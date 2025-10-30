IQOS și SELETTI marchează colaborarea din 2025 prin lansarea unei colecții îndrăznețe, în ediție limitată

IQOS și SELETTI marchează colaborarea din 2025 prin lansarea unei colecții îndrăznețe, în ediție limitată

[IQOS] susține alegerea a peste 34 de milioane de fumători adulți care au decis să renunțe la țigări

Consecvent misiunii sale de a construi un viitor fără fum, IQOS – sistemul de încălzire a tutunului numărul 1 la nivel global– a lansat la Milano, în cadrul evenimentului Sensorium Worlds, o nouă colecție de dispozitive. Această colecție în ediție limitată este creată de SELETTI, brand italian de design recunoscut pentru abordarea sa curajoasă și inovatoare. Colecția marchează colaborarea anunțată în cadrul Milan Design Week la începutul lui 2025.

„Acest parteneriat reprezintă un pas important în călătoria noastră către un viitor fără fum. Alături de creatori precum SELETTI, care împărtășesc angajamentul nostru pentru inovație și curajul de a sfida convențiile, ne propunem să inspirăm milioane de fumători adulți să facă tranziția către alternative mai puțin dăunătoare. Credem că, prin curiozitate și creativitate, putem deschide noi orizonturi și transforma profund experiențele legate de tutun. Curiozitatea este energia care ne face să explorăm, să privim lucrurile din unghiuri noi, să inspirăm oamenii din jur și să punem sub semnul întrebării ceea ce considerăm normal.', a declarat Marek Gebski, Director Smoke-Free Products, Philip Morris România.

Colecția a fost lansată la Milano în cadrul evenimentului Sensorium Worlds, într-un spațiu imersiv unde arta îndrăzneață s-a întâlnit cu sunetul extraordinar imaginat de tandemul Adriatique pentru a crea momente autentice de conexiune umană. Această viziune s-a născut prin întâlnirea artistică dintre spiritul explorator al IQOS, și imaginația explozivă a lui Stefano Seletti, maestrul reinterpretărilor neașteptate.

Mihai Octavian, unul dintre invitații IQOS la evenimentul din Milano, a povestit că „totul a fost intens, creativ și foarte inspirațional'. De asemenea, Mihai a mai declarat că „[…] atmosfera a fost incredibilă. Ecranele uriașe, ca niște clădiri digitale, ne-au transportat într-o lume futuristă, plină de culoare și artă în mișcare. Comunitatea IQOS e super chic, cu oameni relaxați și cool.'.

În urma evenimentului, Mihai a realizat și un aftermovie, prin care arată evenimentul IQOS prin lentila și perspectiva lui de fashion filmmaker worldwide.

„Brandurile SELETTI și IQOS se completează reciproc și se aliniază foarte bine în jurul a două valori pe care le consider esențiale: inovația și curajul. În ambele cazuri, văd o dorință de a inova și un curaj de a schimba.', a declarat Stefano Seletti, Creative Director și Managing Director, SELETTI.

Colecția în ediție limitată IQOS ILUMA i x SELETTI combină designul rafinat al IQOS cu expresivitatea artistică îndrăzneață a SELETTI – de la accente aurii texturate până la finisaje metalice fine. Ediția limitată este disponibilă pentru dispozitivele IQOS ILUMA i PRIME și IQOS ILUMA i și include o serie de accesorii unice, concepute pentru ca membrii comunității IQOS să-și poată personaliza dispozitivele.

  Fotografie realizată de Adi Bulboacă

„Contrastul îndrăzneț dintre auriu – simbol al strălucirii și al inovației – și negru, care evocă profunzime și mister, dezvăluie o expresie vizuală puternică. Este scânteia care aprinde o idee, acel detaliu neașteptat care dă naștere creativității și transformă totul în ceva memorabil.', a subliniat Stefano Seletti. „Modelul zig-zag al SELETTI, în auriu și negru, este o declarație vizuală curajoasă — un traseu imprevizibil care reflectă spiritul rebel al designerului și dorința de a transforma cotidianul în durabil și memorabil.', a mai declarat Marek Gebski.

Prezent la evenimentul Sensorium Worlds din Milano, Adi Bulboacă, fotograf, a povestit că: „Mi-au rămas întipărite pe retină colajele și pattern-urile lui Seletti și mi s-a confirmat din nou că cerul (unul dintre motivele artistului) este singura limită a creativității umane, deci pentru moment pot să spun liniștit AI, mai așteaptă o tură'.'

Fotografie realizată de Adi Bulboacă

IQOS își reafirmă angajamentul de a-i informa pe fumătorii adulți și pe cei apropiați lor cu privire la existența unor alternative fără fum mai puțin dăunătoare decât continuarea fumatului. Prin această abordare, încurajează renunțarea la țigări în favoarea unor opțiuni mai puțin nocive, sprijină și celebrează decizia celor care aleg schimbarea. Fumătorii adulți care caută informații despre alternativele fără fum la continuarea fumatului pot vizita https://www.iqos.ro.

Material susținut de IQOS.

IQOS nu este lipsit de riscuri. Eliberează nicotină, care provoacă dependență. IQOS este destinat adulților care altfel ar continua să fumeze sau să folosească produse cu nicotină.

Sursa foto: PMI Q2 2025 Earnings Release.

