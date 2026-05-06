lululemon anunță deschiderea primului magazin din România

Homepage  / Advertorial
  . Actualizat 08.05.2026, 10:10,  de  ELLE
lululemon anunță deschiderea primului magazin din România

Primul magazin lululemon din România va fi deschis în iunie 2026, în Băneasa Shopping City din București, în parteneriat cu Arion Retail Group

Brandul global de îmbrăcăminte tehnică pentru activități sportive lululemon își continuă expansiunea internațională și anunță deschiderea primului magazin din România, programată pentru iunie 2026, în Băneasa Shopping City din București. Noua locație va avea o suprafață de aproximativ 600 de metri pătrați și marchează intrarea oficială a brandului pe piața locală, printr-un parteneriat de tip franciză cu Arion Retail Group.

Situat într-una dintre cele mai importante destinații de shopping din Capitală, Băneasa Shopping City atrage zilnic un număr ridicat de vizitatori locali și internaționali și reprezintă un reper în segmentul de retail premium din România.

Noul magazin va aduce pentru prima dată în România, într-un spațiu fizic, colecțiile lululemon de îmbrăcăminte și accesorii tehnice. Oferta va include articole pentru femei și bărbați, concepute pentru o gamă variată de activități, precum yoga, alergare, antrenamente, tenis, golf și mișcare de zi cu zi. Produsele lululemon sunt dezvoltate printr-o abordare distinctă, care îmbină inovația tehnică, funcționalitatea și designul premium, folosind materiale proprietare și tehnici avansate de construcție.

Expansiune strategică în Europa

Deschiderea din București face parte din strategia extinsă de creștere internațională a lululemon și din planurile de consolidare a prezenței în Europa. În 2026, brandul intenționează să intre pe mai multe piețe europene, prin parteneriatul de franciză cu Arion Retail Group, inclusiv în Polonia, Ungaria, Grecia și Austria.

Consumatorii din România vor avea, de asemenea, acces la întreaga gamă de produse lululemon și online, prin platforma eu.lululemon.com, disponibilă ulterior în cursul anului. 

Construirea unei comunități în București

Intrarea lululemon pe piața din România reprezintă mai mult decât deschiderea unui magazin – reflectă angajamentul brandului de a construi conexiuni autentice în cadrul comunităților locale.

Pentru a marca deschiderea din București, lululemon va lansa o serie de inițiative dedicate comunității, printre care:

  • colaborări cu studiouri locale de fitness și yoga
  • dezvoltarea unui program local de ambasadori, incluzând antrenori și lideri din zona de wellness
  • evenimente dedicate mișcării și stării de bine, precum sesiuni de antrenament, cluburi de alergare sau clase de pilates

Mai multe detalii despre deschiderea oficială și activările asociate vor fi anunțate în perioada următoare.

Despre lululemon

lululemon (NASDAQ: LULU) este un brand global de îmbrăcăminte sport tehnică, încălțăminte și accesorii dedicate activităților precum yoga, alergare, antrenament, tenis, golf și altele. Compania creează produse și experiențe care susțin conexiuni autentice și contribuie la o stare de bine generală. Prin inovație constantă în materiale și design funcțional, lululemon colaborează cu sportivi și comunități locale din întreaga lume pentru dezvoltare continuă și feedback. Pentru mai multe informații, vizitați eu.lululemon.com sau urmăriți @lululemoneurope pe rețelele sociale.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Ceruzit- Ediția nr.33 (Descoperă Mineralele Pământului) Ceruzit- Ediția nr.33 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Clopotica - Ediția nr. 68 (Disney. Ediția de platină) Clopotica - Ediția nr. 68 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Prietenul șobolan - Ediția nr. 67 (Disney. Ediția de platină) Prietenul șobolan - Ediția nr. 67 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Precomanda Energia Pietrelor Precomanda Energia Pietrelor 84.56 RON Cumpără acum

Recomandari
Pantofi pentru nuntă: ghid complet pentru mireasă, mire și invitați - ce alegi și cum te pregătești
Advertorial
Pantofi pentru nuntă: ghid complet pentru mireasă, mire și invitați - ce alegi și cum te pregătești
Oboseala decizională, „motorul” invizibil al obiceiurilor nesănătoase: de ce alegem greu ceea ce ne face bine?
Advertorial
Oboseala decizională, „motorul” invizibil al obiceiurilor nesănătoase: de ce alegem greu ceea ce ne face bine?
PUNK ROCK, spectacolul care vorbește fără menajamente despre adolescență, ajunge la Festivalul de Teatru de la Piatra Neamț
Advertorial
PUNK ROCK, spectacolul care vorbește fără menajamente despre adolescență, ajunge la Festivalul de Teatru de la Piatra Neamț
De Ziua Europei, Bucureștiul devine centrul managementului artistic internațional: pentru prima dată în istorie, Adunarea Generală a Asociației Europene a Managerilor de Artiști are loc în România
Advertorial
De Ziua Europei, Bucureștiul devine centrul managementului artistic internațional: pentru prima dată în istorie, Adunarea Generală a Asociației Europene a Managerilor de Artiști are loc în România
H&M și Stella McCartney readuc una dintre cele mai importante colaborări din istoria modei
Advertorial
H&M și Stella McCartney readuc una dintre cele mai importante colaborări din istoria modei
Salon de epilare modern – ce înseamnă cu adevărat servicii premium
Advertorial
Salon de epilare modern – ce înseamnă cu adevărat servicii premium
Libertatea
REPORTAJ Am vizitat universul secret din Vitan, unde bujorii românești se pregătesc să cucerească Europa
REPORTAJ Am vizitat universul secret din Vitan, unde bujorii românești se pregătesc să cucerească Europa
Un cercetător român a calculat cât de severă ar fi o epidemie de hantavirus față de cea de COVID 19. Anunțul OMS
Un cercetător român a calculat cât de severă ar fi o epidemie de hantavirus față de cea de COVID 19. Anunțul OMS
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Ego.ro
Reacția instinctivă a Melaniei Trump în momentul împușcăturilor spune totul despre ea. Ce au observat specialiștii
Reacția instinctivă a Melaniei Trump în momentul împușcăturilor spune totul despre ea. Ce au observat specialiștii
Laura Cosoi a recunoscut, cu puțin timp înainte de a deveni din nou mămică
Laura Cosoi a recunoscut, cu puțin timp înainte de a deveni din nou mămică
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Horoscop de Paște 2026: Cum te găsește lumina sărbătorii în funcție de zodie
Horoscop de Paște 2026: Cum te găsește lumina sărbătorii în funcție de zodie
Publicitate
O româncă din străinătate povestește cum funcționează sistemul de educație din Finlanda: „Notele nu contează foarte mult, elevii primesc teme puține, iar școala este centrată pe bunăstarea copiilor”
O româncă din străinătate povestește cum funcționează sistemul de educație din Finlanda: „Notele nu contează foarte mult, elevii primesc teme puține, iar școala este centrată pe bunăstarea copiilor”
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Miracolul vieții și al medicinei: transplantul-record de ficat al fetiței de un an și jumătate a reușit. Operația a durat 11 ore
Miracolul vieții și al medicinei: transplantul-record de ficat al fetiței de un an și jumătate a reușit. Operația a durat 11 ore
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Antena 1
Cum a fost surprins Cristian Boureanu după terminarea filmărilor pentru Survivor. Ce a făcut după ce s-a întors în România
Cum a fost surprins Cristian Boureanu după terminarea filmărilor pentru Survivor. Ce a făcut după ce s-a întors în România
Angelina Jolie, „victorie importantă” împotriva lui Brad Pitt. Ce ar fi câștigat vedeta în lupta cu fostul soț
Angelina Jolie, „victorie importantă” împotriva lui Brad Pitt. Ce ar fi câștigat vedeta în lupta cu fostul soț
Ce mai face și cu ce se ocupă acum Diana Belbiță, fosta concurentă de la Exatlon. Tânăra a renunțat să mai lupte în galele UFC
Ce mai face și cu ce se ocupă acum Diana Belbiță, fosta concurentă de la Exatlon. Tânăra a renunțat să mai lupte în galele UFC
Primele imagini cu burtica de gravidă a Francescăi Sarao. Fosta concurentă de la Insula Iubirii va deveni mamă curând
Primele imagini cu burtica de gravidă a Francescăi Sarao. Fosta concurentă de la Insula Iubirii va deveni mamă curând
Unica.ro
„Așa să ne ajute Dumnezeu” Ce a anunțat Ilie Bolojan în urmă cu câteva minute
„Așa să ne ajute Dumnezeu” Ce a anunțat Ilie Bolojan în urmă cu câteva minute
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Pălărie cu pană, vestă din piele și mustață stilizată. La 7 ani de la crimele din Caracal, Gheorghe Dincă e schimbat complet. Cum arată în prezent „monstrul din Caracal” / FOTO
Pălărie cu pană, vestă din piele și mustață stilizată. La 7 ani de la crimele din Caracal, Gheorghe Dincă e schimbat complet. Cum arată în prezent „monstrul din Caracal” / FOTO
Ce ar trebui să știe toată lumea despre celebrele injecții de slăbit Mounjaro, la care apelează din ce în ce mai mulți oameni în ultima vreme. Dr. Viorel Dejeu: „Problema este că...”
Ce ar trebui să știe toată lumea despre celebrele injecții de slăbit Mounjaro, la care apelează din ce în ce mai mulți oameni în ultima vreme. Dr. Viorel Dejeu: „Problema este că...”
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din advertorial
Diamant natural sau lab-grown? Ghidul femeii informate care alege un inel de logodnă în 2026
Diamant natural sau lab-grown? Ghidul femeii informate care alege un inel de logodnă în 2026
Advertorial

+ Mai multe
Westwing Outdoor Collection - noul mod de a trăi afară
Westwing Outdoor Collection - noul mod de a trăi afară
Advertorial

Primăvara schimbă tot: ritmul, lumina, energia.

+ Mai multe
Ce trebuie să știi despre declinul cognitiv la seniori și opțiunile de îngrijire - Ghid by PROMEMORIA
Ce trebuie să știi despre declinul cognitiv la seniori și opțiunile de îngrijire - Ghid by PROMEMORIA
Advertorial

Pe măsură ce populația îmbătrânește, tot mai multe familii se confruntă cu provocări legate de sănătatea cognitivă a seniorilor.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC