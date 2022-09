LIVE: Tommy Hilfiger prezintă „Tommy Factory” la New York Fashion Week

Tommy Hilfiger anunță revenirea în cadrul New York Fashion Week pentru prima dată în trei ani, cu un eveniment experimental care dezvăluie cea mai recentă colecție Toamna 2022 „See Now, Buy Now' și redefinește viziunea brand-ului împărtășită cu publicul, încorporând atât componenta offline cât și cea digitală.

De asemenea, Tommy Hilfiger introduce în această toamnă „Tommy Factory”, un spațiu creativ experiențial, inspirat de faimosul studio din New York al lui Andy Warhol. Odată epicentrul scenei creative din New York, Fabrica lui Warhol a fost un mix dintre oameni și subculturi, lo-fi și hi-tech, stil și creativitate. Revoluția culturală pe care a inspirat-o în anii ’60 a continuat să influențeze cultura pop și din anii ’70 – ’80 – o perioadă în care Tommy Hilfiger a vizitat Fabrica și s-a întâlnit cu Warhol însuși.

„Când m-am gândit unde să aibă loc lansarea revenirii la Fashion Week, imediat inima mea s-a îndreptat către cultura creativă emblematică a New York-ului', a spus Tommy Hilfiger. „Acesta este locul în care moda, arta, muzica și divertismentul s-au reunit atunci când mi-am început activitatea în industrie. Și astăzi, această abordare este în continuare cea care mă inspiră să interacționez cu acele comunități relevante, construind noi experiențe creative. Acest sezon este despre mixul dintre ideile mele creative care se găsesc în moștenirea brand-ului și noile concepte de evenimente live și lumi virtuale. Este expresia perfectă pentru valorile în care credem, în timp ce aducem un omagiu rădăcinilor noastre prin revenirea la NYFW'.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro