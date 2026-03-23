Începe Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week FW26/27 – cinci zile dedicate modei, noii generații de designeri și dialogului creativ internațional, completate de un moment multisenzorial dedicat incluziunii persoanelor cu deficiențe de vedere

Bucureștiul devine, între 24 și 28 martie 2026, scena principală a modei din Europa de Est, odată cu desfășurarea celei de-a patra ediții Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week (MBBFW). Timp de cinci zile, orașul găzduiește un program amplu de prezentări de modă, conferințe, instalații curatoriale și evenimente dedicate industriei creative, reunind designeri consacrați și emergenți, profesioniști ai industriei, buyeri internaționali si presă. Organizat sub umbrela Council of Fashion Designers of Romania (CFDR), evenimentul continuă misiunea de a transforma Bucureștiul într-un hub regional pentru modă, creativitate și dialog cultural european.

Ediția FW26/27 aduce în prim-plan peste 20 de designeri, proiecte curatoriale, expoziții și experiențe dedicate comunității creative, precum și trei concepte noi în program: Archive Sale, un pop-up care reunește mai mulți designeri români și piese din arhiva colecțiilor lor, Influencer House, un spațiu dedicat creatorilor de conținut, și Sightless Fashion, un proiect multisenzorial, care propune o experiență alternativă de percepere a modei pentru persoanele cu deficiențe de vedere.

Mercedes-Benz continuă parteneriatul strategic cu Bucharest Fashion Week, în calitate de partener principal al celui mai prestigios eveniment de modă din România. În acest an, prezența brandului capătă o semnificație specială, marcând 140 de ani de la crearea primului automobil – o aniversare care reflectă tradiția Mercedes-Benz de a inova și de a defini standarde în design, tehnologie și rafinament.

Această colaborare face parte din angajamentul Mercedes-Benz de a susține creativitatea și inovația în toate formele lor. Parteneriatul subliniază valorile comune ale celor două entități: pasiunea pentru perfecțiune, atenția la detalii și dorința de a depăși constant limitele designului și ale performanței.

Scena principală a prezentărilor este găzduită, și în această ediție, de Muzeul Național de Artă al României, cu sprijinul Ministerului Culturii.

Programul ediției FW26/27 reunește designeri din România, Polonia, Ucraina, Ungaria și Republica Moldova, confirmând rolul Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week ca platformă regională de dialog creativ și vizibilitate pentru designul contemporan din Europa Centrală și de Est.

Printre proiectele speciale ale acestei ediții, care aduc noi perspective asupra modului în care poate fi percepută moda, se numără și Sightless Fashion, o experiență multisenzorială realizată de glissando.pov pentru Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week și Ministerul Culturii din România. Dedicat în mod special persoanelor cu deficiențe de vedere, conceptul propune o modalitate alternativă de percepere a modei, în care fiecare look este transpus într-un univers sonor construit din materialele și texturile pieselor vestimentare, invitând publicul să exploreze moda dincolo de dimensiunea vizuală, prin sunet, spațiu și mișcare.

Next Generation

Ediția din această primăvară debutează pe 24 martie cu Next Generation, o zi dedicată educației, dialogului și noii generații de designeri.

Next Generation Conference, găzduită de Academia de Studii Economice prin Bucharest Business School; aduce împreună studenți, tineri designeri și profesioniști ai industriei pentru discuții despre teme esențiale în dezvoltarea unui brand de modă: identitate creativă, strategie de business, retail și contextul global al industriei. În același cadru are loc și workshopul ‘First Steps to a Creative Business sustinut de Banca Transilvania, dedicată primilor pași în construirea unui brand creativ.

Activitățile continuă la Promenada Mall București, în cadrul Creative Lab Sessions, o experiență aplicată în care participanții explorează dezvoltarea unui concept de retail, storytelling vizual și procesul de creare a unui produs de modă într-un context real de piață. Întreaga experiență ‘Creative Lab Sessions este susținută de NEPI Rockcastle și Promenada Mall București.

Programul zilei se încheie cu Next Generation Party powerd by IQOS, un moment dedicat comunității creative emergente, designeri, studenți, artiști vizuali și creatori de conținut, într-un spațiu informal care aduce împreună educația, industria și publicul.

Designeri români

Începând cu 25 martie, scena principală a Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week revine în Sala Tronului a Muzeului Național de Artă al României, unde publicul va descoperi colecțiile toamnă/iarnă 2026/27 ale unor designeri români care definesc astăzi identitatea contemporană a modei locale.

Pe parcursul celor trei zile de prezentări pe main stage vor defila: Alexandra Șipa, Carmen Secăreanu, Dualitae, M. Marquise, Medeea, Murmur, Rafaela Pestrițu, Rhea Costa, Vestiaire D’un Oiseau Libre (VOL); fiecare propunând o perspectivă distinctă asupra designului contemporan, de la minimalism arhitectural și construcție experimentală până la couture modern și explorări conceptuale ale siluetei. Un moment dedicat noilor voci din modă este Fresh Blood Runway, un show care aduce pe podium colecțiile brandurilor emergente Elite Concept și Ionuț Răzvan.

Programul este completat de trei prezentări desfășurate pe scene private: Ami Amalia și Almaz vor prezenta noile colecții în show-uri dedicate, iar Maria Lucia Hohan va prezenta colecția într-un format static.

Ediția FW26/27 marchează și debutul parteneriatului cu Kultho, care prezintă INDULGENT LUXURY BY KULTHO – A Diamond Affair, o premieră pentru Europa de Est: primul runway show dedicat exclusiv bijuteriilor. Semnat de Kultho, liderul pieței de retail de ceasuri și bijuterii premium din România, show-ul aduce în prim-plan măiestria artizanală și strălucirea diamantelor prin creații ale unor case internaționale din portofoliul Kultho, precum Roberto Coin, NANIS, Marco Bicego și Pasquale Bruni, alături de selecții din colecția proprie de bijuterii de lux.

Designerii internaționali

Ediția FW26/27 aduce pe podium și o selecție de designeri din Europa Centrală și de Est, consolidând dimensiunea regională a evenimentului.

Din Polonia, designerul Diana Milkanova revine cu o colecție ce explorează relația dintre formă și expresia artistică contemporană. Scena de design din Ucraina este reprezentată de brandurile GUDU, Jamemme și TTSWTRS, cunoscute pentru abordările lor experimentale. Din Ungaria, brandul NUBU urcă pentru prima dată pe podium, într-un show realizat în parteneriat cu Budapest Central European Fashion Week (BCEFW), consolidând colaborarea dintre cele două platforme. Un moment special al programului este Moldovan Brands Collective Runway, care aduce pe podium trei branduri reprezentative pentru noua generație de design din Republica Moldova: Katea Gri, OK KINO și Storojuc.

Tot în cadrul Main Stage va fi prezentată și expoziția statică Proenza Schouler, curatoriată de Appartere, un proiect special care aduce în dialog moda contemporană internațională cu scena creativă locală.

Dinners, Showroom, Archive Sale, Influencer House, Showroom – noi formate în program

Programul ediției din această primăvară introduce o serie de formate noi care extind experiența Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week dincolo de prezentările de pe podium.

Archive Sale este unul dintre conceptele noi introduse în programul Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week în acest sezon. Organizat ca pop-up la DORO 16, evenimentul oferă acces la piese din arhivele brandurilor participante. Selecția include încălțăminte, bijuterii, accesorii și design contemporan, reunind branduri, designeri și proiecte creative precum Musette, Almaz, I’m Eyewear, Rafaela Pestritu, Dualitae, Elite Concept, PNK, Jewelry Week, Azzea, Debu și No44.

La Corinthia Hotel Bucharest, Influencer House devine un hub dedicat creatorilor de conținut și comunității digitale, un spațiu în care moda, social media și storytelling-ul vizual se întâlnesc într-un format colaborativ. Conceput ca un punct de întâlnire între prezentările de pe podium, Influencer House este locul în care invitații și creatorii își pregătesc aparițiile dintre show-uri.

Pe 27 martie, după încheierea prezentărilor, programul continuă la Corinthia Hotel Bucharest cu Showroom-ul MBBFW, un spațiu dedicat întâlnirii dintre designeri și industria internațională de retail, unde colecțiile sunt prezentate într-un cadru profesional pentru buyerii și partenerii din industrie. Printre retailerii și platformele prezente se numără Galeries Lafayette, Liberty London, Hankyu Department Store, Tomorrow Ltd, Baycrews, Depareille, Angels of Fashion, DANTE 5, alături de concept stores și parteneri regionali precum Firis Store, Studio Zeta, Suits Antonia și ECHO Mykonos.

Continuând tradiția edițiilor anterioare, Networking Dinner by Glenfiddich, organizat la LOFT, este dedicat întâlnirii dintre profesioniștii industriei. Evenimentul reunește designeri, reprezentanți ai presei, buyeri, creatori de conținut și invitați ai Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week, într-un cadru informal care încurajează dialogul și consolidarea relațiilor din comunitatea modei.

After Party MBBFW x IQOS curated by the bruch affair

Pe 28 martie, Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week se va încheia cu o petrecere specială realizată în parteneriat cu IQOS și curatoriată de The Brunch Affair. Gândit ca un moment de celebrare al întregii săptămâni dedicate modei, evenimentul va reuni comunitatea creativă într-un cadru vibrant, unde stilul, muzica și energia orașului se întâlnesc într-o atmosferă memorabilă.

Parteneriatul dintre IQOS și Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week este construit în jurul unei viziuni comune asupra creativității, inovației și evoluției culturale. Este punctul de întâlnire al unor minți creative care contestă convențiile și contribuie la definirea unor noi standarde. Colaborarea reflectă dialogul dintre două universuri care împărtășesc aceeași dorință de schimbare și capacitatea de a transforma provocările în noi forme de expresie și progres.

Susținerea evenimentului

Sponsor titular: Mercedes-Benz

Parteneri principali: IQOS, Banca Transilvania

Parteneri: Fashion Days, Kultho, Mastercard, Pepsi, adidas, NEPI Rockcastle, Promenada Mall Bucuresti, Schwarzkopf, MAC Cosmetics, Heineken, Evian, Glenfiddich, Martini, LOr, JBL, Wizz Air, BoConcept, Regina Maria, Innovate Moldova

Parteneri instituționali: Ministerul Culturii, Muzeul Național de Artă al României, Primăria Municipiului București, Institutul Național al Patrimoniului

Parteneri academici: Polimoda, Universitatea Națională de Arte București (UNArte), Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca (UAD), Universitatea de Vest Timișoara, Bucharest Business School

Despre Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week

Bucharest Fashion Week este primul eveniment de modă internațional din România, dedicat promovării designerilor locali și transformării „Made in Romania' într-o etichetă apreciată internațional. Acest eveniment extraordinar reunește creatorii de modă, potențialii clienți, profesioniștii din industrie și pasionații de modă pentru a celebra arta modei și a favoriza networking-ul la nivel global. Bucharest Fashion Week 2026 va avea loc între 24 și 28 martie 2026, în locații emblematice din centrul Bucureștiului, România.

Foto credit: MBBFW

