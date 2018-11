Inovatie, fashion si disciplina: Cum se vede Tokyo-ul prin ochii Cristinei Ich

In Tokyo poti sa vezi orice – si nu, nu glumesc! Poti sa vezi de la cele mai neasteptate gadgeturi, la cele mai ravnite piese fashion ale momentului; de la designeri precum Kawakubo sau Chitose Abe, pana la domnișoare despre care ai zice ca aproape fac concurenta Casei Regale din Marea Britanie, de cochete ce sunt!

Am fost invitata sa petrec cateva zile la Tokyo in calitate de Brand Ambassador IQOS si, evident, am acceptat. A fost prima mea vizita in Japonia, iar experiența pe care am trait-o va ramane una dintre cele mai uimitoare. Desigur, la acest feedback au contribuit echipa – care a avut grija sa organizeze totul pana la ultimul detaliu – dar si oamenii cu care am calatorit si cu care am rezonat.

Sa incepem cu primii mei pasi prin capitala nipona. Ce pot sa spun e ca primul lucru care m-a impresionat a fost organizarea japonezilor. Ca sa-ti faci o idee, afla ca, odata coborata din avion, mi-am primit imediat bagajele si am urcat in taxi, lucru care rar se intampla in metropole atat de mari cum e Tokyo-ul, unde, de obicei, stai si astepti mult si bine in aeroport.

In taxi am fost din nou surprinsa de delicatetea macrameurilor interioare care inveleau scaunele si tetierele. Mi-am adus aminte de piesele realizate de bunica mea, de pe vremea cand inca eram copila. Un lucru care te-ar impresiona si pe tine este traficul extrem de bine organizat, lipsit de aglomeratie si soferi nervosa – o schimbare placuta de atmosfera.

In orice caz, revenind la motivul plecarii mele in Tokyo, evenimentul de lansare al noilor dispositive IQOS 3 si IQOS Multi a fost woow. A fost unul dintre cele mai mari evenimente la care am participat pana acum si a avut tot ce-i trebuie, poate si mai mult.

In primul rand, acolo am fost inconjurata de cei mai cunoscuti si influenti oameni din Japonia, dar si de cativa dintre cei mai urmariti oameni de pe Instagram, la nivel global. Vedete, influenceri, oameni de afaceri, toata lumea era acolo!

Si daca astfel de lucruri nu te impresioneaza, afla ca „decorul' nu il faceau doar oamenii. Probabil ai vazut macar o data sau ai auzit discutandu-se despre faimoasele si luxuriantele gradini japoneze. Intr-o astfel de gradina am pasit si eu. Acolo am descoperit instalatii multimedia si experiente senzoriale cum eu una nu am mai vazut niciunde! Nici nu e de mirare, tinand cont ca atunci cand vine vorba de tehnologie, japonezii sunt in fruntea listei.

Ar mai fi multe de spus, insa vreau sa accentuez un singur lucru: astfel de locuri in care am pasit pe carcursul celor catorva zile, barul cu cele mai fine si aromate bauturi si decorurile cu stil au contribuit mult la experienta de care va spuneam la inceput, fiind si motivele care au transformat-o intr-una memorabila. Desigur, la aceasta a contribuit in mare masura si noul design al dispozitivului IQOS.

Cine ma cunoaste stie ca sunt utilizatoare si cred intr-un viitoar fara fum, iar faptul ca acest dispozitiv s-a reinventat, cei peste 10 ani de inovatie in domeniu spunandu-si cuvantul, ma face sa cred ca viitorul arata bine. Iar faptul ca lansarea a avut loc in Tokyo nu arata decat ca prezentul trait de japonezi este unul sofisticat si inovativ.

Noile dispositive IQOS 3 si IQOS 3 Multi nu doar ca arata ca niste bijuterii, dar au si functionalitati imbunatatite. In plus, cine nu ar aprecia faptul ca, de exemplu, noul sistem IQOS ProtectPlus™ a redefinit conceptul de protecție și fiabilitate pentru IQOS 3™ si, totodata, hainele preferate nu trebuie sa mai miroasa a fum? Eu sigur da! Ah, si sa nu mai zic de combinatiile infinite de culori si texturi prin care ele pot fi personalizate – pentru mine asta a contat cel mai mult, daca ma gandesc ca utilizez dispozitivele IQOS deja de ceva ani si imi si place sa le asortez tinutei.

Per total, experienta pe care am trait-o la Tokyo este una de nepretuit. Si da, recunosc, ca sa o intelegi trebuie sa o traiesti.

