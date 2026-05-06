lululemon anunță deschiderea primului magazin din România

Primul magazin lululemon din România va fi deschis în iunie 2026, în Băneasa Shopping City din București, în parteneriat cu Arion Retail Group

Brandul global de îmbrăcăminte tehnică pentru activități sportive lululemon își continuă expansiunea internațională și anunță deschiderea primului magazin din România, programată pentru iunie 2026, în Băneasa Shopping City din București. Noua locație va avea o suprafață de aproximativ 600 de metri pătrați și marchează intrarea oficială a brandului pe piața locală, printr-un parteneriat de tip franciză cu Arion Retail Group.

Situat într-una dintre cele mai importante destinații de shopping din Capitală, Băneasa Shopping City atrage zilnic un număr ridicat de vizitatori locali și internaționali și reprezintă un reper în segmentul de retail premium din România.

Noul magazin va aduce pentru prima dată în România, într-un spațiu fizic, colecțiile lululemon de îmbrăcăminte și accesorii tehnice. Oferta va include articole pentru femei și bărbați, concepute pentru o gamă variată de activități, precum yoga, alergare, antrenamente, tenis, golf și mișcare de zi cu zi. Produsele lululemon sunt dezvoltate printr-o abordare distinctă, care îmbină inovația tehnică, funcționalitatea și designul premium, folosind materiale proprietare și tehnici avansate de construcție.

Expansiune strategică în Europa

Deschiderea din București face parte din strategia extinsă de creștere internațională a lululemon și din planurile de consolidare a prezenței în Europa. În 2026, brandul intenționează să intre pe mai multe piețe europene, prin parteneriatul de franciză cu Arion Retail Group, inclusiv în Polonia, Ungaria, Grecia și Austria.

Consumatorii din România vor avea, de asemenea, acces la întreaga gamă de produse lululemon și online, prin platforma eu.lululemon.com, disponibilă ulterior în cursul anului.

Construirea unei comunități în București

Intrarea lululemon pe piața din România reprezintă mai mult decât deschiderea unui magazin – reflectă angajamentul brandului de a construi conexiuni autentice în cadrul comunităților locale.

Pentru a marca deschiderea din București, lululemon va lansa o serie de inițiative dedicate comunității, printre care:

colaborări cu studiouri locale de fitness și yoga

dezvoltarea unui program local de ambasadori, incluzând antrenori și lideri din zona de wellness

evenimente dedicate mișcării și stării de bine, precum sesiuni de antrenament, cluburi de alergare sau clase de pilates

Mai multe detalii despre deschiderea oficială și activările asociate vor fi anunțate în perioada următoare.

Despre lululemon

lululemon (NASDAQ: LULU) este un brand global de îmbrăcăminte sport tehnică, încălțăminte și accesorii dedicate activităților precum yoga, alergare, antrenament, tenis, golf și altele. Compania creează produse și experiențe care susțin conexiuni autentice și contribuie la o stare de bine generală. Prin inovație constantă în materiale și design funcțional, lululemon colaborează cu sportivi și comunități locale din întreaga lume pentru dezvoltare continuă și feedback. Pentru mai multe informații, vizitați eu.lululemon.com sau urmăriți @lululemoneurope pe rețelele sociale.



