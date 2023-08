JOIN THE FLIP SIDE AND FEEL FREE!

Samsung ne îndeamnă să ne depășim limitele și să JOIN THE FLIP SIDE – conceptul care lansează și descrie smartphone-urile pliabile Galaxy Z Flip5 și Galaxy Z Fold5 – acolo unde experiențele noi și fun așteaptă să fie descoperite. Când totul în jur pare basic, alege să fii tu cel care sparge normele și transformă lucrurile.

The Flip Side este pentru cei care au curajul să fie diferiți, să iasă din tipare și să aleagă provocări neconvenționale, pentru cei care explorează noi perspective și nu se tem să-și pună în aplicare ideile, chiar și atunci când ele par irealizabile. The Flip Side este libertatea pe care o simți atunci când alegi situații dincolo de zona de confort și reușești să-ți îndeplinești dorințele. Te bucuri de curajul pe care l-ai avut când ți-ai încărcat prima piesă pe Internet, iar acum o auzi la radio. Într-un moment spontan, când adrenalina îți invadează corpul, faci încă un pas pentru a deveni ceea ce ți-ai dorit. Iar un loc care întruchipează perfect the flip side este Seul, un oraș vibrant, care poartă poveștile a milioane de oameni.

De la muzică, modă, beauty, și până la filme, mâncare sau tehnologie, întreaga planetă gravitează în jurul obsesiei pentru Coreea de Sud. Street fashion-ul este puternic influențat de starurile K-pop și actori care au devenit rapid style icons la nivel global, iar industria beauty urmează același trend. Cultura coreeană s-a ridicat din străzile aglomerate din Seul ca să ajungă pe marile ecrane internaționale, captivând milioane de tineri și nu numai. Formațiile de K-pop precum BTS se aud în căștile fanilor de pretutindeni, în timp ce producțiile cinematografice sud-coreene precum Squid Game sau Parasite au făcut cifre de audiență record peste tot în lume.

Acestea sunt doar câteva exemple care ne arată cât de puternică și relevantă este, de fapt, în acest moment cultura coreeană. Și la capitolul tehnologie, unde marile companii se întrec în inovații, se dezvoltă gadget-uri care depășesc așteptările utilizatorilor cu fiecare nou model lansat. Este și cazul Samsung Electronics, care a lansat a cincea generație de dispozitive Galaxy pliabile: Galaxy Z Flip5 și Galaxy Z Fold5. INNA a fost prezentă la evenimentul de lansare din Seul – o experiență remarcabilă, spune ea, pe care ne-a împărtășit-o în detaliu.

ELLE: În ce fel a reușit Galaxy Z Flip să schimbe modul în care îți folosești telefonul? Ce funcții particulare te-au ajutat să-ți îmbunătățești relația cu telefonul tău?

INNA: Recunosc, pentru mine este esențială camera unui telefon, pentru că mă filmez și fac fotografii zilnic. Prin urmare, sunt happy că sunt posesoarea unui Galaxy Z Flip4, pentru că reușesc să fac mereu conținut de calitate. Sper că ați reușit să testați și voi camera Flex, iar dacă nu, vă invit să o faceți, pentru că veți descoperi o funcție de care nici nu știați că aveți nevoie! Pe mine mă ajută să fac super ușor și rapid fotografii din niște unghiuri wow, mai creative decât ce vezi în mod normal, pe care te-ai chinui să le obții cu telefonul normal – ar trebui să te întinzi pe jos, să te pui în tot felul de poziții dificile și sincer, nu merită când știi că totul poate fi muuult mai simplu cu un telefon cu ecran pliabil!

ELLE: Ce părere ai despre design-ul Galaxy Z Flip? Cum îl asortezi ținutelor tale?

INNA: În afară de FlexCam, care e un real ajutor, Flip-ul mai are și un design cool, arată bine și e ușor de asortat cam la orice ținută aș purta, și elegantă, și sport, și de zi, și de noapte. E perfect ca dimensiune chiar și pentru poșetele mici pe care le am eu, pentru că nu prea obișnuiesc să port poșete prea mari și prefer un look relaxat, confortabil, în care nu trebuie să car prea multe lucruri cu mine. Deci faptul că nu trebuie să mă confrunt cu problema „unde îmi țin telefonul?” este perfect pentru mine. Încape confortabil chiar și în buzunarul de la jeanși sau jachete.

ELLE: Dacă ai putea inventa o funcție specială pentru telefonul tău, care ar fi aceea?

INNA: Să aibă baterie întotdeauna (râde). Uit de multe ori să îmi pun telefonul la încărcat și se mai întâmplă să rămână fără baterie. În acele momente se instalează o mică panică și alerg după încărcător, oriunde aș fi. Bineînțeles, această situație nu durează mult timp, dar mi-ar plăcea să nu am acea presiune de 10% a bateriei.

ELLE: Cred că îți sunt familiare acele filmulețe din timpul concertelor cu tineri care șterg diverse lucruri din telefon pentru că nu mai au memorie suficientă ca să filmeze. Tu cum îți gestionezi memoria telefonului?

INNA: Încerc să am grijă să șterg video-urile sau fotografiile care sunt repetitive – obișnuiesc să pozez de multe ori același cadru, ca să mă asigur că obțin cel mai bun rezultat – și atunci când chiar depășesc limita, cumpăr spațiu extra pentru a păstra toate amintirile pe care le-am surprins în atât de multe momente speciale din viața mea de zi cu zi, de la concerte sau din vacanțe.

ELLE: Folosești telefonul atunci când compui muzică?

INNA: Mi se întâmplă deseori să-mi vină o idee de piesă, o linie melodică sau un vers, iar atunci, mă înregistrez cu telefonul ca să nu o uit. Îmi setează o bază foarte utilă pe care o lucrez mai apoi în studio, alături de producători și compozitori. Așa cum ne transmite și Samsung, de altfel, trebuie să profităm la maximum de inovațiile tehnologice care ne fac viața nu doar mai ușoară, ci și mult mai fun.



INNA poartă top Magda Butrym, magazinul Icon, și jeanși Dark Park, magazinul Entrance

ELLE: Având în vedere parcursul tău în industria muzicală, succesul internațional pe care l-ai dobândit de-a lungul timpului și faptul că reușești să colaborezi cu artiști la fel de renumiți, care crezi că sunt cei mai importanți pași care te-au purtat dincolo de hotarele țării?

INNA: Sunt mai mulți factori care au contribuit la succesul pe care l-am obținut și la reușitele din cariera mea: multă muncă, perseverență, o echipă extraordinar de puternică și de dedicată alături de care să lucrez zi de zi pentru visul meu, producători și compozitori talentați, artiști cu care am avut colaborări iubite de public. Și cred că și faptul că muncesc în fiecare zi cu pasiune, pentru că simt că trăiesc un vis din care nu vreau să mă trezesc vreodată.

ELLE: Pentru că ai demonstrat că nu este imposibil să faci muzică pentru un public internațional, iar mulți artiști la început de drum te privesc ca pe un exemplu, cum i-ai îndruma pe cei tineri să-și dezvolte cariera, astfel încât să nu devină doar niște voci irecognoscibile pe radio-ul autohton?

INNA: Să muncească mult singuri sau cu ajutor (profesori de canto), să ceară sprijinul părinților, profesorilor, să cânte în fiecare zi, acasă, să își creeze conturi de social media pe care să posteze content muzical – pot fi descoperiți așa de A&Ri (n.red. „Artists & Repertoire” / Artiști & Repertoriu, persoane responsabile cu descoperirea și dezvoltarea profesională a artiștilor) în căutare de tinere talente (cum a fost cazul multor artiști descoperiți pe TikTok, de exemplu), să contacteze case de discuri atunci când se simt pregătiți pentru o carieră de artist, să participe la show-uri de talente pentru experiența în sine, dar și pentru a fi văzuți și ascultați, să compună.

ELLE: Dacă răsfoiești galeria cu poze a telefonului, care sunt cele trei destinații în care ai făcut cele mai multe fotografii în ultima perioadă?

INNA: Una dintre destinațiile mele preferate din ultima perioadă a fost Grecia, m-am îndrăgostit de insulele minunate. Apoi Franța, unde am fost în promovare cu R3HAB pentru cel mai recent single al nostru Rock My Body, care este pe locul 3 în topul radio de acolo.

De departe, însă, amintirea preferată este călătoria de la Seul, unde am fost la invitația Samsung pentru a participa la evenimentul Samsung Unpacked. Acolo, în premieră, am descoperit noile telefoane Galaxy Z Flip5 și Galaxy Z Fold5. Am aflat, de exemplu, că Galaxy Z Fold5 este dotat cu o baterie de lungă durată, are un ecran imersiv, mare, dar subțire și ușor. La Galaxy Z Flip5, pe de altă parte, mă atrage designul, are un ecran frontal mult mai mare, este versatil, și are cea mai tare cameră.

Funcția Nightography îmi permite să fac poze super cool și clare pe timp de noapte, pentru că aici intervine AI-ul. Treaba lui este să corecteze imaginile realizate în condiții de lumină scăzută, în timp ce îmbunătățește detaliile și tonurile de culoare. Sunt curioasă dacă cei care ne citesc acum ar putea ghici modelul meu preferat dintre cele două.

Oricum, toate elementele din acest trip au conturat o experiență memorabilă într-un oraș cu adevărat spectaculos!



INNA poartă rochie Fannie Schiavoni și cardigan Plan C, magazinul Aparterre

ELLE: Care sunt cele mai vii momente din Seul pe care le-ai surprins cu telefonul? Am observat că Deliric a documentat călătoria printr-o serie de selfies în oglinzile rotunde convexe de pe străzi.

INNA: Da, chiar are această pasiune. M-am strecurat și eu în câteva dintre ele. Uite, chiar și selfie-urile pe care le-am făcut pot fi considerate memorabile, cred că de asta îmi și plac atât de mult, pentru că surprind o stare foarte sinceră și reală. Totul a fost spectaculos: orașul este superb, evenimentul de lansare a fost senzațional, a fost o experiență pe care am trăit-o la intensitate maximă!

ELLE: Formați un cuplu foarte cool și sunteți admirați și pentru stilul personal, dincolo de muzica pe care o faceți. Pe lângă funcțiile pentru care ați ales telefoanele Galaxy Z Flip, respectiv Galaxy Z Fold, ați fost atrași și de designul lor? Luați acest aspect în considerare atunci când achiziționați device-uri?

INNA: Mulțumim! În cazul meu, da, recunosc, e important și cum arată gadget-urile pe care le folosesc. Nu este neapărat definitoriu acest aspect atunci când iau decizia achiziționării unui produs nou de tech, dar parcă îmi place și mai mult dacă arată bine.

Galaxy Z Flip5 e cool, cum spuneam, se potrivește stilului meu vestimentar și se integrează perfect în orice ținută. Îmi place că îți pune la dispoziție și o varietate de culori din care să alegi, adică Mint, Graphite, Cream și Lavender. Cred că inclusiv culoarea telefonului poate spune multe lucruri despre personalitatea unei persoane.

ELLE: Îi încurajezi și pe ceilalți să Join the Flip Side, să pătrundă în această lume plină de culoare, de idei noi, oportunități și deschisă spre inovație? Dacă ar fi să facem un top trei al motivelor pentru care ar trebui să facă acest lucru, care ar fi acestea?

INNA: Bineînțeles că îi încurajez și pe ceilalți să ni se alăture, inclusiv pe prieteni i-am convins, iar cei mai mulți dintre ei s-au convins și singuri, de fapt, atunci când mi-au folosit telefonul. Nu a fost nevoie să depun extra efort. Eu sunt oricum pregătită să demonstrez oricui că este cea mai bună alegere pe care o poate face oricine atunci când se gândește să-și cumpere un nou smartphone.

Dacă ar fi să enumăr principalele motive pentru care îi invit și pe cei care mă urmăresc să Join the Flip Side, ar fi: super cameră pentru foto și video, design cool, protecție pentru ecran și, bineînțeles, posibilitățile nenumărate de a fi creativ când îl folosești.

ELLE: Ești ambasador Samsung de un an deja. Cum a decurs această colaborare și ce înseamnă pentru tine să fii ambasador Samsung?

INNA: Mă bucur să fiu ambasador Samsung! Am avut parte de multe experiențe tari, descopăr prima cele mai noi gadget-uri dezvoltate de ei (feeling lucky) și abia aștept să văd ce urmează! Pentru mine, telefonul este un accesoriu indispensabil, așadar mă entuziasmează toate funcționalitățile pe care Samsung reușește să le implementeze cu fiecare model nou apărut. Vă invit și pe voi să testați Galaxy Z Flip5 și Galaxy Z Fold5 și să-mi scrieți părerile voastre!

Fotografii de Tibi Clenci

Realizator: Domnica Mărgescu

De Denisa Coman

Machiaj: Anca Buldur.

Coafură: Adonis Enache / Endorphin Lab.

Asistente styling: Irina Bucur și Maria E. G. Pais.

Manager Tibi Clenci: Radu Dobrea.

