026/2027 vedem tot mai multe tonuri calde. Iar Biscuit Blonde este una dintre variante.

Este un blond cu reflexe aurii, inspirat de tonurile biscuiților rumeniți și de aspectul pe care îl capătă părul după ce a fost deschis natural de soare. Se potrivește mai ales părului blond sau șaten deschis și este o opțiune dacă vrei să adaugi mai multă căldură culorii pe care o ai deja, fără contraste foarte puternice.

Pentru această nuanță poți folosi LOréal Paris Vopsea de păr semi-permanentă fără amoniac Casting Crème Gloss 700 Blonde, care accentuează reflexele aurii și păstrează aspectul natural al blondului.

Toasted Vanilla

Tot în categoria blondurilor intră și Toasted Vanilla, însă vorbim despre o direcție diferită. Nuanța este inspirată de tonurile de vanilie și combină un blond luminos cu reflexe fine, ușor calde.

Este potrivită mai ales dacă ai părul blond sau șaten deschis și îți dorești să păstrezi o culoare deschisă, dar să îi adaugi reflexe și mai multă strălucire. Pentru a obține acest efect acasă, poți alege LOréal Paris Vopsea de păr semi-permanentă fără amoniac Casting Crème Gloss 810 Blond Perlat.

Ce trebuie să știi despre colorarea ton pe ton

Oricare dintre cele cinci nuanțe ai alege, rezultatul va depinde și de culoarea actuală a părului. LOréal Paris Casting Crème Gloss este o vopsea de păr semi-permanentă, fără amoniac, care colorează ton pe ton. Asta înseamnă că poate intensifica nuanța pe care o ai, îi poate adăuga alte reflexe sau o poate închide cu unul-două tonuri.

Există însă și o limită: colorarea ton pe ton nu deschide o culoare foarte închisă până la un blond foarte deschis. Tocmai de aceea, atunci când alegi nuanța, trebuie să ții cont de culoarea actuală a părului și de rezultatul pe care îl poți obține pornind de la ea.

Dacă vrei să afli mai multe despre cele cinci nuanțe Hot on Social și despre cum funcționează colorarea ton pe ton, găsești toate detaliile în articolul LOréal Paris despre tendințele de colorare pentru toamna-iarna 2026/2027.

Rutina de îngrijire după colorarea părului

Indiferent cât de familiară ești cu vopsitul acasă, testul de alergie trebuie făcut cu 48 de ore înainte de fiecare aplicare. Nuanța trebuie aleasă în funcție de culoarea actuală a părului, iar timpul de acționare și instrucțiunile de utilizare trebuie respectate pentru ca rezultatul să fie cât mai uniform. Odată terminată colorarea, contează însă și produsele pe care le folosești ulterior, mai ales dacă vrei să păstrezi cât mai mult timp luciul și aspectul proaspăt al culorii.

Spălările repetate, temperaturile ridicate și styling-ul frecvent pot face ca părul să își piardă treptat din luciu. Pentru rutina de îngrijire, îți recomandăm să începi cu Șamponul LOréal Paris Elseve Glycolic Gloss pentru strălucire, urmat de Balsamul Elseve Glycolic Gloss. Gama are la bază acidul glicolic, care ajută la netezirea cuticulei și la amplificarea reflexelor luminoase ale părului. Continuă cu Crema-tratament Elseve Glycolic Gloss, iar la final poți folosi Serumul leave-in Elseve Glycolic Gloss Ultimate sau Spray Ser leave-in Elseve Glycolic Gloss Core, pentru un plus de netezire și luciu.

Astfel, te vei putea bucura cât mai mult timp de culoarea pe care tocmai ai obținut-o, dar și de un păr care își păstrează strălucirea de la o spălare la alta.

Foto: L’Oreal România

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