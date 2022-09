Începe toamna în stilul Levi’s

Acest sezon se concentrează pe combinarea texturilor și a culorilor fine, emanând simplitate și stil. Când vine vorba de articolele vestimentare dedicate sezonului toamnă-iarnă 2022, Levi’s propune o serie de piese care pot fi integrate foarte ușor în garderoba fiecăruia, fără să-ți afecteze personalitatea.

Look feminin – atunci când vine vorba de doamne și domnișoare, totul este despre articole esențiale, ce mai apoi pot fi combinate într-o multitudine de variante. Exemplul perfect este cămașa albă cu fit larg The Nola, piesă cheie în alcătuirea unui look impecabil. Croiul îi oferă un aspect ușor oversized, asortându-se senzațional cu o pereche de blugi tip flare precum 726 High Rise Flare și o pereche de botine negre sau maro. Mai mult, dacă simți că temperatura este prea scăzută, poți face un overlay subtil cu puloverul Cloud Crewneck Sweatshirt.

Look masculin – moda bărbătească din acest sezon este despre a îndrăzni să fii diferit. Ieșirea din paradigma unui look simplu prin combinarea texturilor și a culorilor este un laitmotiv al articolelor dedicate Levi’s. Pantalonii Corduroy Pants în culoarea bej sunt o alegere inspirată, având opțiunea să fie coordonată cu o bluză tricotată și o vestă verde, ambele din materiale diferite. Cu o ținută în acest gen vei reuși imediat să te încadrezi în peisajul tomnatic, și să te conformezi tendințelor vestimentare în același timp.

Dacă ești gata să-ți creezi look-urile pentru acest sezon, vizitează levis.com și achiziționează-ți articolele preferate!

Despre brandul Levis

Brandul Levis simbolizează stilul american clasic și cool fără efort. De la inventarea lor de către Levi Strauss & Co. în 1873, blugii Levis au devenit una dintre cele mai recunoscute articole de îmbrăcăminte din lume, captând imaginația și loialitatea oamenilor de generații. Astăzi, portofoliul de mărci Levis continuă să evolueze printr-un spirit de pionierat și inovator neobosit, care este de neegalat în industria de îmbrăcăminte. Gama noastră de îmbrăcăminte de blugi și accesorii de top este disponibilă în peste 110 de țări, permițând persoanelor din întreaga lume să-și exprime stilul propriu. Pentru mai multe informații despre marca Levis, produsele și magazinele sale, vă rugăm să vizitați levi.com.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro