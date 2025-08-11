Înapoi la școală. Listă rapidă cu JD Sports

Întoarcerea la școală este acel moment special din an pe care copiii îl așteaptă cu nerăbdare (însă, mai există o categorie care ar prefera să amâne acest moment încă puțin). Pe lângă gândul la întoarcerea în sălile de clasă, cei mici au șansa de a se întâlni în grupuri mai mari, de a-și povesti lucruri din călătoriile din vacanță, dar și de a-și etala noile outfituri sau articolele individuale pe care le-au achiziționat recent special pentru începerea școlii. Se știe foarte bine că merită întotdeauna să porți tot ce e mai bun: modele evergreen sau produse din colecțiile noi, dar, mai ales, decorate cu un logo bine-cunoscut. Din fericire, la JD Sports găsești tot ce ai nevoie pentru întoarcerea la școală. Am creat deja o listă, așa că acum e rândul tău să bifezi articolele de pe aceasta.

Încălțăminte de top pentru școală. Pe care anume să o alegi?

Încălțămintea pentru școală este cu siguranță pe primul loc pe lista de cumpărături pentru începutul lunii septembrie. Aceasta trebuie să asigure atât stabilitate, amortizare și aderență, cât și un look grozav și să se potrivească întregului outfit al copiilor. Te intrebi ce colecții combină caracterul practic cu aspectul și materialele de calitate superioară? Cele de la branduri bine-cunoscute precum Nike, adidas, Jordan, Fila și altele sunt purtate peste tot în oraș. Datorită acestora, outfiturile tale vor avea un logo popular și, în același timp, vei beneficia de calitate și rezistență datorită cărora modelul va rezista timp de mai multe sezoane. Deci ce încălțăminte merită să iei în considerare? Care modele sunt considerate de top în prezent? Cu siguranță sneakerșii adidas Samba. Această colecție iconică a fost creată în 1950 ca ghete de fotbal. În prezent revine în centrul atenției și a devenit rapid un must-have în garderoba celor care știu ce modele sunt trendy acum. Acest fenomen se datorează designului retro specific jocului de fotbal și care nu se demodează niciodată, paletei bogate de culori si formei universale. Acest lucru te ajută să combini originile sport ale brandului cu trendurile actuale.

Tenișii Vans Old Skool. Aceștia au fost creați în 1977 ca încălțăminte pentru skateboarding. În prezent, sunt purtați nu doar de fanii skateboarding-ului, și ci de cei care preferă un stil de zi cu zi mai casual. Popuralitatea lor se datorează designului simplu, confortului inegalabil și tălpii aderente. În plus, colecția este disponibilă pe o gamă largă de culori, multe dintre care le găsești și la JD Sports.

Încălțăminte Nike Air Force 1. Acest model nu mai are nevoie de nicio prezentare. Această încălțăminte a devenit legendară de-a lungul timpului, ajungând de pe terenurile de baschet la festivalurile de vară. Ceea ce o evidențiază este, mai ales, forma simplă, dar rezistentă, izolația eficientă pe diverse suprafețe și perforațiile de la vârfuri.

Însă, acestea sunt doar câteva dintre ofertele care te așteaptă la JD Sports. Descoperă încălțăminte pentru copii decorată cu logourile brandurilor de top și alege un model care se va potrivi perfect cu vibe-ul juniorilor.

Not just a hoodie. Vezi jachetele pentru copii

Cu toate acestea, trebuie să recunoaștem că încălțămintea nu este de ajuns pentru a crea un outfit pentru școală. Vei avea nevoie de pantaloni sport sau blugi și un hanorac. Și, pe lângă acestea, jachetele pentru copii vor fi cu siguranță practice toamna. Ceea ce e super, pentru că modelele windbreaker clasice, asociate cu moda anilor ’90, revin în trend și în prezent se potrivesc de minune nu numai cu ținutele din nailon. Dar dacă acesta nu este neapărat stilul tău, poți opta pentru jachetele clasice de ploaie, care se potrivesc în diferite sezoane. Acestea au sistem practic de închidere cu fermoar și glugă care te protejează cu eficiență împotriva ploii atunci când se strică vremea și ți-ai uitat umbrela acasă. De aceea modelele cu strat impermeabil care te protejează împotriva umezelii sunt foarte utile. Dacă te întrebi ce culoare să alegi, e simplu: o jachetă neagră pentru școală reprezintă întotdeauna o soluție bună. Aceasta se asortează perfect cu lookuri pe negru, dar completează și ținutele colorate, conferindu-le un vibe versatil. În plus, jacheta neagră se potrivește cu orice. Descoperă modelele de la The North Face sau vezi ofertele de la McKenzie și alege o versiune care îți va completa atât outfiturile de școală, cât și pe cele pentru oraș.

Accesorii pentru școală. De ce anume ai nevoie?

Nu doar îmbrăcămintea merită să aibă un loc special în garderoba ta pentru noul an școlar. Toți elevii merită un rucsac nou pentru școală. Cum ar trebui să fie acesta? În primul rând, trebuie să fie confortabil, adică să fie moale la spate și să aibă bretele reglabile. Asigură-te că are multe compartimente în interior, după cum le trebuie copiilor. Unul mai mare pentru cărți, caiete și alte lucruri sau poate câteva mai mici? Alegerea iti apartine. La JD Sports, îți oferim rucsacuri pe roz pentru fete și cu imprimeu de camuflaj sau pe kaki pentru băieți. Însă, majoritatea modelelor sunt universale și cei mici își pot alege singuri modelul perfect. Poți opta pentru un rucsac de la Nike, Vans sau The North Face. Pe lângă acestea, vei găsi și alte accesorii. Pentru primăvară și vară, alege șepci de baseball de la branduri bine-cunoscute precum New Era, Nike sau adidas. În timpul sezonului toamnă-iarnă, căciulile călduroase în culori universale sunt un must-have. Altceva? Șosetele care, datorită manșetelor canelate, atrag atenția cu bine-cunoscutele logouri.

Te gândești deja la un anumit produs pentru școală sau încă îți cauți inspirația? Vino în magazinele JD Sports sau descoperă oferta online și alege produse pentru copii care le vor completa outfiturile indiferent de vremea de afară.

Sursa foto: jdsport.ro

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro